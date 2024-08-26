Глава «Динамо» об обращениях в ЭСК: «Не рассчитываем на кару для судей, рецидивист Бобровский получает назначения. Это крайняя форма того, что можем сделать»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Чемпионат.com ЭСК РФС Дмитрий Гафин Футбол

Глава «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о своем отношении к ЭСК РФС.

В матче 6-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1) голкипер бело-голубых Андрей Лунев был заменен на 77-й минуте матча после удара коленом в голову от форварда гостей Джона Кордобы. Лунев покинул поле самостоятельно – вместо него в игру вступил Игорь Лещук.

В концовке матча защитник «Динамо» Диего Лаксальт оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной площади гостей. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил.

– Вы сказали, что обратитесь в ЭСК после матча с «Краснодаром». Но есть ли в этом смысл с учетом того, что почти все решения судей признают верными?

– Мы не рассчитываем, что, если они признают ошибку, судье будет какая-то кара. Мы же видим, что рецидивист по ошибкам на поле Бобровский получает назначения.

ЭСК – крайняя форма того, что можем сделать. Мы не можем обратиться к Карасеву, не можем обратиться напрямую в РФС. ЭСК – единственный вариант, – сказал председатель совета директоров «Динамо». 

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20 комментариев
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Это точно рецидивист. Но за него папа платит, вот его и назначают.
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Ответ Filimon4ik
Судейский корпус прогнил напрочь. Судьи просто профнепригодны.
Судьи как судьи. Не хуже европейских. А вот ЭСК это что то с чем то. Они должны наказывать. А они постоянно отмазывают нынче судей.
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Доколе?!!!!!
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Клубов, недовольных работой судей прибавляется. Когда таких команд станет много ( а суд. беспредел, видимо, не закончится), можно спокойно написать коллективное письмо от пострадавших. В РФС, КДК, ЭСК…Возможно даже- с предупреждением о выходе из розыгрыша. Такой шаг подействует…. Вопрос только - захотят ли клубы этого.
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Судейский корпус прогнил напрочь. Судьи просто профнепригодны.
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Ответ Liver0910
Когда против Спартака ошибались судьи, и клуб постоянно обращал на это внимание, многие наше недовольство называли нытьём, а когда другие клубы столкнулись с такой же проблемой пришло озарение. Ну чтож, хоть так дошло
Ну просто ваш Спартак больше всех ноет, да ещё и грозится сняться с чемпионата. 😁 А так то, все всех троллят по этой теме. 😁
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Ответ Чебурашка от Гены
Вот я и говорю. 😁
Его кстати, понять можно, то, что тогда исполняли судьи в отношении Спартака, особенно в матче с Сочи, любого доаедут до крайностей. А сейчас это уже и не кажется глупостью, потому что персонажи со свистками испоняют что хотят без какой-либо логики
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Ответ Liver0910
У Федуна спроси
Вот я и говорю. 😁
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Ответ Liver0910
А как ты определяешь, кто больше ноет, а кто меньше? Ведёшь статистику?
Читаю Спортс. 😁 Ну кто ещё грозился сняться с чемпионата?
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Ответ Liver0910
Когда против Спартака ошибались судьи, и клуб постоянно обращал на это внимание, многие наше недовольство называли нытьём, а когда другие клубы столкнулись с такой же проблемой пришло озарение. Ну чтож, хоть так дошло
Очень хорошо подмечено!
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Ответ bomzerub
Это точно рецидивист. Но за него папа платит, вот его и назначают.
А кто его папа?
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Странно было бы молчать, когда судьи косячат🤷🏻‍♂️
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Из года в год эта тема плохое судейство. А воз и ныне там. Надо на годик их заменить не ангажироваными зарубежными судьями может тогда поймут. Карасёв это же породия на судей а он у нас лучший. Это бездарные журналюги пиарят бездарных судей.
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Ответ Mike 60
Клубов, недовольных работой судей прибавляется. Когда таких команд станет много ( а суд. беспредел, видимо, не закончится), можно спокойно написать коллективное письмо от пострадавших. В РФС, КДК, ЭСК…Возможно даже- с предупреждением о выходе из розыгрыша. Такой шаг подействует…. Вопрос только - захотят ли клубы этого.
ЭСК признает выход команд из РПЛ правильным решением, КДК всех дисквалифицирует на 5 сезонов, а РФС попросит шпаргалку сверху.
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Чем можно объяснить такую предвзятость по отношению к Динамо...?
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Кажется, тогда Динамо подписало письмо против Веллитона? Ну так кушайте, не обляпайтесь)
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Ответ Чебурашка от Гены
Ну просто ваш Спартак больше всех ноет, да ещё и грозится сняться с чемпионата. 😁 А так то, все всех троллят по этой теме. 😁
А как ты определяешь, кто больше ноет, а кто меньше? Ведёшь статистику?
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Читаю Спортс. 😁 Ну кто ещё грозился сняться с чемпионата?
У Федуна спроси
0
0
0
Когда против Спартака ошибались судьи, и клуб постоянно обращал на это внимание, многие наше недовольство называли нытьём, а когда другие клубы столкнулись с такой же проблемой пришло озарение. Ну чтож, хоть так дошло
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Комментарий удален пользователем
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