«Футболка «Спартака» тяжелая, ее нужно носить достойно». Станкович после 0:1 от махачкалинского «Динамо»
Деян Станкович высказался о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо».
Красно-белые проиграли матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 0:1.
– Есть ли игроки, которыми разочарованы?
– Никогда публично не скажу того, о чем говорю с футболистами лично. Футболка «Спартака» тяжелая, ее нужно носить достойно. И не важно, где ты играешь.
– Почему поменяли Жозе?
– Согласен, что его рост мог помочь, но этого не случилось. Поэтому я его поменял.
– Соперники глубоко садятся. Вам легче играть на контратаках?
– Такое случается, мы будем играть с такими командами, которые обороняются вдесятером. Но мы должны учиться играть в такой ситуации. Вратарь «Динамо» действовал великолепно. У меня нет вопросов к ребятам по второму тайму.
– Хорошо, что вы оступились сейчас, а не в РПЛ?
– Уважаю Кубок России, это было видно по моим заменам. Я отношусь с большим уважением к этому турниру и делал все, чтобы победить. Надеюсь, вы поймете меня. Мне не нравится любое поражение. Оно случилось, этим нужно воспользоваться, – сказал главный тренер «Спартака».
Маркиньос вообще зверь. Техника и дриблинг есть, остальному научится быстро - молодой ведь.
Давай я извинюсь за Спартак, который явно нанёс тебе какую-то психологическую травму, отпусти, жизнь наладится )
Хлусевич просто тупой, помимо того что деревянный. Я уже даже на Денисова согласен, лишь бы не видеть этого днаря в составе
Павел запорол 100% момент, когда нужно было просто бить по ПУСТЫМ воротам, а не м..дить.
Игнатов и Зоба вообще без обострения, чисто всю игру катали ради катания назад да поперек. На выход обоих.
Зиня, только в конце что-то стал показывать и хоть пару раз смог кого-то обыграть и прострелить. Но, 80 минут также был на 100% бесполезен.
Показательный матч. При нормальной конкуренции, в сильном клубе этих паспортистов бы уже не было.
Барко делал разницу сходу. Угальде. Маркиньос. Абене. Вот с кого надо брать пример в самоотдаче и фокусе на результат, а не перекати поле.
Или как ты связал слова Станковича с причиной поражения?