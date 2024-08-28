«Обращаться в ЭСК желания нет из-за качества ответов. Мы до сих пор не получили ответ на наш запрос, а «Ростов» получил». Гафин о пенальти «Крыльев» в ворота «Динамо»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Евгений Буланов Фернандо Костанза Денис Макаров ЭСК РФС Дмитрий Гафин Футбол

«Динамо» может не обратиться в ЭСК из-за пенальти в матче с «Крыльями Советов».

Сегодня москвичи обыграли самарцев (5:1) в матче 3‑го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Единственный мяч «Крыльев» забил Фернандо Костанза с пенальти. Арбитр Евгений Буланов назначил одиннадцатиметровый после отскока мяча в поднятую руку полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

– Будете обращаться по пенальти в ЭСК?

– Не пересматривал.

Обращаться в ЭСК желания нет из‑за качества ответов от них. Мы до сих пор не получили ответ на наш запрос, а «Ростов» получил, – заявил председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

 

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9 комментариев
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Ответы в ЭСК пишет программа по комбинированию случайных слов!!!
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Решили не напрягать ответственного за издевательские ответы.
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Ку Ку Ляк
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Евгений Буланов - ещё один бракованный судья.
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Ответы пишет не ЭСК, а приданный ему искусственный интеллект. Говорят, Каманцев собственноручно программировал.
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Выходит ЭСК добился своего, со временем вме свыкнуться, с их профнепригодностью и отставки от них.
Все итак понимали, что смысла нет, но все же обращались.
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о чем писать протест если мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении
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Ответ Mixos Demid
Ответы в ЭСК пишет программа по комбинированию случайных слов!!!
Искусственный интеллект)
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