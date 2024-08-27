Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» против «Акрона», ЦСКА в гостях у «Ахмата», «Спартак» примет «Динамо» Махачкала
В Фонбет Кубке России пройдут матчи 3-го тура Пути РПЛ.
Во вторник «Зенит» проведет гостевой матч с «Акроном», ЦСКА – с «Ахматом», «Спартак» примет махачкалинское «Динамо».
В среду «Краснодар» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Локомотив» примет «Химки», «Динамо» – «Крылья Советов».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
3-й тур
- Дата проведения
- 27 августа, 17:15, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 27 августа, 17:15, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 27 августа, 19:30, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 27 августа, 19:30, «Лукойл Арена»
- Дата проведения
- 28 августа, 15:00, «Газовик»
- Дата проведения
- 28 августа, 17:15, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 28 августа, 19:30, «РЖД Арена»
- Дата проведения
- 28 августа, 19:30, «ВТБ Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что немудрено, учитывая, что Акрон основан шесть лет назад.
Однако уже успел погреметь в Кубке в прошлом году.
Васютина у Акрона и Васильева у Зенита в старт)
Давай, Зенит!