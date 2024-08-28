Агент Гонду о «Зените»: «Это огромный клуб, очень известный во всем мире. Лусиано хочет оставить свой след в его истории»

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Лусиано Гонду Футбол

Агент Лусиано Гонду высказался о переходе игрока в «Зенит».

Петербургский клуб объявил о подписании 23-летнего аргентинского нападающего. Стороны заключили контракт по схеме «4+1». Сообщалось, что трансфер Гонду обойдется «Зениту» в 12 млн евро.

«Гонду выбрал «Зенит», потому что их предложение было очень интересным. Это огромный клуб, очень известный во всем мире.

Для него это вызов, проверка собственных сил. Главная цель, которую Гонду ставит перед собой – отдать все силы команде, продолжать наслаждаться любимым делом и оставить свой след в истории «Зенита».

Очевидно, что финансовые условия контракта также имеют больше значение в карьере игрока. Как и любому работнику, всегда приятно улучшать условия труда. Но самое главное – доказать, что он готов играть на самом высоком уровне», – сказал агент игрока Густаво Гони.

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18 комментариев
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Ответ Karel
Опять неправильно фамилию пишут, что ты с ними будешь делать.. Уверен, что при таком написании все делают ударение на О - ГОнду. А правильно - на У - ГондУ. Ну послушаем комментаторов, особенно Черданцева - он любит учить, как правильно говорить, ПэЭсЖэ сразу вспоминается ) Хотя он прав в теории, только его никто не поддержал. Гласную в конце фамилии не зря пишут. В испанском, если имя оканчивается на гласную - ударение на предпоследнем слоге. т.е. Месси, Messi - это МЕсси, а никак не МессИ. Соответствено и Gondou - это ГондОу, а не ГОнду. Согласная в конце имени - это залог правильного ударения в имени. В русском этого нет, в нём всё на запоминании ударения держится. Так что Гондоу - гораздо меньшая ошибка, чем Гонду.
На футболке не будет ни Гонду, ни Гондуо,ни с удалением на "О",ни без, будет вот так:

https://sun9-21.userapi.com/impg/Wi67IOuxU_dgzciIcid6b84nnWInj2Nf78bYyg/o-q6HEsS25g.jpg?size=604x604&quality=95&sign=7e527622b3388a697cfd88eee8da0111&type=album
+6
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Посмотрим, что за перец. Надеюсь, будет полезен Зениту.
+5
-2
+3
Ответ Алексей Ненахов
Походу они все с одной бумажки читают, только название клубов разные
А ты вероятно ожидал что все по трафарету будут говорить примерно так - " Ой, блин, куда же я попал, здесь и платят мало, и жить придëтся в халупе, и кормить не собираются, и т. д. Недавнее приобретение ( кстати очень качественное) Спартака Барко говорил примерно то же самое.
+4
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+3
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален пользователем
Он же не в ЦСКА перешёл)
+4
-2
+2
Ответ Дмитрий9779
На футболке не будет ни Гонду, ни Гондуо,ни с удалением на "О",ни без, будет вот так: https://sun9-21.userapi.com/impg/Wi67IOuxU_dgzciIcid6b84nnWInj2Nf78bYyg/o-q6HEsS25g.jpg?size=604x604&quality=95&sign=7e527622b3388a697cfd88eee8da0111&type=album
А вот это вот чётко ! Как чечётка.. есть тут такой, вспомнилось )

Вот это нормальный вариант, красива ) на русском. Еще можно было Занелли - это тоже его имя, четвёртое (точнее, фамилия).
Давид Сильва выбрал себе тоже так, вместо третьего Хименес.

Вот только спортс упрямо гавнять будет,)
Он, спортс, так с игроком Локо как осёл уперся - педриоьо, и все тут - хотя на футболке игрока красивое имя Габриэл было.
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Ответ Karel
Опять неправильно фамилию пишут, что ты с ними будешь делать.. Уверен, что при таком написании все делают ударение на О - ГОнду. А правильно - на У - ГондУ. Ну послушаем комментаторов, особенно Черданцева - он любит учить, как правильно говорить, ПэЭсЖэ сразу вспоминается ) Хотя он прав в теории, только его никто не поддержал. Гласную в конце фамилии не зря пишут. В испанском, если имя оканчивается на гласную - ударение на предпоследнем слоге. т.е. Месси, Messi - это МЕсси, а никак не МессИ. Соответствено и Gondou - это ГондОу, а не ГОнду. Согласная в конце имени - это залог правильного ударения в имени. В русском этого нет, в нём всё на запоминании ударения держится. Так что Гондоу - гораздо меньшая ошибка, чем Гонду.
Сразу видно, что ты говоришь "соувенир", "Ренаулт" и так далее. Твои проблемы
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Ответ sob4kin.s@yandex.ru
Сразу видно, что ты говоришь "соувенир", "Ренаулт" и так далее. Твои проблемы
Что ж тут поделаешь, если среди болельщиков Спартака до сих пор есть люди, которые на полном серьезе читают Тхе Беатлес и Нигхтвисх? ;)
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Ответ Уся Ваткин
В истории клуба уже достаточно наследили, никакой гонду не испортит
Возможно, когда-нибудь Вы повзрослеете и поумнеете. В этом случае дайте знать - вдруг из Вас нормальный и интересный человек получится. Но до тех пор мой ЧС типичных местечковых "интеллектуалов" Ваш по праву. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое передается через общение. Хорошего вечера!
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
поживем, увидим
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А ты вероятно ожидал что все по трафарету будут говорить примерно так - " Ой, блин, куда же я попал, здесь и платят мало, и жить придëтся в халупе, и кормить не собираются, и т. д. Недавнее приобретение ( кстати очень качественное) Спартака Барко говорил примерно то же самое.
Я о том же
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Ответ Karel
А вот это вот чётко ! Как чечётка.. есть тут такой, вспомнилось ) Вот это нормальный вариант, красива ) на русском. Еще можно было Занелли - это тоже его имя, четвёртое (точнее, фамилия). Давид Сильва выбрал себе тоже так, вместо третьего Хименес. Вот только спортс упрямо гавнять будет,) Он, спортс, так с игроком Локо как осёл уперся - педриоьо, и все тут - хотя на футболке игрока красивое имя Габриэл было.
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Ответ Karel
Опять неправильно фамилию пишут, что ты с ними будешь делать.. Уверен, что при таком написании все делают ударение на О - ГОнду. А правильно - на У - ГондУ. Ну послушаем комментаторов, особенно Черданцева - он любит учить, как правильно говорить, ПэЭсЖэ сразу вспоминается ) Хотя он прав в теории, только его никто не поддержал. Гласную в конце фамилии не зря пишут. В испанском, если имя оканчивается на гласную - ударение на предпоследнем слоге. т.е. Месси, Messi - это МЕсси, а никак не МессИ. Соответствено и Gondou - это ГондОу, а не ГОнду. Согласная в конце имени - это залог правильного ударения в имени. В русском этого нет, в нём всё на запоминании ударения держится. Так что Гондоу - гораздо меньшая ошибка, чем Гонду.
Когда коту делать нечего - он яйца лижет (народная мудрость).
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Ответ SMART789
думаю он не заиграет, игрок не подходит этой команде
Посмотрим. Ждать не так уж и долго осталось.
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