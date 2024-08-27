Гонду о переходе в «Зенит»: «Приехать в такой большой клуб очень важно для меня и моей семьи. Понимаю всю ответственность в исторический момент – постараюсь принести максимум пользы»

Лусиано Гонду прокомментировал переход в «Зенит».

Форвард, подписавший с клубом 4-летнее соглашение, был представлен в качестве игрока «Зенита» на выставке Кубка СССР 1944 года, проходящей в Большом зале филармонии имени Д.Д. Шостаковича в Санкт-Петербурге.

«Это очень важно для меня и всей моей семьи – приехать в такой большой для России клуб как «Зенит». Я понимаю всю ответственность, которая ложится на меня, поскольку сейчас важный исторический момент для клуба.

Приближается столетие команды, важный юбилей для всего города. Поэтому от себя, конечно же, постараюсь принести максимум пользы и сделать возможной победу в чемпионате России в следующем году», – сказал Гонду, обращаясь к зрителям.

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