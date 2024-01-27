«Локомотив» готов заплатить до 3 млн евро за Риччели, интересующего «Спартак», ЦСКА и «Динамо»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Фамаликан деньги Риччели Футбол

«Локомотив» претендует на игрока, интересующего «Спартак» и ЦСКА.

Как сообщает Sport24, внимание железнодорожников привлек защитник «Фамаликана» Риччели. Московский клуб уже направил запрос в португальский. Официального предложения о трансфере пока не было.

«Локомотив» готов заплатить за 25-летнего бразильца не больше 3 млн евро. «Фамиликан» такая сумма не устраивает.

В текущем сезоне капитан португальской команды провел 10 игр в чемпионате и отдал 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

ЦСКА сделал предложение об аренде Риччели с выкупом за 5 млн евро. Капитаном «Фамаликана» интересовались «Зенит» и «Динамо» (O Jogo)

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9 комментариев
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У половины клубов РПЛ один скаутский отдел?
Каждая вторая новость похожа на эту. Один российский клуб интересуется каким-то легионером, которым интересуется ещё пара-тройка других клубов РПЛ.
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Ответ Андрей Серьёзнов
куда нам столько защитников, куда Кузьмичева и Погостнова девать?
На банку
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Странно. ЦСКА 5 предлагал.
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куда нам столько защитников, куда Кузьмичева и Погостнова девать?
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Русский аукцион бразильских ноунеймов.
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Ответ NikitaKrylov
На банку
на банке уже сидят двое-трое, все требуют защитников, а со старыми не расстаются (про Конти знаю)
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Ответ Андрей Серьёзнов
на банке уже сидят двое-трое, все требуют защитников, а со старыми не расстаются (про Конти знаю)
По мне у Локо вся защита не тянет, вот они и ищут
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Ответ Азрет-Али Айбазов
У половины клубов РПЛ один скаутский отдел? Каждая вторая новость похожа на эту. Один российский клуб интересуется каким-то легионером, которым интересуется ещё пара-тройка других клубов РПЛ.
Агент его ко всем сразу идёт
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Ответ radish69
Агент его ко всем сразу идёт
Если так, то агент делает свою работу.
Вопрос в другом. Где скауты и аналитики в клубах? Без агента, стучащегося в офис, они не могут найти игрока?
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