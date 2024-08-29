Семак о Гонду в «Зените»: «Нападающий – непростая позиция. Хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Надеемся, что придаст глубину нашей обойме»
Сергей Семак прокомментировал переход Лусиано Гонду в «Зенит».
– Сергей Богданович, к «Зениту» присоединился новичок Лусиано. Какие сильные качества у игрока вы можете выделить, которые в итоге позволили ему оказаться в команде?
– Он достаточно молодой нападающий. Вообще нападающий – непростая позиция. У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи.
Хороший удар, хорошая работоспособность. Будем надеяться, что он придаст глубину нашей обойме, определенную вариативность в наших действиях.
Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату – это займет определенное время.
А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Есть один сильный. Если один - два лидера выбывают , то сразу проблемы.
Семак ставит футбол , который рассчитан на сильные качества игроков , командной игры как таковой особо нет. Поэтому когда выходит Ерохин , Волков и тд - Всё.
но сейчас мы приходим к тому с чего начинали: раздутый состав, куча невнятных персонажей на больших зарплатах