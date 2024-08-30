Глава «Динамо» о том, как бы называлась поэма Скопинцева о судействе: «Всадник апокалипсиса». Желание сочинять стихи говорит о том, что Дима разносторонний человек»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Дмитрий Скопинцев книги ЭСК РФС Дмитрий Гафин Футбол

Глава «Динамо» высказался о том, как бы называлась поэма Скопинцева о судействе.

Ранее защитник московского клуба Дмитрий Скопинцев прочитал свое стихотворение: «Пусть сезон совсем непрост, не упустим своего. Мы так долго это ждали, и сквозь призрачные дали мы побьемся за медали».

– У вас в команде есть поэт, – как оцените творчество Скопинцева?

– У Димы все, что он делает и говорит, идет от души. То, что у него есть желание сочинять стихи, говорит о том, что он разносторонний человек и это здорово.

– Если бы он писал поэму о судействе на старте сезона в РПЛ, как бы она называлась?

– «Всадник апокалипсиса», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

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8 комментариев
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Назначен был судьей Гаврила - в футболе толк Гаврила знал
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Гаврила был судьёй футбольным. Гаврила матчи засужал.
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явно кто-то Незнайку в детстве не читал
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Не позорился бы...
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Ответ Mixos Demid
Стоит труба на берегу залива, А нет … уже лежит.
Лежит на дне?
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Ответ Nogoi89
Лежит на дне?
Нет
Погрязла в многомиллиардных долгах.

Покупает аргентинца за 10 млн € => Жителям приграничных территории Курской области даём 10 тыс ₽=> Покупаем дельфина за 10 млн €

Это на самом деле и есть дно, кстати…
Хотя в данном случае и данной ситуации хотелось бы, чтобы снизу больше не стучали…

А то последние 10 лет кажется, что хуже и анекдотичней ситуации быть не может, а потом оказывается, что может…
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