Риччели хотел бы перейти в клуб из России. В его агентстве подтвердили интерес «Спартака» и «Динамо»

Теги Спартак высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Фамаликан агенты Риччели Футбол

Представители Риччели подтвердили, что игрок интересен «Спартаку» и «Динамо».

Ранее появилась информация о том, что московским клубам интересен капитан «Фамаликана», за которого хотят 6-10 млн евро.

«Спартак» и «Динамо» действительно связались с российским деловым партнером, чтобы выяснить условия. Они пока думают. Сам игрок заинтересован в трансфере в клуб РПЛ.

Летом «Краснодар» делал официальное предложение, но оно оказалось ниже того, на что рассчитывали», – сообщили в агентстве, которое ведет дела футболиста.

Срок контракта бразильца с «Фамаликаном» рассчитан до 2027 года. Он выступает за португальский клуб с 2019-го и провел за это время 137 матчей.

Статистику 25-летнего капитана «Фамаликана» можно найти здесь.

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12 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Раньше я не знал игроков, которых сватали в российские клубы. Теперь я не знаю клубы, в которых играют игроки, которых сватают в наши клубы
То есть, когда Иванович приходил в Локо, ты знал великий ОФК? Когда Мовсисян приходил в Краснодар, ты был в курсе многочисленных подвигов Раннерс. Когда Хонда приходил в ЦСКА, ты конечно же знал легенд клуба Нагоя? А когда в Динамо приходил Данни, ты конечно без труда смог бы назвать состав Маритиму?
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Каждый капитан в стутусном чемпионате заслуживает внимания, абы кого не назначат....и тот же бывший капитан из менее статусного чемпионата Парагвая ещё и в молодом возрасте Дуарте оказался со временем не так уж прост....
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Раньше я не знал игроков, которых сватали в российские клубы. Теперь я не знаю клубы, в которых играют игроки, которых сватают в наши клубы
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В Спартак не очень вериться, всё-таки у них ЦЗ хватает. А вот в Динамо очень даже можно поверить.
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Ответ Ебздрогыч
Раньше я не знал игроков, которых сватали в российские клубы. Теперь я не знаю клубы, в которых играют игроки, которых сватают в наши клубы
То, что мы знаем — ограничено, а то, чего мы не знаем — бесконечно.
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Ответ Никита Самарин
В Спартак не очень вериться, всё-таки у них ЦЗ хватает. А вот в Динамо очень даже можно поверить.
У нас из 5 человек
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Ответ WelcomeBackPURE
У нас из 5 человек
Да только и Бальбуэна, да и тот в любой момент может смыться, так что бразил не помешает.
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