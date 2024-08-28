«Брентфорд» оценивает Тоуни в 50 млн фунтов, «Челси» хочет предложить меньше. «Аль-Ахли» дает 42 млн за форварда

Стало известно, сколько «Челси» должен заплатить за Айвена Тоуни.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб начал работу над трансфером нападающего « ».

По информации The Telegraph, «пчелы» оценивают игрока, чей контракт истекает в следующем году, в 50 миллионов фунтов. В подписании также заинтересован « » – саудовский клуб предложил около 42 миллионов фунтов с учетом бонусов.

« » планирует предложить «Брентфорду» сумму ниже требуемой и не сможет платить футболисту зарплату, сопоставимую с той, которую ему дает саудовский клуб. Тем не менее в лондонской команде Айвен сможет зарабатывать больше, чем в «Брентфорде».

В прошлом сезоне форвард провел 17 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. С полной статистикой 28-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.