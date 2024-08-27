«100-процентный пенальти. Это подкрепил и ВАР». Тренер «Динамо» Махачкала Биджиев о голе «Спартаку»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Хасанби Биджиев Спорт-Экспресс Динамо Махачкала Футбол

Хасанби Биджиев считает, что пенальти в ворота «Спартака» назначен корректно.

– Удивлены, что наконец-то в вашу пользу назначили пенальти?

– Я не сомневался, что это стопроцентный пенальти. Это подкрепил и ВАР.

Но тему судейства поднимать не хочется. Мы это делали, поскольку считали, что были определенные вещи, на которые надо обратить внимание всех команд, – отметил главный тренер «Динамо» Махачкала.

Спорный пенальти убил рекордную сухую серию «Спартака» в XXI веке. По делу или нет?

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48 комментариев
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100%ным этот пенальти может быть только для людей, поддерживающих Динамо Махачкала, для всех других он минимум спорный
+65
-7
+58
Слышали , что сказал Генич во втором тайме ? Он консультировался у сведущих людей и ему объяснили - не важно , где игрок начал задерживать руками атакующего игрока ( !?) Важно то , где он упал 🤗 Выходит так , с центра поля убегает нападающий к воротам соперника , защитник прыгает ему на плечи , но тот не падает 😁 Наконец-то , нападающий с игроком на плечах до того устал таскать эту ношу , что падает в штрафной от изнеможения . Вот тогда судья просто обязан назначить одиннадцатиметровый штрафной удар . 😡 Вот так объясняют эпизод с пенальти эти сведующие люди . А может мы такие "" , что не понимаем простых вещей . По-моему , нарушение начинается тогда , когда игрок схватил соперника за футболку . Или надо ждать пока соперника разденут догола ?
+45
-10
+35
Когда-нибудь судьи начнут давать жёлтые за затяжку ещё в первом тайме, если команда начинает тянуть время в первом тайме.
И начнётся совершенно другой футбол.
+35
-2
+33
Ответ Геннадий
Слышали , что сказал Генич во втором тайме ? Он консультировался у сведущих людей и ему объяснили - не важно , где игрок начал задерживать руками атакующего игрока ( !?) Важно то , где он упал 🤗 Выходит так , с центра поля убегает нападающий к воротам соперника , защитник прыгает ему на плечи , но тот не падает 😁 Наконец-то , нападающий с игроком на плечах до того устал таскать эту ношу , что падает в штрафной от изнеможения . Вот тогда судья просто обязан назначить одиннадцатиметровый штрафной удар . 😡 Вот так объясняют эпизод с пенальти эти сведующие люди . А может мы такие "" , что не понимаем простых вещей . По-моему , нарушение начинается тогда , когда игрок схватил соперника за футболку . Или надо ждать пока соперника разденут догола ?
РПЛ впереди планеты всей в плане эволюции правил - только у нас фолы не в конкретной точке где они были совершены, а размазываются по длине поля.
+23
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+23
Пусть Биджиев эти слова вспомнит когда его снова приложат судьи в матчах с конкурентами на вылет.
+12
-1
+11
Ответ bevooch
Когда-нибудь судьи начнут давать жёлтые за затяжку ещё в первом тайме, если команда начинает тянуть время в первом тайме. И начнётся совершенно другой футбол.
Очень жду, когда в футболе введут остановку времени, как в хоккее. Пускай играют два тайма по 30 минут, но таймер должен останавливаться вместе с каждой паузой в игре, по моему скромному мнению.
+10
-1
+9
Ответ nCuXpalata13
100%ным этот пенальти может быть только для людей, поддерживающих Динамо Махачкала, для всех других он минимум спорный
А если был бы такой пенальти в пользу Вашей любимой команды интересно был бы такой же комментарий от Вас?
+10
-3
+7
Было, не было…Не плохо, что макнули именно в кубке. А то перья распушили. Серии, нули…Нужно понимать, что ничего еще не выиграли. И отрабатывать в каждой игре. И таким командам, как Динамо, нужно забивать больше, даже если тебе все два пенальти липовых поставили.
+9
-2
+7
Почему команды не выдвинут вотум недоверия рфс?
Что это за днище (с судейством в чемпе, не этот пеналь) ?
Байкотировать и выдвинуть условия
Аааа.. они там все повязаны, все за одно ;)
+6
-2
+4
Не берусь судить Динамо за автобус, как говориться все средства хороши, но в РПЛ им точно нечего делать
+4
-1
+3
Ответ Геннадий
Слышали , что сказал Генич во втором тайме ? Он консультировался у сведущих людей и ему объяснили - не важно , где игрок начал задерживать руками атакующего игрока ( !?) Важно то , где он упал 🤗 Выходит так , с центра поля убегает нападающий к воротам соперника , защитник прыгает ему на плечи , но тот не падает 😁 Наконец-то , нападающий с игроком на плечах до того устал таскать эту ношу , что падает в штрафной от изнеможения . Вот тогда судья просто обязан назначить одиннадцатиметровый штрафной удар . 😡 Вот так объясняют эпизод с пенальти эти сведующие люди . А может мы такие "" , что не понимаем простых вещей . По-моему , нарушение начинается тогда , когда игрок схватил соперника за футболку . Или надо ждать пока соперника разденут догола ?
Вчера в игре Вильярреал - Сельта на 90+7 минуте назначили пенальти, вот как раз из той же оперы. Защ начал хватать рукой атакующего игрока за пределами штрафной, а тот потерял мяч, вбежал в штрафную и красиво подлетел. Вот только разница в том, что времени отыграться у Виго уже не было
+3
0
+3
Ответ Yeti_17
Очень жду, когда в футболе введут остановку времени, как в хоккее. Пускай играют два тайма по 30 минут, но таймер должен останавливаться вместе с каждой паузой в игре, по моему скромному мнению.
