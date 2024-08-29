Гонду о «Зените»: «Это гранд российского футбола, большая команда. Ожидания подтвердились, я увидел потрясающий клуб с потрясающей инфраструктурой»

Теги Зенит премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Лусиано Гонду Футбол

Лусиано Гонду прокомментировал свой переход в «Зенит».

Петербургский клуб и игрок заключили контракт по схеме «4+1». Сообщалось, что трансфер Гонду обойдется «Зениту» в 12 млн евро.

«Я знал, что «Зенит» – это гранд российского футбола, большая команда. Все мои ожидания подтвердились. Я увидел потрясающий клуб с потрясающей инфраструктурой.

По поводу готовности [сыграть с «Пари НН»], конечно же я готов. Надеюсь, что все самые последние формальности будут улажены. Рассчитываю помочь команде», – сказал нападающий.

Медведев о том, почему у Лусиано Гонду на футболке будет имя: «Латиноамериканцы часто выбирают на спине не фамилии, а имена или псевдонимы»

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34 комментария
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спортс уже пишет имя ? а как же фамилию на свой лад?
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В Тушино новое социальное движение "Ананидзевцы за реальные фамилии"
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Страдания кбпартнёров бесценны 😂😂😂
Зенит-чемпион!
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Ответ Owen_the_Simple
В Тушино новое социальное движение "Ананидзевцы за реальные фамилии"
Если это движение охватит российскую элиту, то народ узнает много интересного.))
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Ответ Budabuda
А Гондоу?
Гондоу ждёт приглашения где-то в Тушино
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Ответ heathen
Комментарий удален модератором
Извиняюсь. Не туда отправил. Френдли фаер.
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Главное,Чтобы сблева не было.
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Ответ Owen_the_Simple
В Тушино новое социальное движение "Ананидзевцы за реальные фамилии"
Они меня поправили - не Ананидзовцы, а Жановцы. Прошу прощения.
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Всё по факту.
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ЗЕНИТ — это ГЕГЕМОН ВСЕЯ РУСИ 🇷🇺 и хозяин ВСЕЯ РПЛ ⚽️.
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Ответ dvvial11
Где Соболь с Черданцевым?
Возможно, Черданцев теперь боится снимать трубку. Вдруг его еще раз подведут его источники? :)
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Ответ Redwhite heart
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий удален модератором
Почти как Антони. Антони ака Бюрель.
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Ответ los merengues
Нейросеть именно так бы и ответила.
ОК
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Ответ los merengues
Ты нейросеть? Только честно.
Если будешь задавать окружающим такие унылые вопросы, то однажды тебя посадят за доведение до суицида.
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Где Соболь с Черданцевым?
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Добро Пожаловать !!!
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Осталось пожелать, чтобы по 20 мячей, закатывал, минимум , и не в свои ворота.
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Было бы любопытно глянуть на него перед паузой на сборные
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