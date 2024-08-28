Агент Гонду о «Зените»: «Это огромный клуб, очень известный во всем мире. Лусиано хочет оставить свой след в его истории»

Агент Лусиано Гонду высказался о переходе игрока в «Зенит».

Петербургский клуб объявил о подписании 23-летнего аргентинского нападающего. Стороны заключили контракт по схеме «4+1». Сообщалось, что трансфер Гонду обойдется « » в 12 млн евро.

« выбрал «Зенит», потому что их предложение было очень интересным. Это огромный клуб, очень известный во всем мире.

Для него это вызов, проверка собственных сил. Главная цель, которую Гонду ставит перед собой – отдать все силы команде, продолжать наслаждаться любимым делом и оставить свой след в истории «Зенита».

Очевидно, что финансовые условия контракта также имеют больше значение в карьере игрока. Как и любому работнику, всегда приятно улучшать условия труда. Но самое главное – доказать, что он готов играть на самом высоком уровне», – сказал агент игрока Густаво Гони.