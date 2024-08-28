«Рубин» может купить Риччели у «Фамаликана». Защитником интересовались «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локо»
«Рубину» интересен защитник «Фамаликана» Риччели.
О старте переговоров между клубами по трансферу футболиста рассказал его агент Алексис Малалвольта. Он отметил, что до сделки пока далеко, но сам игрок заинтересован в переходе в казанский клуб.
Ранее сообщалось, что «Рубин» уже сделал официальное предложение и готов заплатить португальцам 2 млн евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Риччели в 3 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.
25-летний игрок – капитан «Фамаликана», с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Стоит отметить, что зимой бразильцем интересовались «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив».