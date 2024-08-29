Семак о Гонду в «Зените»: «Нападающий – непростая позиция. Хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Надеемся, что придаст глубину нашей обойме»

Сергей Семак прокомментировал переход Лусиано Гонду в «Зенит».

– Сергей Богданович, к « » присоединился новичок . Какие сильные качества у игрока вы можете выделить, которые в итоге позволили ему оказаться в команде?

– Он достаточно молодой нападающий. Вообще нападающий – непростая позиция. У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи.

Хороший удар, хорошая работоспособность. Будем надеяться, что он придаст глубину нашей обойме, определенную вариативность в наших действиях.

Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату – это займет определенное время.

А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде, – сказал главный тренер «Зенита» .