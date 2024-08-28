Газизов о «Спартаке»: «Одна из лучших команд на сегодня. Она будет бороться за чемпионство. Всегда приятно их обыгрывать»

Шамиль Газизов считает, что «Спартак» будет бороться за титул в Мир РПЛ.

Во вторник московский клуб проиграл махачкалинскому « » (0:1) в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Мы выглядели хорошо в первом тайме, во второй половине подсели. «Спартак» – одна из лучших команд на сегодня. Мы выиграли и выглядели достойно. Хочу поздравить , у него родилась двойня: мальчик и девочка. Это тоже значимая победа. Всегда приятно обыгрывать «Спартак».

– Видите изменения в судействе после открытого письма?

– По судейству вроде все было нормально сегодня. Если посмеяться, то «Спартак» может тоже обратиться. Пенальти был чистый.

– Победили «Спартак». Для вас это особенно важно?

– Победить любую команду приятно. Нам было очень тяжело. «Спартак» – очень серьезная команда. Она будет бороться за чемпионство.

– Вам повезло сегодня?

– Нам не повезло. Посмотрим, что будет 15‑го числа у нас дома. Здесь трибуны поддерживают «Спартак», поэтому было особенно тяжело, – сказал гендиректор клуба из Дагестана, ранее работавший в « ».