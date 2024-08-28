«Брентфорд» оценивает Тоуни в 50 млн фунтов, «Челси» хочет предложить меньше. «Аль-Ахли» дает 42 млн за форварда
Стало известно, сколько «Челси» должен заплатить за Айвена Тоуни.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб начал работу над трансфером нападающего «Брентфорда».
По информации The Telegraph, «пчелы» оценивают игрока, чей контракт истекает в следующем году, в 50 миллионов фунтов. В подписании Тоуни также заинтересован «Аль-Ахли» – саудовский клуб предложил около 42 миллионов фунтов с учетом бонусов.
«Челси» планирует предложить «Брентфорду» сумму ниже требуемой и не сможет платить футболисту зарплату, сопоставимую с той, которую ему дает саудовский клуб. Тем не менее в лондонской команде Айвен сможет зарабатывать больше, чем в «Брентфорде».
В прошлом сезоне АПЛ форвард провел 17 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами. С полной статистикой 28-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.
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