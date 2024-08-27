«100-процентный пенальти. Это подкрепил и ВАР». Тренер «Динамо» Махачкала Биджиев о голе «Спартаку»
Хасанби Биджиев считает, что пенальти в ворота «Спартака» назначен корректно.
– Удивлены, что наконец-то в вашу пользу назначили пенальти?
– Я не сомневался, что это стопроцентный пенальти. Это подкрепил и ВАР.
Но тему судейства поднимать не хочется. Мы это делали, поскольку считали, что были определенные вещи, на которые надо обратить внимание всех команд, – отметил главный тренер «Динамо» Махачкала.
Спорный пенальти убил рекордную сухую серию «Спартака» в XXI веке. По делу или нет?
И начнётся совершенно другой футбол.
Что это за днище (с судейством в чемпе, не этот пеналь) ?
Байкотировать и выдвинуть условия
Аааа.. они там все повязаны, все за одно ;)
Процедура
Все удары выполняются с места нарушения, за исключением:
•
свободные удары в пользу атакующей команды за нарушения в площади
ворот соперника выполняются с ближайшей точки на линии площади
ворот, которая проходит параллельно линии ворот
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штрафной/свободный удары в пользу обороняющейся команды в ее
площади ворот выполняются с любой точки этой площади.
Почему судила решил, что место нарушения в конце, а не когда начал нарушать?