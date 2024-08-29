Семак о Гонду в «Зените»: «Нападающий – непростая позиция. Хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Надеемся, что придаст глубину нашей обойме»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Лусиано Гонду Футбол

Сергей Семак прокомментировал переход Лусиано Гонду в «Зенит».

– Сергей Богданович, к «Зениту» присоединился новичок Лусиано. Какие сильные качества у игрока вы можете выделить, которые в итоге позволили ему оказаться в команде?

– Он достаточно молодой нападающий. Вообще нападающий – непростая позиция. У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи.

Хороший удар, хорошая работоспособность. Будем надеяться, что он придаст глубину нашей обойме, определенную вариативность в наших действиях.

Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату – это займет определенное время.

А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

31 комментарий
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Ответ Aleksandr Alferov
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Ну и правильно. Он тренер профессионального футбольного клуба, а не академии. Его задача достигать максимальных спортивных результатов и он пока справляется.
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У Зенита нет никаких трёх составов.
Есть один сильный. Если один - два лидера выбывают , то сразу проблемы.
Семак ставит футбол , который рассчитан на сильные качества игроков , командной игры как таковой особо нет. Поэтому когда выходит Ерохин , Волков и тд - Всё.
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Ответ Aleksandr Alferov
Комментарий скрыт
Наяривали на ЦСКА Гончаренко, где было много молодых. Понаяривали немного, пока не стали плеваться от результатов, коллективно признали его физруком, человек чуть кукухой не поехал и уволился. Наяривали на Краснодар и гения тренерской мысли Мусаева. Год, два, три, пять, десять. Трофеев пока так никто и не увидел, а реальной звездой из распиаренной академии стал один человек за столько лет. Наяривали на Динамо, которое слило свой единственный шанс на трофей за 100 лет такому катастрофически слабому Зениту прошлого сезона. Это даже не позор, этому нет слов в русском языке. Кто там на очереди? Локомотив? Заносите.
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Ответ Владислав88
Комментарий скрыт
6 раз подряд не выиграть чемпионат просто так.
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Ответ Владислав88
Комментарий скрыт
Почему болельщика Динамо так интересует тренер Зенита?
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Зенит недостатка в глубине обоймы не испытывал. Были и остаются вопросы к её футбольным качествам.
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Ответ Owen_the_Simple
Ну и правильно. Он тренер профессионального футбольного клуба, а не академии. Его задача достигать максимальных спортивных результатов и он пока справляется.
Причём спраляется лучше всех в России.
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Ответ SMART789
тогда у меня вопрос как мы потопили 30+ лямов за 2 года если все покупки на семейке и не усиливают состав
Покупать футболистов это не одно и тоже, что купить вещь и носить любимую. В одной команде игрок играет он там лидером был и на него работала команда, а в Зените теряется не находит себя на поле. Одни адаптируются быстрее и сыгрываются, у других это происходит дольше. Игра на игру, сезон на сезон не приходится. Нет стабильности у Сергеева , Мостового, Кассеьрры как и заметного прогресса в игре. И это ряд можно продолжить. Макс ярко заявил о себе на старте, но вот травма вывела его из строя. Молодые играют и заявляют о себе в Динамо, Локо. Там от тренеров не требуют ежегодного чемпионства и титулов. И они могут давать возможность им играть, на ними не довлеет груз ответственности. У нас Волков привёз пенальти и косячил во всех матчах , где играл. Посадили на лавку даже в кубковом матче.
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Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
Спартак - команда Е. Барко, Ананко и Ананидзе.
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Игрок за 11 лямов в обойму? Чтобы потом его загубить как Сергеева? Нет видимо я ошибся, думая, что с новым менеджерским составом началось оздоровление после времен аргентосов и приглашения всяких румынских бабушек и итальянских пиджаков

но сейчас мы приходим к тому с чего начинали: раздутый состав, куча невнятных персонажей на больших зарплатах
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Urban dictionary говорит, что Burel - это когда быстро крутишься вокруг себя, а потом блюëшь.
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Ответ Aleksandr Alferov
Комментарий скрыт
Очень забавно наблюдать за персонажами, типа Александра Алферова, которые еще не определились со своей половой принадлежностью, но уже имеют свое мнение о футболе. И это прекрасно! Ведь даже существа среднего рода интересуются футболом. Правда, я от таких существ стараюсь держаться подальше. ЧС. Ничего личного. Чисто на всякий случай. Вдруг это как-то передается через общение.
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Комментарий удален модератором
засрали сайт дельфином а тут бац и Гойду..
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а где трехнедельная эпопея??
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Ответ Клирик
Остальные тридцать человек в ширину?))
Ахаха, научись считать, в Зените 27 игроков, а у Спартака 32, ну и кто ставит 30 с Гангом в ширину???
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