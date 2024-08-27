Мостовой о 12 млн евро за Гонду: «Зенит» бы не покупал плохого игрока за большие деньги. Но даже с его трансфером интрига в РПЛ будет»

Александр Мостовой прокомментировал трансфер Лусиано Гонду в «Зенит».

Петербургский клуб объявил о подписании 23-летнего аргентинского нападающего. Стороны заключили контракт по схеме «4+1».

Сообщалось, что трансфер Гонду обойдется «Зениту» в 12 млн евро.

«Зенит» бы не покупал плохого игрока за большие деньги. Наверняка он хороший, но даже с его трансфером интрига в РПЛ будет и в этом сезоне», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Гонду о переходе в «Зенит»: «Приехать в такой большой клуб очень важно для меня и моей семьи. Понимаю всю ответственность в исторический момент – постараюсь принести максимум пользы»