«Челси» отдаст Кепу «Борнмуту» в аренду и продлит контракт с вратарем на год
Кепа Аррисабалага близок к уходу из «Челси».
«Борнмут» договорился с лондонским клубом о переходе испанского вратаря на правах аренды без опции выкупа, сообщает ESPN.
Перед оформлением сделки «синие» продлят контракт с игроком на один год.
В прошлом сезоне вратарь также на правах аренды выступал за «Реал», сыграв 14 матчей в Ла Лиге и пропустив 9 голов.
В принципе -- логично , с деловой точки зрения , если владельцы считают, что актив сейчас находится на ценовом дне ( из-за проигрыша конкуренции в Реале) и имеет потенциал к росту в цене
Да и расчет не в том, чтобы разыгрался, а хотя бы просто играл. В больших клубах его уже не ждут после Реала. Когда едешь заменять Куртуа, а потом проигрываешь конкуренцию втором вратарю, то естественно в его сторону уже никто не смотрит.
А если и в Борнмуте не получится, то тогда уже всё. К саудитам, в МЛС, ну или в Страсбур, я не знаю))
Тем более, видимо, они планируют его продать после аренды и, это потенциальное зп , вообще не будет выплачиваться.
Да и , по-сути , это продление является скрытой амортизацией , наоборот помогающей в ффп за счёт удлинения срока этой самый амортизации для купленных игроков , если они не являются воспитанниками клуба , подписавшими первый свой профконтракт с клубом за который они сейчас и выступают