Мостовой о 12 млн евро за Гонду: «Зенит» бы не покупал плохого игрока за большие деньги. Но даже с его трансфером интрига в РПЛ будет»
Александр Мостовой прокомментировал трансфер Лусиано Гонду в «Зенит».
Петербургский клуб объявил о подписании 23-летнего аргентинского нападающего. Стороны заключили контракт по схеме «4+1».
Сообщалось, что трансфер Гонду обойдется «Зениту» в 12 млн евро.
«Зенит» бы не покупал плохого игрока за большие деньги. Наверняка он хороший, но даже с его трансфером интрига в РПЛ будет и в этом сезоне», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Гонду о переходе в «Зенит»: «Приехать в такой большой клуб очень важно для меня и моей семьи. Понимаю всю ответственность в исторический момент – постараюсь принести максимум пользы»
Нужно спросить у него, знает ли он Мостового?
Нужно реально половину состава менять, чем и благополучно занимаются. Судя по всему, ещё два трансфера на вход: ЦН столб и бокс/ЦПЗ.
Соответственно, кто-то уйдёт. Ахмедов, Родригао, Сергеев, Мантуан - кто-то из них.