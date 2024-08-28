«Челси» сделал официальное предложение по Осимхену. Клуб продолжит переговоры со стороной форварда «Наполи» в среду
«Челси» сделал официальное предложение по Виктору Осимхену.
Лондонский клуб активно включился в борьбу за 25-летнего нигерийского форварда «Наполи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры между «Челси» и стороной игрока продолжатся в среду.
Предложение саудовского «Аль-Ахли» в размере 70 миллионов евро остается в силе, но будет активировано только в том случае, если Осимхен не договорится с лондонцами.
В сезоне-2023/24 Виктор отметился 15 голами и 3 ассистами в 18 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.
Даже Гари Невилл разобрался, что Челси ничего не нарушает, а ты до сих пор страдаешь фикней.)
Но даже если Челси никого не продаст этим летом больше, минус 100 это не катастрофа даже для какого-нибудь Борнмута, для Челси же это ничто.
К тому же Челси второй год подряд больше всех зарабатывает на продажах во всем мировом футболе.
Можно хоть двоих Осимхенов еще подписать.
Правда очень странно как они смогут вписаться в ФФП.
Амортизация по моим подсчетам на это ТО составляет составляет €252.5млн. Возможно в моих подсчёты не точны, т.к я не понял, добавляются ли расходы на покупку Эстевана и Паэса в амортизацию текущего года, и не учёл продление контрактов Кепы и Палмера, т.к. пока не точно знаю как влияет изменение правил АПЛ на длительность срока амортизации на продленные контракты.
Так или иначе разброс цифр не должно быть выше ±10млн€.
Что-то мне подсказывает, что сумма текущих продаж не покрывает эти самые расходы.
Через пару лет либо Челси лишится возможности покупать новых игроков, либо же Боули не остановится, и Челси будет наказан снятием очков, а если повезёт то трансферным баном.
Аферу с продажей воспитанников Боули вечно продолжать не может. А продажа вами названных неликвидов даже если принесёт 100 млн, то с амортизации наврядли будет вычнено больше 30млн.
Челси для выживания нужно играть в долгосрочную перспективу, а Боули только заботится о краткосрочной. Риск слишком велик. Как только он почует, что его активы могут сгореть, он скорее всего быстро продаст клуб и свалит.