Скопинцев написал стихотворение про «Динамо»: «Пусть сезон совсем непрост, не упустим своего. Мы так долго это ждали, и сквозь призрачные дали мы побьемся за медали»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Футбол

Дмитрий Скопинцев рассказал, что пишет стихи.

– А когда ты находишь время стихи писать?

– В самолете.

– Что-то из последнего можешь прочитать?

– Ну, последнее было для команды, когда мы все вместе с пацанами сидели.

«Пусть сезон совсем непрост,

Не упустим своего.

Мы так долго это ждали

И сквозь призрачные дали

Мы побьемся за медали».

Это просто как-то навеяло. Это были сборы перед стартом весенней части чемпионата, – рассказал защитник «Динамо» в шоу РПЛ «Игра без мяча».

Материалы по теме

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я поэт, зовусь я Цветик
От меня вам всем приветик
+43
-1
+42
Дима Скопинцев, 9В, 27 лет.
+15
0
+15
Ответ NastroAzzurra
Вершина человеческой поэзии.
На самом деле если деконструировать это стихотворение, то мы поймем планы команды на сезон:
Первая строка "Пусть сезон совсем не прост"
Это очевидно отсылка к известной песне Вячеслава Добрынина "Мир не прост, совсем не прост", вдобавок, тут ещё и зашифровано название соревнования Мир РПЛ 2023/24
Вторая строка " не упустим своего"
Ну очевидно, игроки дают обещания Личке ответственно относиться при обороне, самоотверженно играя по своему оппоненту
Треть строчка: "Мы так долго это ждали"
Ну тут всё просто, это же Динамо
Четвёртая строчка: "И сквозь призрачные дали"
А вот тут самое главное - посыл к руководству клуба. Раньше бонусы за победу назвали "подъемными", так и говорили - " Вчера подъемные дали за Самару ", но, видимо, пока по ним чёткой ясности нет, потому и называют " Призрачные "
Вот когда "дали", тогда и "побъемся за медали"
Теперь всё наполнено глубоким смыслом
+13
-1
+12
Ответ GMF
Я поэт, зовусь я Цветик От меня вам всем приветик
А вот был бы я Маршак -
Сочинил бы про... каяк!
+10
-1
+9
Ответ GMF
Я поэт, зовусь я Цветик От меня вам всем приветик
От Незнайки -
Балалайка...
+7
-1
+6
Вершина человеческой поэзии.
+6
0
+6
Служил Гаврила футболистом
Голы Гаврила забивал
Никифор Ляпис с( 12 стульев) специально для спортса
+6
0
+6
Ге-ни-аль-но!
+5
-1
+4
Места нет белиберде,
Вместе мы пойдём вперде!
Нам поможет этот стих,
Гомон хейтеров утих!
+4
0
+4
непрост - своего
такую рифму, действительно, просто так не выдумаешь, тут умение нужно
+3
0
+3
Ответ Glukinho
непрост - своего такую рифму, действительно, просто так не выдумаешь, тут умение нужно
там что-то пятистопное, но вот что..
+3
0
+3
Ответ GMF
Я поэт, зовусь я Цветик От меня вам всем приветик
Я не Лермонтов, не Пушкин, я блатной поэт Кукушкин.
+3
0
+3
За медали мы побьемся,
Но в концовке ...... (как обычно)
+4
-1
+3
И не оказаться бы потом в подвале...
+3
0
+3
Сейчас бы футболистом стать
Бабки рубить, стихи писать.
Но 35 и не атлет
Эх где мои 17 лет.
Спорт-карьеры нет и нет,
Держи ка Дима мой совет.
Избегай губастых див
И не вылети в пердив.
+3
-1
+2
Ответ Кохонес Симеоне
Дима Скопинцев, 9В, 27 лет.
В голосину ))
+2
0
+2
Ответ Sebastian Roberto Pereira
На самом деле если деконструировать это стихотворение, то мы поймем планы команды на сезон: Первая строка "Пусть сезон совсем не прост" Это очевидно отсылка к известной песне Вячеслава Добрынина "Мир не прост, совсем не прост", вдобавок, тут ещё и зашифровано название соревнования Мир РПЛ 2023/24 Вторая строка " не упустим своего" Ну очевидно, игроки дают обещания Личке ответственно относиться при обороне, самоотверженно играя по своему оппоненту Треть строчка: "Мы так долго это ждали" Ну тут всё просто, это же Динамо Четвёртая строчка: "И сквозь призрачные дали" А вот тут самое главное - посыл к руководству клуба. Раньше бонусы за победу назвали "подъемными", так и говорили - " Вчера подъемные дали за Самару ", но, видимо, пока по ним чёткой ясности нет, потому и называют " Призрачные " Вот когда "дали", тогда и "побъемся за медали" Теперь всё наполнено глубоким смыслом
Про Добрынина повеселило.
+2
0
+2
Ответ GMF
Я поэт, зовусь я Цветик От меня вам всем приветик
Села муха на варенье
Вот и всё стихотворение
+1
0
+1
Ответ Sebastian Roberto Pereira
На самом деле если деконструировать это стихотворение, то мы поймем планы команды на сезон: Первая строка "Пусть сезон совсем не прост" Это очевидно отсылка к известной песне Вячеслава Добрынина "Мир не прост, совсем не прост", вдобавок, тут ещё и зашифровано название соревнования Мир РПЛ 2023/24 Вторая строка " не упустим своего" Ну очевидно, игроки дают обещания Личке ответственно относиться при обороне, самоотверженно играя по своему оппоненту Треть строчка: "Мы так долго это ждали" Ну тут всё просто, это же Динамо Четвёртая строчка: "И сквозь призрачные дали" А вот тут самое главное - посыл к руководству клуба. Раньше бонусы за победу назвали "подъемными", так и говорили - " Вчера подъемные дали за Самару ", но, видимо, пока по ним чёткой ясности нет, потому и называют " Призрачные " Вот когда "дали", тогда и "побъемся за медали" Теперь всё наполнено глубоким смыслом
И не лень Вам было делать разбор этого детсадовского стишка?)
+1
0
+1
Ответ GMF
Я поэт, зовусь я Цветик От меня вам всем приветик
снял с языка
+1
0
+1
Осталось преодолеть 2452 призрачные дали
+1
0
+1
Мы побьемся за медали
Как в тот вечер в Краснодаре...
После высушим штанишки,
Майки, гетры и трусишки.
+1
0
+1
"И сквозь призрачные дали"
Это почти как кровь - любовь
Ну , по весу , вы понимаете

