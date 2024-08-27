Президент «Акрона» о популярности: «Нам 6 лет, а «Крыльям» порядка 70 – это любимая команда в Самаре, превзойти не получится. Нужно строить стадион в Тольятти, набрать собственную армию болельщиков»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики Акрон Павел Морозов Футбол

Президент «Акрона» сравнил свою команду с «Крыльями» по популярности.

Напомним, перед домашним матчем Мир РПЛ против «Рубина» в 5-м туре «Акрон» пообещал убрать эмблему «Крыльев Советов» с верхнего яруса трибун, если болельщики напишут 63 тысячи комментариев под публикацией в клубном телеграм-канале (63 – автомобильный код Самарской области – Спортс’’).

После этого «Крылья» выпустили ролик с поддержкой главного тренера команды Игоря Осинькина и пошутили над «Акроном», заявив, что «Крылья» – клуб с историей»

– Что нужно сделать «Акрону», чтобы обойти по популярности «Крылья Советов»?

– Если не ошибаюсь, «Крыльям» порядка 70 лет, а нашей команде всего лишь 6. Нужно чуть подольше пожить. Понятно, что в Самаре «Крылья Советов» – любимая команда. Это клуб, за который болеют все. Так что превзойти не получится.

Нам нужно построить свой стадион в Тольятти и набрать собственную армию болельщиков – жителей города, которые будут болеть за нас, – заявил президент «Акрона» Павел Морозов.

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24 комментария
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Ответ Кино Музыка
Не уверен, что в Тольятти примут эту команду. Что-то не то во всем этом.
Бюджет не сосут?
+20
-6
+14
Адекватно
+10
-1
+9
Ответ Evgeny Valyaev
Бюджет не сосут?
Всего лишь не ходят под одним агентом
+11
-5
+6
Ответ Великий Алонсо
А смысл строить? В этом сезоне уже обратно в пердив, там большой стадион и не нужен
А зачем большой то? На 15 тысяч было бы круто, а если бы еще и с крышей....
+5
-1
+4
Вообщето 82
+3
0
+3
Армии не получится, в Тольятти хоккей спорт номер один.
+3
0
+3
Если бы Морозов позиционировал Акрон , как самарский клуб, то возможно у него набралась бы какая - то армия болельщиков из Самары, но он сделал ставку на Тольятти и в общем правильно, хотя в Тольятти всегда больше любили хоккей. Соответственно там и должен строить стадион. Удивительно, что власти Тольятти ему в этом никак не помогают.
+2
0
+2
Интересно, как относятся тольяттинцы к тому, что сейчас клубный движ, судя по соцсетям, происходит в Самаре, а не в родном городе?
+1
0
+1
Строить что-то в тольятти, звучит как приговор)

А так желаю только удачи такми энтузиастам)
+1
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+1
>>Если не ошибаюсь, «Крыльям» порядка 70 лет

ошибаешься, 82.

>>Нужно чуть подольше пожить.

всей душой желаю вашему акрону прожить как можно меньше.
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Что-то из моей молодости: в Высшей лиге нам говна не надо, вылетай скорее... Лада!!!
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но лучше деньги потратить на то, чтобы в РПЛ выйти?
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Ответ КрыСавец
Если бы Морозов позиционировал Акрон , как самарский клуб, то возможно у него набралась бы какая - то армия болельщиков из Самары, но он сделал ставку на Тольятти и в общем правильно, хотя в Тольятти всегда больше любили хоккей. Соответственно там и должен строить стадион. Удивительно, что власти Тольятти ему в этом никак не помогают.
в Тольятти всегда и футбол любили, Торпедо в СССР, Лада в 90е и 00. Пока местные чинуши не похоронили клуб и СДЮСШОР. Сейчас команда на таком дне, просто используется чиновниками как источник распила бюджетных денег. Хоть каких. Лишь бы дотации были и пилить. Поэтому и Торпедо стадион не отдали Акрону. Что бы продолжать пилить денежку на дотациях с дед бюджета на содержание спортивного объекта. Хотя и Морозов решительности не проявляет особой.
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Ответ ЗлойМайор
в Тольятти всегда и футбол любили, Торпедо в СССР, Лада в 90е и 00. Пока местные чинуши не похоронили клуб и СДЮСШОР. Сейчас команда на таком дне, просто используется чиновниками как источник распила бюджетных денег. Хоть каких. Лишь бы дотации были и пилить. Поэтому и Торпедо стадион не отдали Акрону. Что бы продолжать пилить денежку на дотациях с дед бюджета на содержание спортивного объекта. Хотя и Морозов решительности не проявляет особой.
всегда был раньше полный стадион на играх.
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Ответ Яйцеслав Самарович Волжский-Защепкин
Армии не получится, в Тольятти хоккей спорт номер один.
Плюс гандбол и спидвей
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Ответ За Крылья!
Интересно, как относятся тольяттинцы к тому, что сейчас клубный движ, судя по соцсетям, происходит в Самаре, а не в родном городе?
зайди в соцсети Акрона и спроси в комментариях там
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Ответ maitrea
82 года Крыльям и ни одного трофея . Акрон скорее всего трофей возьмет намного быстрее!
надеюсь, в могилу скорее отправится, можно даже с трофеем, как Тосно.
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Ответ maitrea
82 года Крыльям и ни одного трофея . Акрон скорее всего трофей возьмет намного быстрее!
Есть у Крыльев трофей. Просто он с чеченской пропиской.
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