Газизов о «Спартаке»: «Одна из лучших команд на сегодня. Она будет бороться за чемпионство. Всегда приятно их обыгрывать»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Шамиль Газизов Никита Глушков Динамо Махачкала Футбол

Шамиль Газизов считает, что «Спартак» будет бороться за титул в Мир РПЛ.

Во вторник московский клуб проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1) в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 

– Мы выглядели хорошо в первом тайме, во второй половине подсели. «Спартак» – одна из лучших команд на сегодня. Мы выиграли и выглядели достойно. Хочу поздравить Никиту Глушкова, у него родилась двойня: мальчик и девочка. Это тоже значимая победа. Всегда приятно обыгрывать «Спартак».

– Видите изменения в судействе после открытого письма?

– По судейству вроде все было нормально сегодня. Если посмеяться, то «Спартак» может тоже обратиться. Пенальти был чистый. 

– Победили «Спартак». Для вас это особенно важно?

– Победить любую команду приятно. Нам было очень тяжело. «Спартак» – очень серьезная команда. Она будет бороться за чемпионство.

– Вам повезло сегодня?

– Нам не повезло. Посмотрим, что будет 15‑го числа у нас дома. Здесь трибуны поддерживают «Спартак», поэтому было особенно тяжело, – сказал гендиректор клуба из Дагестана, ранее работавший в «Спартаке». 

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10 комментариев
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Газизов явно не дурак:через Спартак похвалил тонко и себя.А вчерашний матч показал,что Спартаку ещё рано петь оды и обнажил проблемы с резервом....
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Ответ Леонид Вилькин
Газизов явно не дурак:через Спартак похвалил тонко и себя.А вчерашний матч показал,что Спартаку ещё рано петь оды и обнажил проблемы с резервом....
Проблемы не в резерве, а в его использовании. Не могут играть с такими командами, когда 11 чел во вратарской стоят. Это и основы касается
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... борьба ! На футбольном, и правовом поле .
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Ааа, еще и Газизов
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Люди, которые пасуют назад и поперек, чемпионами не становятся!
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Вот правильно сказал: посмотрим 15го числа. Получат 2-3 и разойдутся по домам. Еще Урунова верни в Махачкалу, где затерялся твой талант?))
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Ответ Никому_никабельный
Проблемы не в резерве, а в его использовании. Не могут играть с такими командами, когда 11 чел во вратарской стоят. Это и основы касается
Справедливости ради, у того же Реала аналогичная проблема, вот только класс чуть-чуть повыше))
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