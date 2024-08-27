Мостовой о 12 млн евро за Гонду: «Зенит» бы не покупал плохого игрока за большие деньги. Но даже с его трансфером интрига в РПЛ будет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Лусиано Гонду Футбол

Александр Мостовой прокомментировал трансфер Лусиано Гонду в «Зенит».

Петербургский клуб объявил о подписании 23-летнего аргентинского нападающего. Стороны заключили контракт по схеме «4+1». 

Сообщалось, что трансфер Гонду обойдется «Зениту» в 12 млн евро.

«Зенит» бы не покупал плохого игрока за большие деньги. Наверняка он хороший, но даже с его трансфером интрига в РПЛ будет и в этом сезоне», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Гонду о переходе в «Зенит»: «Приехать в такой большой клуб очень важно для меня и моей семьи. Понимаю всю ответственность в исторический момент – постараюсь принести максимум пользы»

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур, приобретенный за 15 млн. евро - передает привет Александру.
+13
-3
+10
С интригой он, конечно, поторопился
+4
0
+4
Мостовой это московский Панов )
+3
0
+3
Странно что тут не написали ГондоУ….
+3
-1
+2
Гонду - Гальдамес. Вот связка бы была
+2
0
+2
Класс футболиста определяется просто:
Нужно спросить у него, знает ли он Мостового?
+2
0
+2
Зенит даже ’Химки’ с ’Акроном’ возят.
Нужно реально половину состава менять, чем и благополучно занимаются. Судя по всему, ещё два трансфера на вход: ЦН столб и бокс/ЦПЗ.
Соответственно, кто-то уйдёт. Ахмедов, Родригао, Сергеев, Мантуан - кто-то из них.
+2
-1
+1
Круто быть Зенитом. За 15 и 12 лямов покупаешь двух лавочников.
+1
-1
0
зенит до хрена покупает не нужных игроков
+1
-1
0
Удачи в Зените!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий