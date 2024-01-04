Риччели хотел бы перейти в клуб из России. В его агентстве подтвердили интерес «Спартака» и «Динамо»

Представители Риччели подтвердили, что игрок интересен «Спартаку» и «Динамо».

Ранее появилась информация о том, что московским клубам интересен капитан «Фамаликана», за которого хотят 6-10 млн евро.

« » и « » действительно связались с российским деловым партнером, чтобы выяснить условия. Они пока думают. Сам игрок заинтересован в трансфере в клуб .

Летом «Краснодар» делал официальное предложение, но оно оказалось ниже того, на что рассчитывали», – сообщили в агентстве, которое ведет дела футболиста.

Срок контракта бразильца с «Фамаликаном» рассчитан до 2027 года. Он выступает за португальский клуб с 2019-го и провел за это время 137 матчей.

Статистику 25-летнего капитана « » можно найти здесь.

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