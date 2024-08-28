«Челси» и «ПСЖ» интересен защитник «Бенфики» Араужу
«Челси» интересен защитник «Бенфики» Томаш Араужу.
Инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на CNN Portugal передает, что «синие» включили 22-летнего футболиста в шорт-лист на случай ухода одного из защитников до закрытия трансферного окна. Предложений лондонцы пока не делали.
Подписать Араужу также хотел бы «ПСЖ». Такой вариант рассматривается на случай продажи Милана Шкриньяра «Аль-Насру».
В прошлом сезоне португалец провел 13 матчей в чемпионате и забил 1 гол. Подробно со статистикой футболиста «Бенфики» можно ознакомиться здесь.