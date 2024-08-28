«Обращаться в ЭСК желания нет из-за качества ответов. Мы до сих пор не получили ответ на наш запрос, а «Ростов» получил». Гафин о пенальти «Крыльев» в ворота «Динамо»

«Динамо» может не обратиться в ЭСК из-за пенальти в матче с «Крыльями Советов».

Сегодня москвичи обыграли самарцев (5:1) в матче 3‑го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Единственный мяч « » забил Фернандо Костанза с пенальти. Арбитр Евгений Буланов назначил одиннадцатиметровый после отскока мяча в поднятую руку полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

– Будете обращаться по пенальти в ЭСК?

– Не пересматривал.

Обращаться в ЭСК желания нет из‑за качества ответов от них. Мы до сих пор не получили ответ на наш запрос, а «Ростов» получил, – заявил председатель совета директоров « » Дмитрий Гафин.