Линекер о Холанде и Кейне: «Эрлинг играет высоко, защитники отходят глубже, создавая пространство для полузащиты. Харри нужно играть выше – он становится идеальным форвардом, когда ему хватает терпения»

Гари Линекер сравнил игровые навыки Эрлинга Холанда и Харри Кейна.

«Важно, как играет и насколько высоко он располагается. Потому что если он постоянно делает рывки за спину защитников, они начинают нервничать и отходят чуть глубже.

Это создает больше пространства для полузащитников. А если бы он опускался на 20 ярдов вглубь поля, то перегружал бы полузащиту, и для полузащитников не оставалось бы свободного пространства. Поэтому это очень важно.

Мы говорили об этом летом в контексте сборной Англии, потому что любит отходить вглубь. Но если он остается выше, то можно создать немного пространства за спинами защитников.

Мне кажется, он делает это великолепно, и когда ему хватает терпения, он становится тем самым идеальным форвардом. Ему все равно, коснется он мяча 10 раз или 50 за матч. Ему важно, сколько раз он отправит мяч в сетку ворот», – сказал бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в подкасте The Rest Is Football.