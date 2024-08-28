«Челси» сделал официальное предложение по Осимхену. Клуб продолжит переговоры со стороной форварда «Наполи» в среду

«Челси» сделал официальное предложение по Виктору Осимхену.

Лондонский клуб активно включился в борьбу за 25-летнего нигерийского форварда «Наполи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры между «Челси» и стороной игрока продолжатся в среду.

Предложение саудовского «Аль-Ахли» в размере 70 миллионов евро остается в силе, но будет активировано только в том случае, если Осимхен не договорится с лондонцами.

В сезоне-2023/24 Виктор отметился 15 голами и 3 ассистами в 18 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.