Я давно об этом думаю. Это будет справедливое изменение правила. Тогда и никаких затяжек времени не будет, и судьи не будут самовольничать... Захотел свистнул сейчас о завершении игры, захотел через минуту
+3
-1
+2
Ответ Иван Иванов
Почему команды не выдвинут вотум недоверия рфс? Что это за днище (с судейством в чемпе, не этот пеналь) ? Байкотировать и выдвинуть условия Аааа.. они там все повязаны, все за одно ;)
вотум недоверия к РФС ?! Смеёшься )) тут фанайди- то не могут отменить )
+2
0
+2
Да как то не важно был ли пенальти или нет, впрочем как и результат матча. Но тренера понять можно, эмоции, не каждый день выигрываешь таким образом, на тоненького.
+2
0
+2
Ответ nCuXpalata13
100%ным этот пенальти может быть только для людей, поддерживающих Динамо Махачкала, для всех других он минимум спорный
Держать Хлусевич начал до штрафной. Но там это была лёгкая задержка, а по настоящему повалил он его в штрафной. Поэтому это пенальти.
+2
0
+2
Ответ Геннадий
Слышали , что сказал Генич во втором тайме ? Он консультировался у сведущих людей и ему объяснили - не важно , где игрок начал задерживать руками атакующего игрока ( !?) Важно то , где он упал 🤗 Выходит так , с центра поля убегает нападающий к воротам соперника , защитник прыгает ему на плечи , но тот не падает 😁 Наконец-то , нападающий с игроком на плечах до того устал таскать эту ношу , что падает в штрафной от изнеможения . Вот тогда судья просто обязан назначить одиннадцатиметровый штрафной удар . 😡 Вот так объясняют эпизод с пенальти эти сведующие люди . А может мы такие "" , что не понимаем простых вещей . По-моему , нарушение начинается тогда , когда игрок схватил соперника за футболку . Или надо ждать пока соперника разденут догола ?
из-за таких вот "Динамов" и происходит деградация Российского футбола, куснут из-под тишка и в будку на полтора тайма. Я всё понимаю у них только так очки зарабатываются, но факт остаётся фактом, "подвал" занимается антифутболом,печальное зрелище...
+3
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Ответ Геннадий
Слышали , что сказал Генич во втором тайме ? Он консультировался у сведущих людей и ему объяснили - не важно , где игрок начал задерживать руками атакующего игрока ( !?) Важно то , где он упал 🤗 Выходит так , с центра поля убегает нападающий к воротам соперника , защитник прыгает ему на плечи , но тот не падает 😁 Наконец-то , нападающий с игроком на плечах до того устал таскать эту ношу , что падает в штрафной от изнеможения . Вот тогда судья просто обязан назначить одиннадцатиметровый штрафной удар . 😡 Вот так объясняют эпизод с пенальти эти сведующие люди . А может мы такие "" , что не понимаем простых вещей . По-моему , нарушение начинается тогда , когда игрок схватил соперника за футболку . Или надо ждать пока соперника разденут догола ?
Абсолютно подходящий пример для наших псевдо судей и "зкспертов".Это НЕ ПЕНАЛЬТИ!!! ЭТО СТОПРОЦЕНТНЫЙ ШТРАФНОЙ УДАР!!! Как можно не видеть ОЧЕВИДНОЕ. И смешно, и грешно!!!
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Ответ Геннадий
Слышали , что сказал Генич во втором тайме ? Он консультировался у сведущих людей и ему объяснили - не важно , где игрок начал задерживать руками атакующего игрока ( !?) Важно то , где он упал 🤗 Выходит так , с центра поля убегает нападающий к воротам соперника , защитник прыгает ему на плечи , но тот не падает 😁 Наконец-то , нападающий с игроком на плечах до того устал таскать эту ношу , что падает в штрафной от изнеможения . Вот тогда судья просто обязан назначить одиннадцатиметровый штрафной удар . 😡 Вот так объясняют эпизод с пенальти эти сведующие люди . А может мы такие "" , что не понимаем простых вещей . По-моему , нарушение начинается тогда , когда игрок схватил соперника за футболку . Или надо ждать пока соперника разденут догола ?
Ну ок! А вот если бьют по ногам, а он не падает, опять бьют, а он всё не падает, а в штрафной ударили, упал. Че тогда? 😁
+1
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0
Ответ Геннадий
Слышали , что сказал Генич во втором тайме ? Он консультировался у сведущих людей и ему объяснили - не важно , где игрок начал задерживать руками атакующего игрока ( !?) Важно то , где он упал 🤗 Выходит так , с центра поля убегает нападающий к воротам соперника , защитник прыгает ему на плечи , но тот не падает 😁 Наконец-то , нападающий с игроком на плечах до того устал таскать эту ношу , что падает в штрафной от изнеможения . Вот тогда судья просто обязан назначить одиннадцатиметровый штрафной удар . 😡 Вот так объясняют эпизод с пенальти эти сведующие люди . А может мы такие "" , что не понимаем простых вещей . По-моему , нарушение начинается тогда , когда игрок схватил соперника за футболку . Или надо ждать пока соперника разденут догола ?
У Генича и Тушино находится на окраине Москвы
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Ответ Геннадий
Слышали , что сказал Генич во втором тайме ? Он консультировался у сведущих людей и ему объяснили - не важно , где игрок начал задерживать руками атакующего игрока ( !?) Важно то , где он упал 🤗 Выходит так , с центра поля убегает нападающий к воротам соперника , защитник прыгает ему на плечи , но тот не падает 😁 Наконец-то , нападающий с игроком на плечах до того устал таскать эту ношу , что падает в штрафной от изнеможения . Вот тогда судья просто обязан назначить одиннадцатиметровый штрафной удар . 😡 Вот так объясняют эпизод с пенальти эти сведующие люди . А может мы такие "" , что не понимаем простых вещей . По-моему , нарушение начинается тогда , когда игрок схватил соперника за футболку . Или надо ждать пока соперника разденут догола ?
2.

