«Челси» и «ПСЖ» интересен защитник «Бенфики» Араужу

Теги ПСЖ Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Милан Шкриньяр Томаш Араужу Футбол

«Челси» интересен защитник «Бенфики» Томаш Араужу.

Инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на CNN Portugal передает, что «синие» включили 22-летнего футболиста в шорт-лист на случай ухода одного из защитников до закрытия трансферного окна. Предложений лондонцы пока не делали.

Подписать Араужу также хотел бы «ПСЖ». Такой вариант рассматривается на случай продажи Милана Шкриньяра «Аль-Насру».

В прошлом сезоне португалец провел 13 матчей в чемпионате и забил 1 гол. Подробно со статистикой футболиста «Бенфики» можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев
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У синих явный недокомплект в каждой линии, очень долгожданный трансфер
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У Шмелькова, случайно нет, кнопки на пульте: ВЫКЛ трансферы Челси?
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Ответ Jeksan
У синих явный недокомплект в каждой линии, очень долгожданный трансфер
Да уж, 39 игроков в составе это какой-то позор. Все знают что в приличном клубе должно быть не меньше 64.
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Очередной ноунейм в копилку пенсов, или шейхов. Вот потеха.
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На 8 лет подпишут или на 7? Вот где интрига!
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Арауху хорош вместо фофана идеально зайдет
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