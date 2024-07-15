Каррагер о Саутгейте: «Он должен остаться – вряд ли есть кто-то более подходящий для этой работы. Звездам Англии не хватило мужества в финале Евро, это последствия 58 лет без трофеев»

Джейми Каррагер считает, что Гарет Саутейт должен остаться в сборной Англии.

В финале Евро-2024 Англия под руководством Саутгейта уступила Испании со счетом 1:2.

«Английскому футболу предстоит еще один период самокопания после мучительного поражения, но Футбольная ассоциация должна немедленно направить одно сообщение: «Продолжайте, ». Саутгейт остается подходящим человеком, чтобы подготовить сборную к чемпионату мира 2026 года. Он не должен стать козлом отпущения за поражение от в финале Евро-2024.

Он вывел сборную страны во второй финал, где она заслуженно потерпела поражение от более сильной команды, но его выбор состава или игровые решения не сыграли хоть сколько-нибудь решающую роль в этом матче. Я был уверен, что Саутгейт должен остаться, несмотря на то, выиграет он или проиграет. Пропущенный на 87-й минуте гол ничего не изменил.

Оценивая игру сразу после ее окончания, мы должны признать, что она была плохой. Это не череда неудач – невозможно не заметить, насколько слаба была Англия на протяжении всего турнира. Но я буду последователен и скажу, что неудача, когда это имело значение, произошла из-за того, что игроки не смогли проявить себя. Им не хватило мужества в игре.

Звезды сборной Англии замерли на месте и не смогли проявить себя против великолепной Испании. Мы играли, опасаясь проиграть финал, а Испания играла так, словно это был матч группового этапа. К сожалению, это был не самый сложный матч для Испании на турнире.

Я по-прежнему считаю, что это связано с исторической проблемой, которая заложена в менталитете сборной. У нас проблемы с характером, когда дело доходит до противостояния с более сильными командами в самых важных матчах. Мы никогда не шокируем мир. Мы никогда не обыгрываем фаворитов и слишком охотно принимаем на себя роль аутсайдера. Так было на протяжении 30 лет, которые я наблюдал за Англией или играл за нее.

И вы хотите сказать, что это проблема Саутгейта? Это последствия 58-летнего отсутствия трофеев, которое продлилось. Я не согласен, что это связано с подходом тренера – с лишком легко возложить всю ответственность на него. Это был первый турнир под руководством Саутгейта, в котором мы играли плохо. Поэтому я считаю, что все зависит от игроков.

Как и на протяжении всего турнира, Саутгейт выбирал состав из лучших доступных игроков. Многие игроки сборной Англии попали бы в состав Испании, насколько хороши в техническом плане Беллингем и Фоден. Саутгейт не мог предвидеть, что игроки будут настолько пассивны и не уверены в себе в финале, и что они будут так разочаровывать на протяжении всего турнира. Звездные игроки должны были проявить себя гораздо лучше, чтобы Англия победила.

Когда Саутгейт делал замены, они работали. В этом плане он провел свой лучший турнир. Те, кто считает, что эра Саутгейта прошла, не могут быть уверены, что найдется кто-то лучше него, кто захотел бы его заменить или лучше подошел бы для этой работы.

Конечно, изменения необходимы. В отборе на Евро-2024 Англия строила игру вокруг , а закончила турнир как команда, построенная вокруг Беллингема и . Саутгейт начал перестраивать состав еще до начала Евро, привлекая молодых игроков, и решил оставить и Фодена в стартовом составе, несмотря на проблемы с балансом в предыдущих матчах. Потому что эти игроки представляют будущее Англии. К 2026 году они станут еще более зрелыми и совершенными игроками.

Почему Саутгейт должен отступать и позволять кому-то другому пользоваться их талантом, учитывая, что он приложил столько усилий, чтобы завоевать доверие команды? В этом суть проблемы, которая меня беспокоит. Саутгейт нравится самым важным игрокам. Им нравится играть за него. Зачем рисковать и дестабилизировать ситуацию?

продолжает оставлять себе шансы на победу, и несправедливо говорить, что это происходит вопреки тренеру, а не благодаря ему. За восемь лет Саутгейт, дважды дошедший до финала и один раз – до полуфинала, заслужил право самостоятельно определять свое будущее. В отсутствие очевидного преемника, на мой взгляд, у него все еще есть незаконченные дела», – написал бывший игрок сборной Англии.

«I hate this fucking game!» Я увидела боль Англии в финале