«Рубин» может купить Риччели у «Фамаликана». Защитником интересовались «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локо»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Рубин высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Фамаликан агенты деньги Риччели Футбол

«Рубину» интересен защитник «Фамаликана» Риччели.

О старте переговоров между клубами по трансферу футболиста рассказал его агент Алексис Малалвольта. Он отметил, что до сделки пока далеко, но сам игрок заинтересован в переходе в казанский клуб.

Ранее сообщалось, что «Рубин» уже сделал официальное предложение и готов заплатить португальцам 2 млн евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Риччели в 3 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

25-летний игрок – капитан «Фамаликана», с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Стоит отметить, что зимой бразильцем интересовались «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив».

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ебздрогыч
Я такой команды вообще не слышал, а они, оказываются, лидируют в чемпионате Португалии вместе со Спортингом и Порту, 9 очков в 3 матчах и ни разу не пропустили!
Там ещё и Злобин Иван в воротах играет
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
Я такой команды вообще не слышал, а они, оказываются, лидируют в чемпионате Португалии вместе со Спортингом и Порту, 9 очков в 3 матчах и ни разу не пропустили!
Это уверенный середняк из городка на севере Португалии, 8-9 места занимают в чемпионате. В первом туре неожиданно хлопнули у себя дома Бенфику, дальше соперники попроще были.
+3
-1
+2
Я такой команды вообще не слышал, а они, оказываются, лидируют в чемпионате Португалии вместе со Спортингом и Порту, 9 очков в 3 матчах и ни разу не пропустили!
+3
-3
0
Ответ Антон Шаповалов
Там ещё и Злобин Иван в воротах играет
Уже и забыл про него. Оказывается Фамаликан продал своего основного вратаря за 12 млн в Вильяреал и Злобин пока выигрывает конкуренцию за место в раме.
0
0
0
Ответ Нагрузки Сборной
Это уверенный середняк из городка на севере Португалии, 8-9 места занимают в чемпионате. В первом туре неожиданно хлопнули у себя дома Бенфику, дальше соперники попроще были.
Команда из 128-тысячного города, со стадионом на 5,3 тыс. мест, а стомостью состава как Крылья Советов. )
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий