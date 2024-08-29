Гонду о «Зените»: «Это гранд российского футбола, большая команда. Ожидания подтвердились, я увидел потрясающий клуб с потрясающей инфраструктурой»

Лусиано Гонду прокомментировал свой переход в «Зенит».

Петербургский клуб и игрок заключили контракт по схеме «4+1». Сообщалось, что трансфер обойдется « » в 12 млн евро.

«Я знал, что «Зенит» – это гранд российского футбола, большая команда. Все мои ожидания подтвердились. Я увидел потрясающий клуб с потрясающей инфраструктурой.

По поводу готовности [сыграть с «Пари НН»], конечно же я готов. Надеюсь, что все самые последние формальности будут улажены. Рассчитываю помочь команде», – сказал нападающий.

Медведев о том, почему у Лусиано Гонду на футболке будет имя: «Латиноамериканцы часто выбирают на спине не фамилии, а имена или псевдонимы»