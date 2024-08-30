Канчельскис о Соболеве: «Ничего святого у людей. Ты ромбик целовал, а сейчас так поступаешь – не от большого ума. В наше время Александра уничтожили бы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Мо Джонстон Александр Соболев Футбол

Андрей Канчельскис осудил поведение Александра Соболева.

После трансфера из «Спартака» в «Зенит» форвард сказал: «Я пришел в сильнейшую команду России. Для меня честь и счастье играть за нее».

– У футболистов сейчас другие ценности. Ты ромбик целовал, а сейчас так поступаешь – это поведение не от большого ума. Если бы «Спартак» не купил Александра у «Крыльев», никто не знает, как сложилась бы его судьба дальше. У людей ничего святого нет, ведут себя непорядочно.

– Уважаете ли вы Соболева?

– Не будем переходить на личности. В наше время Соболева уничтожили бы просто. Джонсон перешел из «Селтика» в «Рейнджерс» – не мог на улицу выйти.

Ну захотел Соболев показаться хорошим перед болельщиками «Зенита», но это дешевые понты и очень некрасиво перед «Спартаком». Надо оставаться всегда человеком – это самое главное, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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89 комментариев
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Очень интересно это слышать от человека, после Киева игравшего в Шахтере и после МЮ - в МанСити)))
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В ’’наше’’ время Андрюша переходил из Киева в Донецк и из одного Манчестера в другой.
Андрей на удивление хорошо сохранился для уничтоженного... говорливый такой, но память, похоже, отбили, думает о себе, что всю жизнь так и отыграл ’’Звезде’’.
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Соболев тот ещё чудак на букву М, но не таким людям как Канч осуждать его. За одно письмо 14 авторитет должен быть ниже плинтуса
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переход в зенит это в принципе зашквар
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Как же приятно читать завывания спартачей про иуду и дельфина, ведь совсем недавно они так яростно защищали своего кумира после жеста и удаления в дерби. Им писали что настанет время когда вы будете проклинать его, потому что как человек он 💩, и вот наконец ожидания сбылись))
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Ответ STB
Очень интересно это слышать от человека, после Киева игравшего в Шахтере и после МЮ - в МанСити)))
Он письмо 14 подписывал и что-то про совесть говорит
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Ответ Spartakus1984
Правильно он написал.Таких переходов из данных клубов друг к другу не должно быть.А ты ребенок не понимаешь этого.
Эй ребёнок, как там Медина? Зобнин? Денисов?
+9
-2
+7
Ответ доктор Ливси
Ну там между первой и второй, так сказать, были ещё Фиорентина и Рейнджерс (или наоборот)
Это что-то кардинально меняет?)
+8
-3
+5
Раньше синонимом Иуды был Дзюба, сейчас без сомнения Санька Соболев. Более мерзкого персонажа в нашем футболе нет
+7
-2
+5
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Раньше синонимом Иуды был Дзюба, сейчас без сомнения Санька Соболев. Более мерзкого персонажа в нашем футболе нет
Главный Иуда это быстрик, даже дзюбе до него далеко
+10
-6
+4
Ответ STB
Очень интересно это слышать от человека, после Киева игравшего в Шахтере и после МЮ - в МанСити)))
Ну там между первой и второй, так сказать, были ещё Фиорентина и Рейнджерс (или наоборот)
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чушь! бред!
навскидку: ловчев, сёмин, хидиятуллин, самохин и т.д. и .т.п
ну и как вишенки на торте : фигу, луис эрике и проч.
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Ответ Adanilove1991
Не сравнивай МЮ и МС тогда и сейчас. Тогда это было как перейти из Реала в Хетафе. Просто команды из одного города, но уровень совершенно разный
Сити 140 лет и с Мю у них историческое соперничество , несмотря на состояние команд . Хетафе всего 40 лет и у них нет такого соперничества с Реалом .
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Все помнят, что было в "ваше время". Лицемер бессовестный.
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Там ниже уже написали, но я еще раз напомню, что мнение своё про честь и времена, высказывает человек, подписавший то самое письмо в сборной, что возможно стоило ей выхода из группы на чемпионате мира в США. Чья бы корова про подлость мычала
