Канчельскис о Соболеве: «Ничего святого у людей. Ты ромбик целовал, а сейчас так поступаешь – не от большого ума. В наше время Александра уничтожили бы»
Андрей Канчельскис осудил поведение Александра Соболева.
После трансфера из «Спартака» в «Зенит» форвард сказал: «Я пришел в сильнейшую команду России. Для меня честь и счастье играть за нее».
– У футболистов сейчас другие ценности. Ты ромбик целовал, а сейчас так поступаешь – это поведение не от большого ума. Если бы «Спартак» не купил Александра у «Крыльев», никто не знает, как сложилась бы его судьба дальше. У людей ничего святого нет, ведут себя непорядочно.
– Уважаете ли вы Соболева?
– Не будем переходить на личности. В наше время Соболева уничтожили бы просто. Джонсон перешел из «Селтика» в «Рейнджерс» – не мог на улицу выйти.
Ну захотел Соболев показаться хорошим перед болельщиками «Зенита», но это дешевые понты и очень некрасиво перед «Спартаком». Надо оставаться всегда человеком – это самое главное, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Андрей на удивление хорошо сохранился для уничтоженного... говорливый такой, но память, похоже, отбили, думает о себе, что всю жизнь так и отыграл ’’Звезде’’.
навскидку: ловчев, сёмин, хидиятуллин, самохин и т.д. и .т.п
ну и как вишенки на торте : фигу, луис эрике и проч.
Вопрос к Соболеву больше в самом его поведении при продавливании этого перехода и его отношении к игре.
Давайте зададимся вопросом — Почему от этого должно бомбить и Канчельскиса и Мостового и безымянных комментаторов спортсру?
Я считаю, что на этот вопрос может ответить только психиатр