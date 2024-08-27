Гонду о переходе в «Зенит»: «Приехать в такой большой клуб очень важно для меня и моей семьи. Понимаю всю ответственность в исторический момент – постараюсь принести максимум пользы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Лусиано Гонду Футбол

Лусиано Гонду прокомментировал переход в «Зенит».

Форвард, подписавший с клубом 4-летнее соглашение, был представлен в качестве игрока «Зенита» на выставке Кубка СССР 1944 года, проходящей в Большом зале филармонии имени Д.Д. Шостаковича в Санкт-Петербурге.

«Это очень важно для меня и всей моей семьи – приехать в такой большой для России клуб как «Зенит». Я понимаю всю ответственность, которая ложится на меня, поскольку сейчас важный исторический момент для клуба.

Приближается столетие команды, важный юбилей для всего города. Поэтому от себя, конечно же, постараюсь принести максимум пользы и сделать возможной победу в чемпионате России в следующем году», – сказал Гонду, обращаясь к зрителям.

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45 комментариев
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Обратная связь работает, нас услышали и исправили на Гонду! 😁😂
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Поздравления Зениту! Очень здорово, что трансфер не порвался!
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Ответ АланСмити
А 3 гола за 16 матчей сейчас стоит 12 млн? Как-то дороговато выглядит сейчас с учетом статистики и того, что по сути в запас берут. Будто можно было взять из условной Сербии за млн 5 столба, на которого можно было бы вешать в последние 15 минут. Просто глянул нарезку с ним и не впечатлился.
А ты уверен, что его в запас берут? Там вон Кассьерру вчерашние фнловцы закрывают намертво)
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Сказал как-то я Гонду раз:
"Тревожит меня Гондурас" --
А он отвечал от души:
"Ты просто его почеши!"
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Сколько остроумный, болел у московских команд, их них можно составить приличную команду КВН.
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Не стал в отличие от некоторых хлестаться что "с пелëнок мечтал играть в этом клубе". Первое впечатление хорошее.
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Ответ Педагогический противовес
мммм.... такой большоооой.... клуб?
Внутренних трофеев черт-те сколько, плюс два Еврокубка. Больше нет ни у кого. Не знал?
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Ответ centavr1
если бы футболист перешел в команду Ахмат, его фамилию произносили бы ГонДОН.
Скоро в школу
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Ответ Demyan Grachev
Комментарий удален модератором
Ну, РПЛ смотри не только тупая школота.
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Ответ Alex.K71
Комментарий удален пользователем
Промолчим. Тебе лучше жевать, чем говорить.
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Ответ Onion
Внутренних трофеев черт-те сколько, плюс два Еврокубка. Больше нет ни у кого. Не знал?
у Реала чуть больше будет. или сравнялись в последнее время? прости, не слежу
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Ответ ArnoNeputevy
Ещё вчера он был Гондоу. Сегодня Гонду. Завтра - Гонд.
после Го не сокращать!
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Ответ Заборостроитель
Комментарий удален модератором
приветствую своих братьев из спартака и цска)))
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Ответ АланСмити
А 3 гола за 16 матчей сейчас стоит 12 млн? Как-то дороговато выглядит сейчас с учетом статистики и того, что по сути в запас берут. Будто можно было взять из условной Сербии за млн 5 столба, на которого можно было бы вешать в последние 15 минут. Просто глянул нарезку с ним и не впечатлился.
Игроков оценивают далеко не по одной статистике забитых. Даже с учетом того, что он нападающий. Профессиональные селекционеры в первую очередь смотрят на качества, а потом на статистику. У того же Кассьеры статистика всего за один год изменилась больше чем в 10 раз. С 2-х забитых за сезон до 21-го.
А про запас далеко не факт. Чисто по ощущениям, большая вероятность, что Кассьера присядет, если будет кем заменить
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Ответ АланСмити
А 3 гола за 16 матчей сейчас стоит 12 млн? Как-то дороговато выглядит сейчас с учетом статистики и того, что по сути в запас берут. Будто можно было взять из условной Сербии за млн 5 столба, на которого можно было бы вешать в последние 15 минут. Просто глянул нарезку с ним и не впечатлился.
Какая разница сколько забил? Главное как в футбол играет
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Ответ Alex.K71
Комментарий удален пользователем
Может даже за умного сойдёте.
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Ответ cmorblr
Гондурас 🇭🇳 ещё покажет 💪
спартак?
сдохнувшего барио?
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Не, ну всё нормально же было - был Гондоу, когда успели паспорт исправить на Гондю?
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Жалоба в Спортлото все таки работает) подрихтовали фамилию по просьбам страдающих
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Куда смотрит руководство ЦСКА? Человека с такой фамилией обязаны были перехватывать. Или клубные традиции уже ничего не значат?!

Проклятый бездушный современный футбол…
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Сомнительный выбор напа. Надеюсь, руководство клуба знает больше.
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Я бы не спешил расслабляться по теме Соболева. Сергеев может уйти, стало быть и форвард может еще потребоваться.
Мыслю как пессимист конечно, но как бы трансфер Гонду не стал смазкой перед возможным трансфером дельфина.
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Комментарий удален модератором
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