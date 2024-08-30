Глава «Динамо» о том, как бы называлась поэма Скопинцева о судействе: «Всадник апокалипсиса». Желание сочинять стихи говорит о том, что Дима разносторонний человек»

Глава «Динамо» высказался о том, как бы называлась поэма Скопинцева о судействе.

Ранее защитник московского клуба прочитал свое стихотворение: «Пусть сезон совсем непрост, не упустим своего. Мы так долго это ждали, и сквозь призрачные дали мы побьемся за медали».

– У вас в команде есть поэт, – как оцените творчество Скопинцева?

– У Димы все, что он делает и говорит, идет от души. То, что у него есть желание сочинять стихи, говорит о том, что он разносторонний человек и это здорово.

– Если бы он писал поэму о судействе на старте сезона в , как бы она называлась?

– «Всадник апокалипсиса», – сказал председатель совета директоров « » Дмитрий Гафин.