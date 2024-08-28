«Брентфорд» оценивает Тоуни в 50 млн фунтов, «Челси» хочет предложить меньше. «Аль-Ахли» дает 42 млн за форварда

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Брентфорд Аль-Ахли Джидда Айвен Тоуни Футбол

Стало известно, сколько «Челси» должен заплатить за Айвена Тоуни.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб начал работу над трансфером нападающего «Брентфорда».

По информации The Telegraph, «пчелы» оценивают игрока, чей контракт истекает в следующем году, в 50 миллионов фунтов. В подписании Тоуни также заинтересован «Аль-Ахли» – саудовский клуб предложил около 42 миллионов фунтов с учетом бонусов.

«Челси» планирует предложить «Брентфорду» сумму ниже требуемой и не сможет платить футболисту зарплату, сопоставимую с той, которую ему дает саудовский клуб. Тем не менее в лондонской команде Айвен сможет зарабатывать больше, чем в «Брентфорде». 

В прошлом сезоне АПЛ форвард провел 17 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. С полной статистикой 28-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.

10 комментариев
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2/3 годов в подвалах Английского футбола , 1,5 хороших сезонов в АПЛ и за него ещё хотели 100 лямов . капец в Англии наценки
+6
0
+6
Ответ FEZ10
Хахаха,с Арсенала требовали в районе 80 лямов 😁
а чего хахаха-то?
+4
0
+4
Ответ S H A R K
Это тот, за которого год назад требовали 100млн?
Вроде 80.
+3
0
+3
Это тот, за которого год назад требовали 100млн?
+2
-1
+1
Ответ Troy Anderson
2/3 годов в подвалах Английского футбола , 1,5 хороших сезонов в АПЛ и за него ещё хотели 100 лямов . капец в Англии наценки
Все так или иначе этим страдают.
Андреа Белотти не даст соврать.
+1
0
+1
Хахаха,с Арсенала требовали в районе 80 лямов 😁
+2
-2
0
Ответ FEZ10
Хахаха,с Арсенала требовали в районе 80 лямов 😁
Ну тогда ведь контракт истекал через два года
0
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