«Челси» сделал официальное предложение по Осимхену. Клуб продолжит переговоры со стороной форварда «Наполи» в среду

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Джанлука Ди Марцио Виктор Осимхен Фабрицио Романо Футбол

«Челси» сделал официальное предложение по Виктору Осимхену.

Лондонский клуб активно включился в борьбу за 25-летнего нигерийского форварда «Наполи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. 

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры между «Челси» и стороной игрока продолжатся в среду. 

Предложение саудовского «Аль-Ахли» в размере 70 миллионов евро остается в силе, но будет активировано только в том случае, если Осимхен не договорится с лондонцами. 

В сезоне-2023/24 Виктор отметился 15 голами и 3 ассистами в 18 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.

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38 комментариев
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Ответ B@SS
Ради плюсов так стараешься, ппц просто)) Даже Гари Невилл разобрался, что Челси ничего не нарушает, а ты до сих пор страдаешь фикней.)
Если уж сам Невил сказал, что с финансами Челси всё в порядке , то что могу я сказать.
+61
-14
+47
Интересно как скоро Боули превратит Челси в Парму 2 и Челси отправят в Шип и выставят стадион на аукцион
+55
-28
+27
Ответ B@SS
Тоуни лучше, как по мне. Из Италии в АПЛ никто не заиграл из нападающих, а этот еще и в Италии не фонтан...
Тьерри Анри, Робби Кин, Мохаммед Салах...
+24
-3
+21
Ну это хоть понятный трансфер будет
+21
-2
+19
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Осимхен хороший игрок, хотя и сильно сдал в последнем сезоне по сравнению с предыдущим. Правда очень странно как они смогут вписаться в ФФП.
Этим летом Челси продал на 145 лямов – деньги идут сразу в баланс. Расходы на покупку – частями по принципу амортизации. Так и влезают
+11
0
+11
Ответ Born is the King
Интересно как скоро Боули превратит Челси в Парму 2 и Челси отправят в Шип и выставят стадион на аукцион
Ради плюсов так стараешься, ппц просто))
Даже Гари Невилл разобрался, что Челси ничего не нарушает, а ты до сих пор страдаешь фикней.)
+32
-21
+11
Я просто хочу увидеть оптимальный состав по мнению руководства Челси. Кто в рамке, защите, пз, атаке? Мне лично кажется, что этот сезон у Марески одна сплошная предсезонка. Я в целом не против если Челси будет играть все игры как с волками, чтобы хотя бы весело было
+10
-3
+7
Ответ Born is the King
Интересно как скоро Боули превратит Челси в Парму 2 и Челси отправят в Шип и выставят стадион на аукцион
У Пармы есть академия, коротая каждый год продает своих воспитанников за 100 млн.фунтов?
+8
-1
+7
Ответ B@SS
Ради плюсов так стараешься, ппц просто)) Даже Гари Невилл разобрался, что Челси ничего не нарушает, а ты до сих пор страдаешь фикней.)
Ну, может в следующем сезоне Невилл даже потренерует Челси
+7
-2
+5
Ответ B@SS
Ради плюсов так стараешься, ппц просто)) Даже Гари Невилл разобрался, что Челси ничего не нарушает, а ты до сих пор страдаешь фикней.)
они с акерским близнецы-братья, как начнет челси выигрывать - скажут что всегда верили в гений боули) стоит лишь ветру изменить свое направление
+7
-2
+5
Ответ Александр Охотко
Боули идиот.В футболе так команды не строятся.За 7 лет там все поменяется 300 раз.Постоянно так тратить они все равно не смогут
Пока работает академия - смогут.
+4
0
+4
Ответ B@SS
Ради плюсов так стараешься, ппц просто)) Даже Гари Невилл разобрался, что Челси ничего не нарушает, а ты до сих пор страдаешь фикней.)
Невилл такой ж гениальный экономист как тренер
+5
-2
+3
Ответ Born is the King
Если уж сам Невил сказал, что с финансами Челси всё в порядке , то что могу я сказать.
У Челси за это лето баланс по трансферам минус 100 миллионов, и это без продаж Стерлинга, Чиллуэла, Чалобы, Фофаны и прочего неликвида.
Но даже если Челси никого не продаст этим летом больше, минус 100 это не катастрофа даже для какого-нибудь Борнмута, для Челси же это ничто.
К тому же Челси второй год подряд больше всех зарабатывает на продажах во всем мировом футболе.
Можно хоть двоих Осимхенов еще подписать.
+12
-9
+3
Осимхен хороший игрок, хотя и сильно сдал в последнем сезоне по сравнению с предыдущим.
Правда очень странно как они смогут вписаться в ФФП.
+3
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+2
Ответ Сергей Орлов
Тогда уж Бергкамп, а не Кин. Но примеры кривые, конечно)
Точно, Бергкамп)) ну это я про то, что не стоит так предвзято к Италии, и оттуда приходят топ игроки в АПЛ
+2
-1
+1
