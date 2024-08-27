Президент «Акрона» о популярности: «Нам 6 лет, а «Крыльям» порядка 70 – это любимая команда в Самаре, превзойти не получится. Нужно строить стадион в Тольятти, набрать собственную армию болельщиков»

Президент «Акрона» сравнил свою команду с «Крыльями» по популярности.

Напомним, перед домашним матчем Мир против «Рубина» в 5-м туре «Акрон» пообещал убрать эмблему « » с верхнего яруса трибун, если болельщики напишут 63 тысячи комментариев под публикацией в клубном телеграм-канале (63 – автомобильный код Самарской области – Спортс’’).

После этого «Крылья» выпустили ролик с поддержкой главного тренера команды Игоря Осинькина и пошутили над «Акроном», заявив, что «Крылья» – клуб с историей».

– Что нужно сделать «Акрону», чтобы обойти по популярности «Крылья Советов»?

– Если не ошибаюсь, «Крыльям» порядка 70 лет, а нашей команде всего лишь 6. Нужно чуть подольше пожить. Понятно, что в Самаре «Крылья Советов» – любимая команда. Это клуб, за который болеют все. Так что превзойти не получится.

Нам нужно построить свой стадион в Тольятти и набрать собственную армию болельщиков – жителей города, которые будут болеть за нас, – заявил президент « » Павел Морозов.