«Челси» и «ПСЖ» интересен защитник «Бенфики» Араужу

«Челси» интересен защитник «Бенфики» Томаш Араужу.

Инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на CNN Portugal передает, что «синие» включили 22-летнего футболиста в шорт-лист на случай ухода одного из защитников до закрытия трансферного окна. Предложений лондонцы пока не делали.

Подписать Араужу также хотел бы « ». Такой вариант рассматривается на случай продажи « ».

В прошлом сезоне португалец провел 13 матчей в чемпионате и забил 1 гол. Подробно со статистикой футболиста «Бенфики» можно ознакомиться здесь.