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«В наше время такого уничтожили бы» — сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»😁
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Надеюсь зенит не станет чемпионом в этом сезоне 🤣 кто угодно, лишь бы не зенит!
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Родиться человеком это чудо, остаться человеком это подвиг
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Да что к нему так все прицепились, с тем что из Спартака в Зенит. Ну перешел и перешел. И не надо сравнивать его и Дзюбу (и Бакаева) - это две совершенно разные истории. Дзюба и Бакаев - воспитанники. А Соболев - наемник. Поэтому когда Соболев перешел, такой реакции (именно относительно того что это Зенит) - нет. Это именно в вопросе перехода из Спартака в Зенит.
Вопрос к Соболеву больше в самом его поведении при продавливании этого перехода и его отношении к игре.
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Я немного ####### от разного рода сектантов, что в Москве что в Питере... Я с детства, скоро как сорок лет болельщик Зенита. И мне глубоко по ### кто за Зенит будет нагибать Спартак и прочих мАсквичей... Я одного только не люблю, когда игра Зенита слабая и стерильная... А если Соболь будет рвать у штрафной противника, то я только порадуюсь... и в двойне когда рвать розовых будет.
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Человек перешёл с одного места работы на другое
Давайте зададимся вопросом — Почему от этого должно бомбить и Канчельскиса и Мостового и безымянных комментаторов спортсру?
Я считаю, что на этот вопрос может ответить только психиатр
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Ответ Эндрю81
В ’’наше’’ время Андрюша переходил из Киева в Донецк и из одного Манчестера в другой. Андрей на удивление хорошо сохранился для уничтоженного... говорливый такой, но память, похоже, отбили, думает о себе, что всю жизнь так и отыграл ’’Звезде’’.
Не сравнивай МЮ и МС тогда и сейчас. Тогда это было как перейти из Реала в Хетафе. Просто команды из одного города, но уровень совершенно разный
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Ответ boiling water
иуда по факту. никто его не проклинает, много ущерба клубу он не нанес и принёс деньги )
Да вы кб самые массовые переобувальщики на спортсе, вот и всё что хотел сказать
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Мне все-таки кажется, что он не понимает этого. Да, время другое, но внутренние тормоза же должны быть!
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Когда он праздновал гол в ворота Крыльев, как самый важный в карьере и целовал ромбик, то уже было понятно, что эта гниль и об Спартак также вытерет ноги. Вот увидите, он скоро стрелку будет целовать, человек помешан на деньгах, полный пофигист, только забывает, что не все купишь за деньги, у того же Спартака многомиллионная армия болельщиков, от дворника до министра иностранных дел. В Самаре его тоже помнят добрым словом.
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Не очень знаю, кто этот Соболев и чем он знаменит - не слежу за российским футболом, но есть такой футболист, как Анхель Ди Мария. Чемпион всего, чего можно, в общем, не последний в футболе человек. Так он в свое время на вопрос, перешел бы в Барселону, или нет, ответил - как нечего делать. Это его работа. Единственный клуб, в котором он отказался бы играть - Ньюэлс Олд Бойз из Росарио, потому что он вышел из системы Розарио Сентрал. И это не по понятиям. Остальное вполне нормально. Может, этот ваш Соболев покозырнее Ди Марии будет, не знаю.... Знаковая фигура . Бывает.
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Ответ Spartakus1984
Александр Соболев: Я спартаковец до мозга костей. Не вижу себя в другой команде(с). Ладно,еще раз напомню.Эмоции.
Только придумал, гопник?
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"Вот в наше время письма 14 ти писали"
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так в то время могли на костре сжечь за нынешние прически , одежду и татухи ,чо говорить то...
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Ответ STB
Очень интересно это слышать от человека, после Киева игравшего в Шахтере и после МЮ - в МанСити)))
Просто он не целованный
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