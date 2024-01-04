«Спартаку» и «Динамо» интересен капитан «Фамаликана» Риччели. За защитника хотят 6-10 млн евро

Теги Спартак высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Фамаликан деньги Риччели Футбол

«Спартак» и «Динамо» интересуются капитаном «Фамаликана» Риччели.

По информации iG Esporte, бразильский центральный защитник привлек внимание «Спартака» и «Динамо». Оба клуба проявили интерес к игроку в последние недели.

«Фамаликан» не хочет так легко терять одного из важнейших игроков команды, поэтому запросил за Риччели 6-10 млн евро.

Срок контракта бразильца с «Фамаликаном» рассчитан до 2027 года. Он выступает за португальский клуб с 2019-го и провел за это время 137 матчей.

Статистику 25-летнего капитана «Фамаликана» можно найти здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ melmi
Вообще если в Бразилии бразилец играет в свои 24-26 лет , то это как правило он не нужный товар для Европы Обычно в ранние годы ( до 21-22 лет ) хороших игроков покупают в клубы З. Европы Реал и того дальше пошел -покупает юниоров По этому нонейму-честно даже клуб такой не слышал , не говоря про игрока Надеюсь что Аморим видит в нем толк , тем более в португальской лиге играет Кот в мешке
Так это португальский клуб ))
+5
-2
+3
Старлей может подешевле?
0
0
0
Уже то что Динамо ищет Ц.З, уже хорошо. А на этом бразильце, свет клином не сошёлся.
0
0
0
Играет в крепком португальском середняке, выглядит как усиление в принципе.
0
0
0
К Спартака острой проблемы нет в ЦЗ. Если только фланг защиты усилить. Лучше бы вязли нападающего и опорника.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий