Каррагер о Саутгейте: «Он должен остаться – вряд ли есть кто-то более подходящий для этой работы. Звездам Англии не хватило мужества в финале Евро, это последствия 58 лет без трофеев»

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Джейми Каррагер считает, что Гарет Саутейт должен остаться в сборной Англии.

В финале Евро-2024 Англия под руководством Саутгейта уступила Испании со счетом 1:2.

«Английскому футболу предстоит еще один период самокопания после мучительного поражения, но Футбольная ассоциация должна немедленно направить одно сообщение: «Продолжайте, Гарет». Саутгейт остается подходящим человеком, чтобы подготовить сборную к чемпионату мира 2026 года. Он не должен стать козлом отпущения за поражение от Испании в финале Евро-2024.

Он вывел сборную страны во второй финал, где она заслуженно потерпела поражение от более сильной команды, но его выбор состава или игровые решения не сыграли хоть сколько-нибудь решающую роль в этом матче. Я был уверен, что Саутгейт должен остаться, несмотря на то, выиграет он или проиграет. Пропущенный на 87-й минуте гол ничего не изменил.

Оценивая игру сразу после ее окончания, мы должны признать, что она была плохой. Это не череда неудач – невозможно не заметить, насколько слаба была Англия на протяжении всего турнира. Но я буду последователен и скажу, что неудача, когда это имело значение, произошла из-за того, что игроки не смогли проявить себя. Им не хватило мужества в игре.

Звезды сборной Англии замерли на месте и не смогли проявить себя против великолепной Испании. Мы играли, опасаясь проиграть финал, а Испания играла так, словно это был матч группового этапа. К сожалению, это был не самый сложный матч для Испании на турнире.

Я по-прежнему считаю, что это связано с исторической проблемой, которая заложена в менталитете сборной. У нас проблемы с характером, когда дело доходит до противостояния с более сильными командами в самых важных матчах. Мы никогда не шокируем мир. Мы никогда не обыгрываем фаворитов и слишком охотно принимаем на себя роль аутсайдера. Так было на протяжении 30 лет, которые я наблюдал за Англией или играл за нее.

И вы хотите сказать, что это проблема Саутгейта? Это последствия 58-летнего отсутствия трофеев, которое продлилось. Я не согласен, что это связано с подходом тренера – с лишком легко возложить всю ответственность на него. Это был первый турнир под руководством Саутгейта, в котором мы играли плохо. Поэтому я считаю, что все зависит от игроков.

Как и на протяжении всего турнира, Саутгейт выбирал состав из лучших доступных игроков. Многие игроки сборной Англии попали бы в состав Испании, насколько хороши в техническом плане Беллингем и Фоден. Саутгейт не мог предвидеть, что игроки будут настолько пассивны и не уверены в себе в финале, и что они будут так разочаровывать на протяжении всего турнира. Звездные игроки должны были проявить себя гораздо лучше, чтобы Англия победила.

Когда Саутгейт делал замены, они работали. В этом плане он провел свой лучший турнир. Те, кто считает, что эра Саутгейта прошла, не могут быть уверены, что найдется кто-то лучше него, кто захотел бы его заменить или лучше подошел бы для этой работы.

Конечно, изменения необходимы. В отборе на Евро-2024 Англия строила игру вокруг Харри Кейна, а закончила турнир как команда, построенная вокруг Беллингема и Фодена. Саутгейт начал перестраивать состав еще до начала Евро, привлекая молодых игроков, и решил оставить Беллингема и Фодена в стартовом составе, несмотря на проблемы с балансом в предыдущих матчах. Потому что эти игроки представляют будущее Англии. К 2026 году они станут еще более зрелыми и совершенными игроками.

Почему Саутгейт должен отступать и позволять кому-то другому пользоваться их талантом, учитывая, что он приложил столько усилий, чтобы завоевать доверие команды? В этом суть проблемы, которая меня беспокоит. Саутгейт нравится самым важным игрокам. Им нравится играть за него. Зачем рисковать и дестабилизировать ситуацию?

Сборная Англии продолжает оставлять себе шансы на победу, и несправедливо говорить, что это происходит вопреки тренеру, а не благодаря ему. За восемь лет Саутгейт, дважды дошедший до финала и один раз – до полуфинала, заслужил право самостоятельно определять свое будущее. В отсутствие очевидного преемника, на мой взгляд, у него все еще есть незаконченные дела», – написал бывший игрок сборной Англии.

«I hate this fucking game!» Я увидела боль Англии в финале

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55 комментариев
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Ответ Пнин
Да что ж такое-то, а? Откуда это вечное "если не он, то кто"?
Кхе-кхе
+58
-5
+53
"Мы никогда не обыгрываем фаворитов и слишком охотно принимаем на себя роль аутсайдера."
Ладно ещё когда с таким настроем проигрывали праймовым Франции, Португалии и прочим. Но когда с таким настроем даже против Словений/Сербий выходишь - то чего ожидать ещё. Пруха с первыми ударами в створ под конец матча рано или поздно должна была закончится. Тут уже нефиг на "историчность" пенять.
+49
-3
+46
Да что ж такое-то, а? Откуда это вечное "если не он, то кто"?
+42
-3
+39
Опять плохие бояре наложили Саутгейту в штаны, да что ты будешь делать
+28
-2
+26
В том то и дело , что игроки проявляли себя и забивали индивидуальными действиями , а командной игры и какой то идеи, которые должен ставить тренер
особенно в атаке имея такой потенциал, вообще не было , Саутгейт играет по принципу главное не пропустить, а остальное как пойдет
+14
-1
+13
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Мы никогда не обыгрываем фаворитов и слишком охотно принимаем на себя роль аутсайдера." Ладно ещё когда с таким настроем проигрывали праймовым Франции, Португалии и прочим. Но когда с таким настроем даже против Словений/Сербий выходишь - то чего ожидать ещё. Пруха с первыми ударами в створ под конец матча рано или поздно должна была закончится. Тут уже нефиг на "историчность" пенять.
Правильно говорит, Англия на моей памяти лишь дважды обыгрывала топовые сборные, это Аргентина 2002 которая в принципе провалилась и не вышла из группы, и Германия 2021 но и там от Германии было только название

А так Англичане отлетали от первого встречного сильного соперника всегда

ЧЕМПИОНАТЫ МИРА
1986
1/8 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 3:0 🇵🇾
1/4 финала 🇦🇷 2:1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

1990
1/8 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1:0 🇧🇪
1/4 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 3:2 🇨🇲
1/2 финала 🇩🇪 1:1 (4:3) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
🥉 Матч за 3 место 🇮🇹 2:1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

1998
🇦🇷 2:2 (4:3) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2002
1/8 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 3:0 🇩🇰
1/4 финала 🇧🇷 2:1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2006
1/8 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1:0 🇪🇨
1/4 финала 🇵🇹 0:0 (3:1) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2010
1/8 финала 🇩🇪 4:1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2014 - не вышли из группы

2018
1/8 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1:1 (4:3) 🇨🇴
1/4 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:0 🇸🇪
1/2 финала 🇭🇷 2:1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
🥉 Матч за 3 место 🇧🇪 2:0 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2022
1/8 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 3:0 🇸🇳
1/4 финала 🇫🇷 2:1 🏴
+11
-1
+10
Ответ Дядя ТУРА
вот бы Невилла назначили
Да Невилл нормальный дядя. Зашел разок потренировать команду (Валенсию), не справился. Понял, что это не его. И больше не тренирует.

Вот Каррагера бы посмотреть в деле. ;)
+8
0
+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Мы никогда не обыгрываем фаворитов и слишком охотно принимаем на себя роль аутсайдера." Ладно ещё когда с таким настроем проигрывали праймовым Франции, Португалии и прочим. Но когда с таким настроем даже против Словений/Сербий выходишь - то чего ожидать ещё. Пруха с первыми ударами в створ под конец матча рано или поздно должна была закончится. Тут уже нефиг на "историчность" пенять.
Чемпионаты Европы

Евро 1988
Не вышли из группы (4 место)
Евро 1992
Не вышли из группы (4 место)

Евро 1996
1/4 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 0:0 (4:2) 🇪🇸
1/2 финала 🇩🇪 1:1 (6:5) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Евро 2000
Не вышли из группы

