«Футболка «Спартака» тяжелая, ее нужно носить достойно». Станкович после 0:1 от махачкалинского «Динамо»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Виллиан Жозе Матч ТВ Динамо Махачкала Футбол

Деян Станкович высказался о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо».

Красно-белые проиграли матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 0:1. 

– Есть ли игроки, которыми разочарованы?

– Никогда публично не скажу того, о чем говорю с футболистами лично. Футболка «Спартака» тяжелая, ее нужно носить достойно. И не важно, где ты играешь.

– Почему поменяли Жозе?

– Согласен, что его рост мог помочь, но этого не случилось. Поэтому я его поменял.

– Соперники глубоко садятся. Вам легче играть на контратаках?

– Такое случается, мы будем играть с такими командами, которые обороняются вдесятером. Но мы должны учиться играть в такой ситуации. Вратарь «Динамо» действовал великолепно. У меня нет вопросов к ребятам по второму тайму.

– Хорошо, что вы оступились сейчас, а не в РПЛ?

– Уважаю Кубок России, это было видно по моим заменам. Я отношусь с большим уважением к этому турниру и делал все, чтобы победить. Надеюсь, вы поймете меня. Мне не нравится любое поражение. Оно случилось, этим нужно воспользоваться, – сказал главный тренер «Спартака». 

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68 комментариев
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Абена в своем первом матче и как защитник сыграл качественно, и как нападающий - точно лучше Жозе и Мелешина.
Маркиньос вообще зверь. Техника и дриблинг есть, остальному научится быстро - молодой ведь.
+72
-5
+67
МишаПлюшевыйИгнатов и ДаниилБестолочьХлусевич на выход, Зине приготовиться за ними
+57
-1
+56
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Под каждой новостью о Спартаке отписался, "конструктивно" )
Давай я извинюсь за Спартак, который явно нанёс тебе какую-то психологическую травму, отпусти, жизнь наладится )
+45
-5
+40
Ответ bevooch
Абена в своем первом матче и как защитник сыграл качественно, и как нападающий - точно лучше Жозе и Мелешина. Маркиньос вообще зверь. Техника и дриблинг есть, остальному научится быстро - молодой ведь.
Техника ладно, да и какой молодой в 24 года, а вот как он вгрызался даже не в мяч, а в эпизод...заслужил место в старте на следующий матч в чемпионате
+38
-2
+36
Хорошо, что это случилось сейчас! И если человек из неудачи, извлекает пользу, это мудро! Поддерживаю Станковича!
+30
-5
+25
Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Почему перестал колеса принимать?
+21
-2
+19
Ответ Kenai Tahov
Комментарий скрыт
Соболев сам себя вывел из Спартака
+19
-3
+16
Ответ SMART789
пенальти левак, такое нельзя ставить, да и турнир этот странный без какого то спортивной составляющей на стадии группы
Ого, болельщик зенита в ворота Спартака пишет что пенальти левый, это за гранью реальности...
+15
-4
+11
Достойные ответы после обидного поражения.
+12
-2
+10
Да хватит пацаны ! Балтика с четырьмя поражениями играла в финале Кубка . Самое главное , что такое поражение случилось сейчас и у Деяна есть пища для размышлений . Есть у него подумать и о том , нужен ли нам бывший игрок Лацио Хлусевич и давно деградировавший Игнатов ? Вот в таких матчах и проявляются бойцовские и чисто мужские качества ( тварь я дрожащая или как ?) . Я думаю эти двое ответили себе на этот вопрос .
+12
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Вопрос не в том, есть ли техника у хлусевичей, но в том , что и интеллект футбольный на нуле. А это проблема неразрешимая
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пенальти левак, такое нельзя ставить, да и турнир этот странный без какого то спортивной составляющей на стадии группы
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+5
Ответ Александр Кузнецов
МишаПлюшевыйИгнатов и ДаниилБестолочьХлусевич на выход, Зине приготовиться за ними
Игнатов своими марсельскими рулетками в 2018 вытащил счастливый билет любого паспортиста: до 27 лет считаться талантливым, потом по плану следует стать травматичным, потом можно пару лет поиграть в фнл, а там и пенсия недалеко. Раньше он хотя бы мяч принять мог и иногда неплохие пасы раздавал, сейчас и этого лишился, реально минус один игрок на поле.
Хлусевич просто тупой, помимо того что деревянный. Я уже даже на Денисова согласен, лишь бы не видеть этого днаря в составе
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… и отвернувшись от микрофона Станкович пробормотал: « ну и шлак эти отечественные деревья, но какие есть, чевоуштам»))
+4
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Самыми слабыми в составе были Мелешин, Игнатов, Зобнин и Зиньковский.

