Каррагер о Саутгейте: «Он должен остаться – вряд ли есть кто-то более подходящий для этой работы. Звездам Англии не хватило мужества в финале Евро, это последствия 58 лет без трофеев»
Джейми Каррагер считает, что Гарет Саутейт должен остаться в сборной Англии.
В финале Евро-2024 Англия под руководством Саутгейта уступила Испании со счетом 1:2.
«Английскому футболу предстоит еще один период самокопания после мучительного поражения, но Футбольная ассоциация должна немедленно направить одно сообщение: «Продолжайте, Гарет». Саутгейт остается подходящим человеком, чтобы подготовить сборную к чемпионату мира 2026 года. Он не должен стать козлом отпущения за поражение от Испании в финале Евро-2024.
Он вывел сборную страны во второй финал, где она заслуженно потерпела поражение от более сильной команды, но его выбор состава или игровые решения не сыграли хоть сколько-нибудь решающую роль в этом матче. Я был уверен, что Саутгейт должен остаться, несмотря на то, выиграет он или проиграет. Пропущенный на 87-й минуте гол ничего не изменил.
Оценивая игру сразу после ее окончания, мы должны признать, что она была плохой. Это не череда неудач – невозможно не заметить, насколько слаба была Англия на протяжении всего турнира. Но я буду последователен и скажу, что неудача, когда это имело значение, произошла из-за того, что игроки не смогли проявить себя. Им не хватило мужества в игре.
Звезды сборной Англии замерли на месте и не смогли проявить себя против великолепной Испании. Мы играли, опасаясь проиграть финал, а Испания играла так, словно это был матч группового этапа. К сожалению, это был не самый сложный матч для Испании на турнире.
Я по-прежнему считаю, что это связано с исторической проблемой, которая заложена в менталитете сборной. У нас проблемы с характером, когда дело доходит до противостояния с более сильными командами в самых важных матчах. Мы никогда не шокируем мир. Мы никогда не обыгрываем фаворитов и слишком охотно принимаем на себя роль аутсайдера. Так было на протяжении 30 лет, которые я наблюдал за Англией или играл за нее.
И вы хотите сказать, что это проблема Саутгейта? Это последствия 58-летнего отсутствия трофеев, которое продлилось. Я не согласен, что это связано с подходом тренера – с лишком легко возложить всю ответственность на него. Это был первый турнир под руководством Саутгейта, в котором мы играли плохо. Поэтому я считаю, что все зависит от игроков.
Как и на протяжении всего турнира, Саутгейт выбирал состав из лучших доступных игроков. Многие игроки сборной Англии попали бы в состав Испании, насколько хороши в техническом плане Беллингем и Фоден. Саутгейт не мог предвидеть, что игроки будут настолько пассивны и не уверены в себе в финале, и что они будут так разочаровывать на протяжении всего турнира. Звездные игроки должны были проявить себя гораздо лучше, чтобы Англия победила.
Когда Саутгейт делал замены, они работали. В этом плане он провел свой лучший турнир. Те, кто считает, что эра Саутгейта прошла, не могут быть уверены, что найдется кто-то лучше него, кто захотел бы его заменить или лучше подошел бы для этой работы.
Конечно, изменения необходимы. В отборе на Евро-2024 Англия строила игру вокруг Харри Кейна, а закончила турнир как команда, построенная вокруг Беллингема и Фодена. Саутгейт начал перестраивать состав еще до начала Евро, привлекая молодых игроков, и решил оставить Беллингема и Фодена в стартовом составе, несмотря на проблемы с балансом в предыдущих матчах. Потому что эти игроки представляют будущее Англии. К 2026 году они станут еще более зрелыми и совершенными игроками.
Почему Саутгейт должен отступать и позволять кому-то другому пользоваться их талантом, учитывая, что он приложил столько усилий, чтобы завоевать доверие команды? В этом суть проблемы, которая меня беспокоит. Саутгейт нравится самым важным игрокам. Им нравится играть за него. Зачем рисковать и дестабилизировать ситуацию?
Сборная Англии продолжает оставлять себе шансы на победу, и несправедливо говорить, что это происходит вопреки тренеру, а не благодаря ему. За восемь лет Саутгейт, дважды дошедший до финала и один раз – до полуфинала, заслужил право самостоятельно определять свое будущее. В отсутствие очевидного преемника, на мой взгляд, у него все еще есть незаконченные дела», – написал бывший игрок сборной Англии.
Ладно ещё когда с таким настроем проигрывали праймовым Франции, Португалии и прочим. Но когда с таким настроем даже против Словений/Сербий выходишь - то чего ожидать ещё. Пруха с первыми ударами в створ под конец матча рано или поздно должна была закончится. Тут уже нефиг на "историчность" пенять.
