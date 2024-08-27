«Челси» отдаст Кепу «Борнмуту» в аренду и продлит контракт с вратарем на год

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Борнмут Кепа Аррисабалага Футбол

Кепа Аррисабалага близок к уходу из «Челси».

«Борнмут» договорился с лондонским клубом о переходе испанского вратаря на правах аренды без опции выкупа, сообщает ESPN.

Перед оформлением сделки «синие» продлят контракт с игроком на один год.

В прошлом сезоне вратарь также на правах аренды выступал за «Реал», сыграв 14 матчей в Ла Лиге и пропустив 9 голов.

20 комментариев
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Зачем продлевать??
Чтоб бесплатно не ушел наверно
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Зачем продлевать??
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Ответ ljolik888
Не понял юмора ? Если нет места в составе , то зачем продлевать . Опять Боули пытается обмануть весь мир !
Наверное, хотят продать потом и страхуются от обесценивания актива, из-за истечения срока контракта. Видимо , расчитывают, что Кепа хорошо себя проявит в Борнмуте и его рыночная цена вырастет по сравнению с той, за которую его сейчас можно продать.
В принципе -- логично , с деловой точки зрения , если владельцы считают, что актив сейчас находится на ценовом дне ( из-за проигрыша конкуренции в Реале) и имеет потенциал к росту в цене
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Ответ Ютубблог Голевой удар
Мда, докатился парень. До Борнмута
Язык его - враг его. Год назад рвался в Испанию, признаваясь в любви к Реалу и умоляя остаться в нем, а по итогу оказался не нужен ни там ни здесь.
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да блин, Ираола только год работает
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Ответ Nono Gomes
Чтоб бесплатно не ушел наверно
Так он тогда уйдет бесплатно через год. Тут видимо расчет ВДРУГ он как разыграется в Борнмуте
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Ответ 5ur3th1n6
Язык его - враг его. Год назад рвался в Испанию, признаваясь в любви к Реалу и умоляя остаться в нем, а по итогу оказался не нужен ни там ни здесь.
Причем тут его язык) да, парень со сложным характером, но даже когда он в прайме, это просто хороший вратарь, не больше. Даже в Атлетике он близко не показывал уровень МАТШ, Куртуа, Облака и даже Лунина. То, что Челси отвалил за него 80млн, это исключительно проблема Челси.
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Зачем продлевать??
Чтобы "растянуть"’ его зарплату
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Здорово усилили тренерскую позицию
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Ответ StHappyOne
Так он тогда уйдет бесплатно через год. Тут видимо расчет ВДРУГ он как разыграется в Борнмуте
Он бы ушёл через год, если бы не переподписал контракт. А так уйти может только летом 2026.
Да и расчет не в том, чтобы разыгрался, а хотя бы просто играл. В больших клубах его уже не ждут после Реала. Когда едешь заменять Куртуа, а потом проигрываешь конкуренцию втором вратарю, то естественно в его сторону уже никто не смотрит.
А если и в Борнмуте не получится, то тогда уже всё. К саудитам, в МЛС, ну или в Страсбур, я не знаю))
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Ответ Антон Фалафель
Шляпа Аррисабалага.
Кепка
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Ответ ljolik888
Да конечно , а то что это сделанно для истории с ффп- - не думал . Челси надо продовать игроков и много . Воспитанники скоро закончится и тогда будет .опа . Все понимают , что не возможно тратить столько денег на трансферы , но только Боули пытается обмануть мир . Время покажет - пока это головная боль для болельщиков Челси .
А как продление контракта с Кепой связанно с текущей ффп Челси? На балансе этого года уже лежит его зп, которую они нивелируют за счёт аренды в другой клуб. А то что ему будет полагаться в виде зп на тот год, на который его и продлили -- пока никак не влияет на текущий ффп, ведь это потенциальная зарплата в будущем, а не выплаты прямо сейчас.
Тем более, видимо, они планируют его продать после аренды и, это потенциальное зп , вообще не будет выплачиваться.
Да и , по-сути , это продление является скрытой амортизацией , наоборот помогающей в ффп за счёт удлинения срока этой самый амортизации для купленных игроков , если они не являются воспитанниками клуба , подписавшими первый свой профконтракт с клубом за который они сейчас и выступают
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