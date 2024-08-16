Скопинцев написал стихотворение про «Динамо»: «Пусть сезон совсем непрост, не упустим своего. Мы так долго это ждали, и сквозь призрачные дали мы побьемся за медали»
Дмитрий Скопинцев рассказал, что пишет стихи.
– А когда ты находишь время стихи писать?
– В самолете.
– Что-то из последнего можешь прочитать?
– Ну, последнее было для команды, когда мы все вместе с пацанами сидели.
«Пусть сезон совсем непрост,
Не упустим своего.
Мы так долго это ждали
И сквозь призрачные дали
Мы побьемся за медали».
Это просто как-то навеяло. Это были сборы перед стартом весенней части чемпионата, – рассказал защитник «Динамо» в шоу РПЛ «Игра без мяча».
От меня вам всем приветик
Первая строка "Пусть сезон совсем не прост"
Это очевидно отсылка к известной песне Вячеслава Добрынина "Мир не прост, совсем не прост", вдобавок, тут ещё и зашифровано название соревнования Мир РПЛ 2023/24
Вторая строка " не упустим своего"
Ну очевидно, игроки дают обещания Личке ответственно относиться при обороне, самоотверженно играя по своему оппоненту
Треть строчка: "Мы так долго это ждали"
Ну тут всё просто, это же Динамо
Четвёртая строчка: "И сквозь призрачные дали"
А вот тут самое главное - посыл к руководству клуба. Раньше бонусы за победу назвали "подъемными", так и говорили - " Вчера подъемные дали за Самару ", но, видимо, пока по ним чёткой ясности нет, потому и называют " Призрачные "
Вот когда "дали", тогда и "побъемся за медали"
Теперь всё наполнено глубоким смыслом
Сочинил бы про... каяк!
Балалайка...
Голы Гаврила забивал
Никифор Ляпис с( 12 стульев) специально для спортса
Вместе мы пойдём вперде!
Нам поможет этот стих,
Гомон хейтеров утих!
такую рифму, действительно, просто так не выдумаешь, тут умение нужно
Но в концовке ...... (как обычно)
Бабки рубить, стихи писать.
Но 35 и не атлет
Эх где мои 17 лет.
Спорт-карьеры нет и нет,
Держи ка Дима мой совет.
Избегай губастых див
И не вылети в пердив.
Вот и всё стихотворение
Как в тот вечер в Краснодаре...
После высушим штанишки,
Майки, гетры и трусишки.
Это почти как кровь - любовь
Ну , по весу , вы понимаете
Но это здорово , что человек стихи пишет , не очень здорово , что он их кому-то показывает
Классный футболист , кстати
Мы добъемся всех побед!
А таковых я прочитал уже три.)