Процедура

Все удары выполняются с места нарушения, за исключением:

• 

свободные удары в пользу атакующей команды за нарушения в площади

ворот соперника выполняются с ближайшей точки на линии площади

ворот, которая проходит параллельно линии ворот

• 

штрафной/свободный удары в пользу обороняющейся команды в ее

площади ворот выполняются с любой точки этой площади.

Почему судила решил, что место нарушения в конце, а не когда начал нарушать?
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Ответ Pelerin
Пенальти за фол Гоцука нет, на Лаксальте нет... Ок. Надо подавать этот момент в ЭСК и смотреть, как они будут выкручиваться)
Лаксальт и без задержки начал падать и упал бы сам — поэтому и не назначили.
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Ответ валя_стакан
Комментарий скрыт
Где это правило? Ссылка есть?
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Ответ Замир Зайналов
А если был бы такой пенальти в пользу Вашей любимой команды интересно был бы такой же комментарий от Вас?
Пенальти за фол Гоцука нет, на Лаксальте нет... Ок. Надо подавать этот момент в ЭСК и смотреть, как они будут выкручиваться)
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Ответ nCuXpalata13
Не факт, что я оставил бы комментарий в этом случае, но если бы кого-то действительно интересовало мое мнение, то я больше склоняюсь к тому, что фол был до штрафной, тк важно не то, где окончился эпизод, а его начальная точка.
Я пожалуй согласен с Вами, фол действительно был еще до штрафной. По скольку мы знакомы с уровнем судейства я даже не удивлен что судья назначил пенальти
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Ответ Замир Зайналов
А если был бы такой пенальти в пользу Вашей любимой команды интересно был бы такой же комментарий от Вас?
Не факт, что я оставил бы комментарий в этом случае, но если бы кого-то действительно интересовало мое мнение, то я больше склоняюсь к тому, что фол был до штрафной, тк важно не то, где окончился эпизод, а его начальная точка.
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Ответ Александр Поливенко
Вот это и есть определяющий фактор. Значит и фол нужно было фиксировать до штрафной. Согласен с тобой. Это штрафной удар
Знатоки футбола! 🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ Pelerin
Наступ до штрафной был
Вот это и есть определяющий фактор. Значит и фол нужно было фиксировать до штрафной. Согласен с тобой. Это штрафной удар
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Ответ валя_стакан
100% пенальти, Хлусевич и руками держал и ногой наступ сделал
Наступ до штрафной был
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Ответ валя_стакан
100% пенальти, Хлусевич и руками держал и ногой наступ сделал
Да, только начал делать это за пределами штрафной
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глянул обзор. Такие пенальти можно пачками стааить после каждого единоборства. Это желтая за симуляцию
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