Но это здорово , что человек стихи пишет , не очень здорово , что он их кому-то показывает
Классный футболист , кстати
+1
0
+1
Жесть
+1
0
+1
Мы команда рваный кед!
Мы добъемся всех побед!
+1
0
+1
Ответ Кокич
Места нет белиберде, Вместе мы пойдём вперде! Нам поможет этот стих, Гомон хейтеров утих!
Пока первая попытка в стихосложение, которая действительно лучше, чем потуги Скопинцева.
А таковых я прочитал уже три.)
0
0
0
Ответ .ru
и чего только не напишешь в самолёте... когда стюардессы не очень красивые
Унылый харрасер страдает графоманием.)
0
0
0
Ответ Ol Iva
И не лень Вам было делать разбор этого детсадовского стишка?)
Ну это было слишком очевидно с первого взгляда
0
0
0
Ответ Император Плутона
а на слово "клуб" рифму найдет?
Он же не Незнайка, чтобы рифмами баловаться. А в стихотворении он, если не совсем бездарен, то просто избежит употребления неудобной рифмы.
0
0
0
Ответ Artmann
Он же не Незнайка, чтобы рифмами баловаться. А в стихотворении он, если не совсем бездарен, то просто избежит употребления неудобной рифмы.
ждали, дали, медали.. он не бездарен, он талантлив
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий