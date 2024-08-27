У Глушкова родилась двойня во время игры со «Спартаком». Хавбек «Динамо» узнал в раздевалке

Никита Глушков стал отцом во время игры против «Спартака».

« » Махачкала одержало победу со счетом 1:0 в игре Фонбет Кубка России.

В раздевалке главный тренер поздравил команду с этим результатом, а также отметил: «Не менее важное событие сегодня произошло во время игры. Глушков стал папой».

У 25-летнего футболиста родились мальчик и девочка.