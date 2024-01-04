«Спартаку» и «Динамо» интересен капитан «Фамаликана» Риччели. За защитника хотят 6-10 млн евро

«Спартак» и «Динамо» интересуются капитаном «Фамаликана» Риччели.

По информации iG Esporte, бразильский центральный защитник привлек внимание « » и « ». Оба клуба проявили интерес к игроку в последние недели.

«Фамаликан» не хочет так легко терять одного из важнейших игроков команды, поэтому запросил за 6-10 млн евро.

Срок контракта бразильца с «Фамаликаном» рассчитан до 2027 года. Он выступает за португальский клуб с 2019-го и провел за это время 137 матчей.

Статистику 25-летнего капитана « » можно найти здесь.

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