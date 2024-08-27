«Челси» отдаст Кепу «Борнмуту» в аренду и продлит контракт с вратарем на год

Кепа Аррисабалага близок к уходу из «Челси».

« » договорился с лондонским клубом о переходе испанского вратаря на правах аренды без опции выкупа, сообщает ESPN.

Перед оформлением сделки «синие» продлят контракт с игроком на один год.

В прошлом сезоне вратарь также на правах аренды выступал за «Реал», сыграв 14 матчей в Ла Лиге и пропустив 9 голов.