Каманцев о судействе в РПЛ: «4 ошибки за 6 туров – при Мажиче стало лучше. Но требования команд растут еще быстрее»

Павел Каманцев высказал мнение относительно уровня судейства в РПЛ.

– Давайте с самого горячего вопроса: стало ли судейство хуже, как говорят некоторые представители клубов?

– Чтобы объективно ответить на этот вопрос, нужно решить, с каким временным периодом мы сравниваем.

В общении с представителями клубов, директорами, болельщиками я постоянно замечаю, что оценка зависит именно от временного периода.

Пару туров без скандалов – сразу говорят, что стало лучше. Несколько ошибок в больших матчах – «катастрофа».

То есть никто не анализирует судейство на длинной дистанции. А если это сделать, то можно увидеть объективную картину. В сезоне-2021/22 было допущено 63 ключевые ошибки, в сезоне-2022/23 – 54 ошибки.

В прошлом году судьи допустили 24 ключевые ошибки. Семь должны были быть исправлены ВАР, 15 – вне протокола. По результатам шести туров этого года у нас четыре ошибки.

– Что вы хотите сказать?

– Что объективно качество судейства после прихода Милорада Мажича стало лучше, но требования, которые предъявляют команды, растут еще быстрее.

– В чем это выражается?

– Вспомните, еще два года назад мы обсуждали три-четыре ключевые ошибки в туре, которые не были исправлены ВАР, регулярно были скандалы в нескольких топовых матчах тура.

Сейчас же зачастую получается такая ситуация: в целом тур прошел хорошо, но случается одна грубая ошибка в матче « » – « » и по ней делается вывод о катастрофической ситуации с судейством во всем туре.

Но это один матч. Да, это ошибка. Но еще два года назад у нас была ситуация, когда одна ошибка в туре считалась отличным результатом.

Мы находимся на старте сезона. Тут подойдет параллель с футбольной командой, которая пока вкатывается в сезон и не находится на пике формы. Кроме того, в последних турах было очень много пограничных спорных ситуаций.

Судьям приходилось принимать сложные решения, с которыми точно не согласится команда, против которой оно принято.

Уверен, что мы пройдем этот этап и исправим ситуацию, – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.