Евро 2004
🇵🇹 2:2 (6:5) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Евро 2008
Не прошли отбор

Евро 2012
🇮🇹 0:0 (4:2) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Евро 2016
Проиграли Ирландии

Евро 2021
1/8 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:0 🇩🇪
1/4 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 4:0 🇺🇦
1/2 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:1 🇩🇰
Финал 🇮🇹 1:1 (3:2) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Евро 2024
1/8 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:1 🇸🇰
1/4 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1:1 (5:3) 🇨🇭
1/2 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:1 🇳🇱
Финал 🇪🇸 2:1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

В итоге мы имеем что англичане всегда отлетали от первого же встречного топа
+7
-1
+6
Шикарнейшие футболисты, громкие заявления, отчаянные надежды болельщиков... и такой унылый ватокат в 90% игрового времени.
+6
-1
+5
Игроки и дотащили Саутгейта до финала забивая спасительные голы из ничего.
+5
0
+5
Никакой заслуги Саутгейта в том,что Англия дошла до финала нет. Самая фартовая команда на чемпионате. Всё висело на волоске до последней минуты во всех матчах с соперниками. И в комментах все им восхищаются. И в чём заключается его заслуга? Просто фарт иногда заканчивается и наступает прозрение. Когда пишут,что Англия отдала мяч и превосходно защищалась в 1тайме от испанцев,становится смешно. Это испанцы забрали мяч и не дали никакой возможности англичанам.
+4
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+4
Чтобы играть в такую хрень, подойдёт и Мостовой
+4
0
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Ментальные проблемы англичан еще глубже, чем 58 лет без трофеев: у них лидер и капитан за всю карьеру ничего не выиграл и проиграл все 6 финалов, в которых участвовал!
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Ну точно Стокгольмский синдром. Иначе это не объяснить.
+4
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Мужества забить на установку тренера играть трусливо?
+6
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Глобально, Саутгейт, безусловно, молодец. Не поспоришь с тем, что это самый успешный тренер сборной за очень длинный промежуток времени. Но говорить, что Саутгейт топ и обвинять футболистов в том, что им не хватило смелости - это оч странно. Потому что именно такого футбола от них требовал Саутгейт. Осторожного, строгого. Это Гарет выбрал играть так - визуально трусливо, имея по именам лучший атакующий состав на турнире. И в финале был ведь отличный момент во времени, когда сравняли, надо было продолжать. Было видно, что парни готовы атаковать. Но не пошли. Этот груз долгого времени без побед влияет не на игроков даже, а на вот такие комментарии англичан, которые думают, что если на Гарет, то кто.
Имхо, Гарета, конечно, надо убирать. Почему? Просто, если вы хотите в итоге что-то выиграть. Гарет дойдет до полуфинала ЧМ, если сетка позволит, но там будет то же самое. Англии нужен Анчелотти. По типу. Топовый спокойный дядя, который создаст атмосферу в раздевалке, не только сплоченную (такую Гарет уже сделал), но и расслабленную, где парни будут понимать, что они топовые футболисты, которые вместе могут обыграть любого. Не перетерпеть, как сейчас, а обыграть. Понятно, что Анчи не приедет. Но оставлять Саутгейта - это путь в никуда, даже с будущими финалами, которые, уверен, будут, если его оставить.
Англии всего наилучшего. Хорошо, что не выиграли.
+3
0
+3
Саутгейт остается подходящим человеком, чтобы подготовить сборную к чемпионату мира 2026 года.
Следом через 2 строки:
Оценивая игру сразу после ее окончания, мы должны признать, что она была плохой. Это не череда неудач – невозможно не заметить, насколько слаба была Англия на протяжении всего турнира.
Каша в его голове замешалась знатная...или он реально хочет увидеть победу с ужасной игрой?!
Вы только представьте, человек с миллиардным составом заставил восхищаться игрой...Греции на евро 04...спустя 20 лет...
+3
0
+3
Игра команды является отражением характера и требований тренера.

К примеру, активный футбол Испании - это установка их тренера, а не инициатива игроков. Смелые наставления Де ла Фуэнте придают смелости игрокам. Те выходят и исполняют.

