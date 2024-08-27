У Глушкова родилась двойня во время игры со «Спартаком». Хавбек «Динамо» узнал в раздевалке

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Хасанби Биджиев Никита Глушков Динамо Махачкала Футбол

Никита Глушков стал отцом во время игры против «Спартака».

«Динамо» Махачкала одержало победу со счетом 1:0 в игре Фонбет Кубка России.

В раздевалке главный тренер Хасанби Биджиев поздравил команду с этим результатом, а также отметил: «Не менее важное событие сегодня произошло во время игры. Глушков стал папой».

У 25-летнего футболиста родились мальчик и девочка.

 

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15 комментариев
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Дети это чудо и самое главное.
Удачи молодому отцу.
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Двойная радость, такое не часто бывает.
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Думаю и премиальные будут двойные
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Обалдеть, конечно. Стал отцом — и сразу двойня. Причём мальчик и девочка. Ещё и Спартак обыграли как бонус. Поздравления!!!
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Вот форвард,вот настоящий форвард.
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Ну с этим событием надо поздравить. Здоровья!
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Лайк, если тоже прочитал "у Глушакова"
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Мои поздравления. Пусть растут на радость родителям
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Ответ Уся Ваткин
Лайк, если тоже прочитал "у Глушакова"
Глушаков в это время бы парился в бане, а не на поле
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Крутое событие! Как папа двойни могу пожелать родителям терпения, терпения и терпения )))
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Фиг с ним, с результатом, это важнее. Поздравления! Такие дубли нам нужны.
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мои поздравления!
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Жена наверное матч смотрела...
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Поздравляем! Никита - отличный игрок, практически все единоборства сегодня выиграл, при том что весит всего 57кг.
Чем-то Шатова напоминает, но более цепкий
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Ответ morgan23
Глушаков в это время бы парился в бане, а не на поле
с чехами и одноклассницами
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