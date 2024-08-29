Каманцев о судействе в РПЛ: «4 ошибки за 6 туров – при Мажиче стало лучше. Но требования команд растут еще быстрее»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Милорад Мажич Спорт-Экспресс ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев высказал мнение относительно уровня судейства в РПЛ.

– Давайте с самого горячего вопроса: стало ли судейство хуже, как говорят некоторые представители клубов?

– Чтобы объективно ответить на этот вопрос, нужно решить, с каким временным периодом мы сравниваем.

В общении с представителями клубов, директорами, болельщиками я постоянно замечаю, что оценка зависит именно от временного периода.

Пару туров без скандалов – сразу говорят, что стало лучше. Несколько ошибок в больших матчах – «катастрофа».

То есть никто не анализирует судейство на длинной дистанции. А если это сделать, то можно увидеть объективную картину. В сезоне-2021/22 было допущено 63 ключевые ошибки, в сезоне-2022/23 – 54 ошибки.

В прошлом году судьи допустили 24 ключевые ошибки. Семь должны были быть исправлены ВАР, 15 – вне протокола. По результатам шести туров этого года у нас четыре ошибки.

– Что вы хотите сказать?

– Что объективно качество судейства после прихода Милорада Мажича стало лучше, но требования, которые предъявляют команды, растут еще быстрее.

– В чем это выражается?

– Вспомните, еще два года назад мы обсуждали три-четыре ключевые ошибки в туре, которые не были исправлены ВАР, регулярно были скандалы в нескольких топовых матчах тура.

Сейчас же зачастую получается такая ситуация: в целом тур РПЛ прошел хорошо, но случается одна грубая ошибка в матче «Локомотив» – «Ростов» и по ней делается вывод о катастрофической ситуации с судейством во всем туре.

Но это один матч. Да, это ошибка. Но еще два года назад у нас была ситуация, когда одна ошибка в туре считалась отличным результатом.

Мы находимся на старте сезона. Тут подойдет параллель с футбольной командой, которая пока вкатывается в сезон и не находится на пике формы. Кроме того, в последних турах было очень много пограничных спорных ситуаций.

Судьям приходилось принимать сложные решения, с которыми точно не согласится команда, против которой оно принято.

Уверен, что мы пройдем этот этап и исправим ситуацию, – сказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

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20 комментариев
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Не считать ошибки и сделать вид, что их нет
+19
-4
+15
4 ошибки?! А сколько ЭСК ещё отмазало, называя белое чёрным?!
+13
0
+13
4 ошибки за 6 туров или за 6 матчей? Похоже на опечатку)
+10
-1
+9
Ответ jss
за 6 туров
За 6 минут !
+5
0
+5
Ответ Трент Резнор
Да вообще отлично, только дагам всё свербит.
мне очень жаль Россию если её жители считают хреновое судейство отличным, за тобой я наблюдаю, уже не первый комментарий против дагестанцев. Видимо ты националист. ну складывается такое прям впечатление. А против кого Россия воюет?! Вы считаете украинцев националистами после этого ещё 😀😀😀😀?! P .s Динамо Махачкала ничем не лучше и не хуже Оренбурга,Факела, Акрона,Рубина и т д
+8
-4
+4
В РПЛ судят одни и те же лица. Как не ошибайся, максимум отдохнёшь 1-2 тура, затем снова судить. Очевидно если человек годами не достигает уровня нормального судейства, то вряд ли достигнет. В таком случае как можно уменьшить количество ошибок? Начать оправдывать большинство решений судей теми или иными формулировками, подходящими конкретно под эту ситуацию. А потом говорить: «Ну ладно, мы 4 раза все таки ошиблись, так и быть». По одним стандартам схожие эпизоды оценивать нужно, тогда и судьям проще будет. Неужели им не дают одинаковых указаний как трактовать одинаковые эпизоды? А если дают, зачем прикрывать задницу тех, кто не следует им?
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4 ошибки, которые сама ЭСК признали, а сколько очевидных оправдали? Я думал они слепые, а нет, они просто это делалали для статистики.
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Этот он статистику берёт свою после эск, а если взять правдивую ничего не поменялось. Матч Спартак Зенит рыжий сказал что судья свистками и жёлтыми карточками тормозит игру Спартака, в этом году матч и повторение, первый тайм и самые распостроненные позиции для жёлтой карточки уже наказаны. Молодцы судьи в одном что научились убивать команды не только левыми голами и пеналями
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+3
Чёрное - это белое. По версии каманцева и мажича.
+2
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+2
Как всего четыре?Четыре в каждом туре да,а не всего!В этом туре,фол на Осипенко,фол на Лаксальте,игра руками игроком Спартака,это только,что сам смотрел,уверен,что и в остальных матчах весело было!!!Это значит,что человек воообще не работает,а чистый чиновник с идеальными бумагами для руководств и СМИ,а по факту бардак и тьма!!!пОЗОР,ГНАТЬ ТАКИХ НАДО И ЛИШАТЬ РАБОТЫ ВЕЗДЕ!!
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Во Олень ... Какие на ... требования клубов растут ? Вас баранов всего - лишь просят судить по - правилам . Причём по одним и тем же правилам всех !
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Так просто ошибки судьи ошибками не признаются.
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Требования судить по правилам растут ещё быстрее?
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Думал что больше будет 🤔🤔🤔
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Те, у кого память хотя бы чуть больше, чем у Золотой рыбки и помнят времена ГВК(интересная аббревиатура не так ли - интересно при чем тут судьи, да), Петая и прочих Толстых - понимают, что мужик полностью прав.
Но тогда появляются вопросы к своим руководителям, игрокам и тд, а проще всегда указать на кого-то пальцем.
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Так как вы отмазываете арбитров за их явные косяки, то удивительно, что только четыре шибки признали.
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Ответ Shamil-Boca Juniors
мне очень жаль Россию если её жители считают хреновое судейство отличным, за тобой я наблюдаю, уже не первый комментарий против дагестанцев. Видимо ты националист. ну складывается такое прям впечатление. А против кого Россия воюет?! Вы считаете украинцев националистами после этого ещё 😀😀😀😀?! P .s Динамо Махачкала ничем не лучше и не хуже Оренбурга,Факела, Акрона,Рубина и т д
Хреновое оно для всех, но постоянно жалуется только одна команда. Лучший друг у меня кабардинец, а в знакомых осетины и балкарцы. Так что националист я с натяжкой. А вот еврейские погромы не одобряю, если ты понимаешь о чем я.
+1
-1
0
Ответ Трент Резнор
Хреновое оно для всех, но постоянно жалуется только одна команда. Лучший друг у меня кабардинец, а в знакомых осетины и балкарцы. Так что националист я с натяжкой. А вот еврейские погромы не одобряю, если ты понимаешь о чем я.
У Остальных не настолько как у Махачкалы с Нижним, аналог в прошлом году у Крыльев с тем же Нижним и там тоже был большой шум по этому поводу.
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