Ответ Жирный Лукаку
Этим летом Челси продал на 145 лямов – деньги идут сразу в баланс. Расходы на покупку – частями по принципу амортизации. Так и влезают
Амортизация это хорошо, только важно помнить, что там с прошлого года ещё 120 миллионов в минусе на следующие 7 лет
+2
-1
+1
Ответ Proper Chels
У Челси за это лето баланс по трансферам минус 100 миллионов, и это без продаж Стерлинга, Чиллуэла, Чалобы, Фофаны и прочего неликвида. Но даже если Челси никого не продаст этим летом больше, минус 100 это не катастрофа даже для какого-нибудь Борнмута, для Челси же это ничто. К тому же Челси второй год подряд больше всех зарабатывает на продажах во всем мировом футболе. Можно хоть двоих Осимхенов еще подписать.
Даже если сейчас это так, всё равно никто не отменяет накопительный эффект. За последние 4 года Челси потратил больше 1.7 млрда, а продал лишь 700 млн. Трансферный баланс больше 1 млрда. Каждая покупка амортизируется на несколько лет вперёд, поэтому стоит учитывать и трансферы 4 и более летней давности. Клуб до сих пор платит за амортизацию трансфера Кепы.
Амортизация по моим подсчетам на это ТО составляет составляет €252.5млн. Возможно в моих подсчёты не точны, т.к я не понял, добавляются ли расходы на покупку Эстевана и Паэса в амортизацию текущего года, и не учёл продление контрактов Кепы и Палмера, т.к. пока не точно знаю как влияет изменение правил АПЛ на длительность срока амортизации на продленные контракты.
Так или иначе разброс цифр не должно быть выше ±10млн€.
Что-то мне подсказывает, что сумма текущих продаж не покрывает эти самые расходы.
Через пару лет либо Челси лишится возможности покупать новых игроков, либо же Боули не остановится, и Челси будет наказан снятием очков, а если повезёт то трансферным баном.
Аферу с продажей воспитанников Боули вечно продолжать не может. А продажа вами названных неликвидов даже если принесёт 100 млн, то с амортизации наврядли будет вычнено больше 30млн.
Челси для выживания нужно играть в долгосрочную перспективу, а Боули только заботится о краткосрочной. Риск слишком велик. Как только он почует, что его активы могут сгореть, он скорее всего быстро продаст клуб и свалит.
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Ответ All These Things I Hate
Ну, может в следующем сезоне Невилл даже потренерует Челси
Только МЮ, только хардкор )
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Судя по тому, что тёрки по Осимхен/Лукаку с июня, всё упирается в личку Осимхена, на которую он согласен пойти
+1
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Ответ 54ый игрок Челси
Тьерри Анри, Робби Кин, Мохаммед Салах...
Тогда уж Бергкамп, а не Кин. Но примеры кривые, конечно)
+4
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+1
Мудрика продайте
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Ответ Амантур Бакытбеков
Невилл такой ж гениальный экономист как тренер
Так в том-то и прикол: ДАЖЕ ОН разбирается лучше)
+1
-1
0
Ответ DolJun
они с акерским близнецы-братья, как начнет челси выигрывать - скажут что всегда верили в гений боули) стоит лишь ветру изменить свое направление
Ага, просто умиляют его наивные съезды. Сайт скатился в детский сад. ))
+2
-2
0
Не знаю, но не похож на топаря Витя, чуть получше Лукаку или одинаковые
0
0
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Ответ B@SS
Только МЮ, только хардкор )
🤣
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Раз Лукаку отдают за оверпрайс, пусть и Наполи теперь ведёт себя так же.
+6
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А что мало играл, травмат?
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Ответ Жирный Лукаку
Этим летом Челси продал на 145 лямов – деньги идут сразу в баланс. Расходы на покупку – частями по принципу амортизации. Так и влезают
Не просто частями, а делённые на 5 лет контракта по УЭФА
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Ответ Evgen_Hazard
Я просто хочу увидеть оптимальный состав по мнению руководства Челси. Кто в рамке, защите, пз, атаке? Мне лично кажется, что этот сезон у Марески одна сплошная предсезонка. Я в целом не против если Челси будет играть все игры как с волками, чтобы хотя бы весело было
Оптимальный состав на все турниры, с учётом травм и "на вырост", это 25 - 30 игроков.Часть из которых из АПЛ-2 (U-23)
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Ответ А.Д.
Челси прет напролом, вперед к не светлому будущему
...согласен, к тёмному для всех остальных конкурентов:)
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