Глава «Динамо» о том, как бы называлась поэма Скопинцева о судействе: «Всадник апокалипсиса». Желание сочинять стихи говорит о том, что Дима разносторонний человек»
Глава «Динамо» высказался о том, как бы называлась поэма Скопинцева о судействе.
Ранее защитник московского клуба Дмитрий Скопинцев прочитал свое стихотворение: «Пусть сезон совсем непрост, не упустим своего. Мы так долго это ждали, и сквозь призрачные дали мы побьемся за медали».
– У вас в команде есть поэт, – как оцените творчество Скопинцева?
– У Димы все, что он делает и говорит, идет от души. То, что у него есть желание сочинять стихи, говорит о том, что он разносторонний человек и это здорово.
– Если бы он писал поэму о судействе на старте сезона в РПЛ, как бы она называлась?
– «Всадник апокалипсиса», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Погрязла в многомиллиардных долгах.
Покупает аргентинца за 10 млн € => Жителям приграничных территории Курской области даём 10 тыс ₽=> Покупаем дельфина за 10 млн €
Это на самом деле и есть дно, кстати…
Хотя в данном случае и данной ситуации хотелось бы, чтобы снизу больше не стучали…
А то последние 10 лет кажется, что хуже и анекдотичней ситуации быть не может, а потом оказывается, что может…