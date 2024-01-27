«Локомотив» готов заплатить до 3 млн евро за Риччели, интересующего «Спартак», ЦСКА и «Динамо»
«Локомотив» претендует на игрока, интересующего «Спартак» и ЦСКА.
Как сообщает Sport24, внимание железнодорожников привлек защитник «Фамаликана» Риччели. Московский клуб уже направил запрос в португальский. Официального предложения о трансфере пока не было.
«Локомотив» готов заплатить за 25-летнего бразильца не больше 3 млн евро. «Фамиликан» такая сумма не устраивает.
В текущем сезоне капитан португальской команды провел 10 игр в чемпионате и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
ЦСКА сделал предложение об аренде Риччели с выкупом за 5 млн евро. Капитаном «Фамаликана» интересовались «Зенит» и «Динамо» (O Jogo)
Каждая вторая новость похожа на эту. Один российский клуб интересуется каким-то легионером, которым интересуется ещё пара-тройка других клубов РПЛ.
Вопрос в другом. Где скауты и аналитики в клубах? Без агента, стучащегося в офис, они не могут найти игрока?