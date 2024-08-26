Глава «Динамо» об обращениях в ЭСК: «Не рассчитываем на кару для судей, рецидивист Бобровский получает назначения. Это крайняя форма того, что можем сделать»

Глава «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о своем отношении к ЭСК РФС.

В матче 6-го тура Мир с «Краснодаром» (0:1) голкипер бело-голубых Андрей Лунев был заменен на 77-й минуте матча после удара коленом в голову от форварда гостей Джона Кордобы. Лунев покинул поле самостоятельно – вместо него в игру вступил Игорь Лещук.

В концовке матча защитник « » Диего Лаксальт оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной площади гостей. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил.

– Вы сказали, что обратитесь в ЭСК после матча с «Краснодаром». Но есть ли в этом смысл с учетом того, что почти все решения судей признают верными?

– Мы не рассчитываем, что, если они признают ошибку, судье будет какая-то кара. Мы же видим, что рецидивист по ошибкам на поле получает назначения.

ЭСК – крайняя форма того, что можем сделать. Мы не можем обратиться к Карасеву, не можем обратиться напрямую в РФС. ЭСК – единственный вариант, – сказал председатель совета директоров «Динамо».