особенно в атаке имея такой потенциал, вообще не было , Саутгейт играет по принципу главное не пропустить, а остальное как пойдет
А так Англичане отлетали от первого встречного сильного соперника всегда
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
1986
1/8 финала 🏴 3:0 🇵🇾
1/4 финала 🇦🇷 2:1 🏴
1990
1/8 финала 🏴 1:0 🇧🇪
1/4 финала 🏴 3:2 🇨🇲
1/2 финала 🇩🇪 1:1 (4:3) 🏴
🥉 Матч за 3 место 🇮🇹 2:1 🏴
1998
🇦🇷 2:2 (4:3) 🏴
2002
1/8 финала 🏴 3:0 🇩🇰
1/4 финала 🇧🇷 2:1 🏴
2006
1/8 финала 🏴 1:0 🇪🇨
1/4 финала 🇵🇹 0:0 (3:1) 🏴
2010
1/8 финала 🇩🇪 4:1 🏴
2014 - не вышли из группы
2018
1/8 финала 🏴 1:1 (4:3) 🇨🇴
1/4 финала 🏴 2:0 🇸🇪
1/2 финала 🇭🇷 2:1 🏴
🥉 Матч за 3 место 🇧🇪 2:0 🏴
2022
1/8 финала 🏴 3:0 🇸🇳
1/4 финала 🇫🇷 2:1 🏴
Вот Каррагера бы посмотреть в деле. ;)
Евро 1988
Не вышли из группы (4 место)
Евро 1992
Не вышли из группы (4 место)
Евро 1996
1/4 финала 🏴 0:0 (4:2) 🇪🇸
1/2 финала 🇩🇪 1:1 (6:5) 🏴
Евро 2000
Не вышли из группы
Евро 2004
🇵🇹 2:2 (6:5) 🏴
Евро 2008
Не прошли отбор
Евро 2012
🇮🇹 0:0 (4:2) 🏴
Евро 2016
Проиграли Ирландии
Евро 2021
1/8 финала 🏴 2:0 🇩🇪
1/4 финала 🏴 4:0 🇺🇦
1/2 финала 🏴 2:1 🇩🇰
Финал 🇮🇹 1:1 (3:2) 🏴
Евро 2024
1/8 финала 🏴 2:1 🇸🇰
1/4 финала 🏴 1:1 (5:3) 🇨🇭
1/2 финала 🏴 2:1 🇳🇱
Финал 🇪🇸 2:1 🏴
В итоге мы имеем что англичане всегда отлетали от первого же встречного топа
Имхо, Гарета, конечно, надо убирать. Почему? Просто, если вы хотите в итоге что-то выиграть. Гарет дойдет до полуфинала ЧМ, если сетка позволит, но там будет то же самое. Англии нужен Анчелотти. По типу. Топовый спокойный дядя, который создаст атмосферу в раздевалке, не только сплоченную (такую Гарет уже сделал), но и расслабленную, где парни будут понимать, что они топовые футболисты, которые вместе могут обыграть любого. Не перетерпеть, как сейчас, а обыграть. Понятно, что Анчи не приедет. Но оставлять Саутгейта - это путь в никуда, даже с будущими финалами, которые, уверен, будут, если его оставить.
Англии всего наилучшего. Хорошо, что не выиграли.
Следом через 2 строки:
Оценивая игру сразу после ее окончания, мы должны признать, что она была плохой. Это не череда неудач – невозможно не заметить, насколько слаба была Англия на протяжении всего турнира.
Каша в его голове замешалась знатная...или он реально хочет увидеть победу с ужасной игрой?!
Вы только представьте, человек с миллиардным составом заставил восхищаться игрой...Греции на евро 04...спустя 20 лет...
К примеру, активный футбол Испании - это установка их тренера, а не инициатива игроков. Смелые наставления Де ла Фуэнте придают смелости игрокам. Те выходят и исполняют.
Опасливая игра Англии - отражение установок Саутгейта.
ЧМ 1970
1/4 финала 🇩🇪 3:2 🏴
ЧМ 1974
Не прошли отбор
ЧМ 1978
Не прошли отбор
ЧМ 1982
🇩🇪 0:0 🏴
🇪🇸 0:0 🏴
Не вышли в плей-офф
Евро 1968
1/2 финала 🇷🇸 1:0 🏴
🥉 Матч за 3 место Англия 2:0 СССР
Евро 1972
Не прошли отбор
Евро 1976
Не прошли отбор
Евро 1980
Не вышли из группы
Евро 1984
Не прошли отбор
В итоге реально, после 1966 года можно на пальцах одной руки считать победы Англии над топ сборными