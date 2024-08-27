«100-процентный пенальти. Это подкрепил и ВАР». Тренер «Динамо» Махачкала Биджиев о голе «Спартаку»

Хасанби Биджиев считает, что пенальти в ворота «Спартака» назначен корректно.

– Удивлены, что наконец-то в вашу пользу назначили пенальти?

– Я не сомневался, что это стопроцентный пенальти. Это подкрепил и ВАР.

Но тему судейства поднимать не хочется. Мы это делали, поскольку считали, что были определенные вещи, на которые надо обратить внимание всех команд, – отметил главный тренер « » Махачкала.

Спорный пенальти убил рекордную сухую серию «Спартака» в XXI веке. По делу или нет?