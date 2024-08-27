«Футболка «Спартака» тяжелая, ее нужно носить достойно». Станкович после 0:1 от махачкалинского «Динамо»

Деян Станкович высказался о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо».

Красно-белые проиграли матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 0:1.

– Есть ли игроки, которыми разочарованы?

– Никогда публично не скажу того, о чем говорю с футболистами лично. Футболка «Спартака» тяжелая, ее нужно носить достойно. И не важно, где ты играешь.

– Почему поменяли Жозе?

– Согласен, что его рост мог помочь, но этого не случилось. Поэтому я его поменял.

– Соперники глубоко садятся. Вам легче играть на контратаках?

– Такое случается, мы будем играть с такими командами, которые обороняются вдесятером. Но мы должны учиться играть в такой ситуации. Вратарь «Динамо» действовал великолепно. У меня нет вопросов к ребятам по второму тайму.

– Хорошо, что вы оступились сейчас, а не в РПЛ?

– Уважаю Кубок России, это было видно по моим заменам. Я отношусь с большим уважением к этому турниру и делал все, чтобы победить. Надеюсь, вы поймете меня. Мне не нравится любое поражение. Оно случилось, этим нужно воспользоваться, – сказал главный тренер «Спартака».