Павел запорол 100% момент, когда нужно было просто бить по ПУСТЫМ воротам, а не м..дить.

Игнатов и Зоба вообще без обострения, чисто всю игру катали ради катания назад да поперек. На выход обоих.

Зиня, только в конце что-то стал показывать и хоть пару раз смог кого-то обыграть и прострелить. Но, 80 минут также был на 100% бесполезен.

Показательный матч. При нормальной конкуренции, в сильном клубе этих паспортистов бы уже не было.

Барко делал разницу сходу. Угальде. Маркиньос. Абене. Вот с кого надо брать пример в самоотдаче и фокусе на результат, а не перекати поле.
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4 тайма Станкович не может забить "автобусам". Что-то собирается делать или где?
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Ответ валя_стакан
Скупите уже весь и Ференцварош и может тогда на ничью наиграете с аутсайдером лиги
Это футбол . И гранды АПЛ частенько проигрывают клубам 3 и 4 лиги в кубке . Задача Спартака была в этой игре - остаться целым и здоровым для игр в чемпионате . Спартак выйдет из группы , а абреки пускай веселятся . С таким "футболом" , такие команды не выживают в РПЛ .
+3
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+2
Ответ Йохан Чпохан
Комментарий скрыт
Был. В конце Обулся-и-оделся
+2
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+2
От Волка не ожидал такой надёжной игры,рад,что ощибался.
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Ответ Александр Кузнецов
МишаПлюшевыйИгнатов и ДаниилБестолочьХлусевич на выход, Зине приготовиться за ними
А ведь как по весне пиарили Зиньковского, особенно пресса)
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Ответ Alexandr Smolkin_1116342554
Согласен полностью. Там ещё Пруцев под ногами все время мешается.
А Зобнин что? Крут?
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Ответ Александр Кузнецов
МишаПлюшевыйИгнатов и ДаниилБестолочьХлусевич на выход, Зине приготовиться за ними
Согласен полностью. Там ещё Пруцев под ногами все время мешается.
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всё так, но тренеру над планом Б против автобусов подумать надо бы.
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Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Читает только заголовки. Я правильно причину этого комментария обозначил?
Или как ты связал слова Станковича с причиной поражения?
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Ответ ivannumber1
Самыми слабыми в составе были Мелешин, Игнатов, Зобнин и Зиньковский. Павел запорол 100% момент, когда нужно было просто бить по ПУСТЫМ воротам, а не м..дить. Игнатов и Зоба вообще без обострения, чисто всю игру катали ради катания назад да поперек. На выход обоих. Зиня, только в конце что-то стал показывать и хоть пару раз смог кого-то обыграть и прострелить. Но, 80 минут также был на 100% бесполезен. Показательный матч. При нормальной конкуренции, в сильном клубе этих паспортистов бы уже не было. Барко делал разницу сходу. Угальде. Маркиньос. Абене. Вот с кого надо брать пример в самоотдаче и фокусе на результат, а не перекати поле.
Согласен, но Хлус не лучше
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Ответ Alexandr Smolkin_1116342554
Согласен полностью. Там ещё Пруцев под ногами все время мешается.
Туда же Мелёшина
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Ответ ivannumber1
Самыми слабыми в составе были Мелешин, Игнатов, Зобнин и Зиньковский. Павел запорол 100% момент, когда нужно было просто бить по ПУСТЫМ воротам, а не м..дить. Игнатов и Зоба вообще без обострения, чисто всю игру катали ради катания назад да поперек. На выход обоих. Зиня, только в конце что-то стал показывать и хоть пару раз смог кого-то обыграть и прострелить. Но, 80 минут также был на 100% бесполезен. Показательный матч. При нормальной конкуренции, в сильном клубе этих паспортистов бы уже не было. Барко делал разницу сходу. Угальде. Маркиньос. Абене. Вот с кого надо брать пример в самоотдаче и фокусе на результат, а не перекати поле.
Если Зобнин и Мелешин, ожидаемо, то регресс Зиньковского и Игнатов для меня необъясним.
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Ответ Stanislav Orlov
Ого, болельщик зенита в ворота Спартака пишет что пенальти левый, это за гранью реальности...
Болельщики спартака судят по себе, поэтому удивляются проявлениям адекватности.
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Ответ SMART789
пенальти левак, такое нельзя ставить, да и турнир этот странный без какого то спортивной составляющей на стадии группы
Не, пеналь был. Хлусевич безмозглый - держал соперника до последнего.
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Ответ DoDidDone
Пенальти был. Турнир странный.
А что в нем странного?
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