Опасливая игра Англии - отражение установок Саутгейта.
+3
0
+3
Ответ Marcus Aurelius
Чемпионаты Европы Евро 1988 Не вышли из группы (4 место) Евро 1992 Не вышли из группы (4 место) Евро 1996 1/4 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 0:0 (4:2) 🇪🇸 1/2 финала 🇩🇪 1:1 (6:5) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Евро 2000 Не вышли из группы Евро 2004 🇵🇹 2:2 (6:5) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Евро 2008 Не прошли отбор Евро 2012 🇮🇹 0:0 (4:2) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Евро 2016 Проиграли Ирландии Евро 2021 1/8 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:0 🇩🇪 1/4 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 4:0 🇺🇦 1/2 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:1 🇩🇰 Финал 🇮🇹 1:1 (3:2) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Евро 2024 1/8 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:1 🇸🇰 1/4 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1:1 (5:3) 🇨🇭 1/2 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:1 🇳🇱 Финал 🇪🇸 2:1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В итоге мы имеем что англичане всегда отлетали от первого же встречного топа
Исландии проиграли в 16 году
+2
0
+2
Он должен остаться хотя бы для того, чтобы весь спортс плевался.
+2
0
+2
Шоу "маст гоу он", как говорится...
+3
-2
+1
Каррагер - не самый умный человек, печально, что ему дают трибуну и считают его экспертом.
+1
0
+1
сколько можно, пусть наймут нормального тренера...
+1
0
+1
Смешно, вон Испанцы нашли тренера который работал только с молоднжгыми составами сборной и теперь празднуют победу, а Англия все надеятся на человека заслуга которого выигрыш только благодоря удаче в матчах с совсем не Топовыми на данный момент командами и проигрыш от первой попавшейся им действительно Топовой команды.
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Он точно на откате от Гарета
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Такое ощущение, как будто я уже где-то слышал подобную риторику, только она к футболу не имела никакого отношения
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Был бы Ольмо точнее, закончилось бы все не 48 минуте и неизвестно сколько бы еще туда залетело, такие уважаемые игроки, но такую чушь несут! Болею за Англию, если что!
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Ответ Marcus Aurelius
Чемпионаты Европы Евро 1988 Не вышли из группы (4 место) Евро 1992 Не вышли из группы (4 место) Евро 1996 1/4 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 0:0 (4:2) 🇪🇸 1/2 финала 🇩🇪 1:1 (6:5) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Евро 2000 Не вышли из группы Евро 2004 🇵🇹 2:2 (6:5) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Евро 2008 Не прошли отбор Евро 2012 🇮🇹 0:0 (4:2) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Евро 2016 Проиграли Ирландии Евро 2021 1/8 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:0 🇩🇪 1/4 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 4:0 🇺🇦 1/2 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:1 🇩🇰 Финал 🇮🇹 1:1 (3:2) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Евро 2024 1/8 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:1 🇸🇰 1/4 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1:1 (5:3) 🇨🇭 1/2 финала 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2:1 🇳🇱 Финал 🇪🇸 2:1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В итоге мы имеем что англичане всегда отлетали от первого же встречного топа
шикарный комментарий
0
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Ответ Asl Ali
шикарный комментарий
Я пошел еще дальше и вот что

ЧМ 1970
1/4 финала 🇩🇪 3:2 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
ЧМ 1974
Не прошли отбор
ЧМ 1978
Не прошли отбор
ЧМ 1982
🇩🇪 0:0 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
🇪🇸 0:0 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Не вышли в плей-офф

Евро 1968
1/2 финала 🇷🇸 1:0 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
🥉 Матч за 3 место Англия 2:0 СССР

Евро 1972
Не прошли отбор
Евро 1976
Не прошли отбор
Евро 1980
Не вышли из группы
Евро 1984
Не прошли отбор

В итоге реально, после 1966 года можно на пальцах одной руки считать победы Англии над топ сборными
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Ответ путь альпаки
Кто-нибудь может мне объяснить, почему Трент сидит на лавке?
Потому что он в центре поля не показал ничего выдающегося, а на правом фланге есть монстр Уокер?
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