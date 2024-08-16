Скопинцев написал стихотворение про «Динамо»: «Пусть сезон совсем непрост, не упустим своего. Мы так долго это ждали, и сквозь призрачные дали мы побьемся за медали»

Дмитрий Скопинцев рассказал, что пишет стихи.

– А когда ты находишь время стихи писать?

– В самолете.

– Что-то из последнего можешь прочитать?

– Ну, последнее было для команды, когда мы все вместе с пацанами сидели.

«Пусть сезон совсем непрост,

Не упустим своего.

Мы так долго это ждали

И сквозь призрачные дали

Мы побьемся за медали».

Это просто как-то навеяло. Это были сборы перед стартом весенней части чемпионата, – рассказал защитник « » в шоу «Игра без мяча».