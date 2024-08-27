Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» против «Акрона», ЦСКА в гостях у «Ахмата», «Спартак» примет «Динамо» Махачкала

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В Фонбет Кубке России пройдут матчи 3-го тура Пути РПЛ.

Во вторник «Зенит» проведет гостевой матч с «Акроном», ЦСКА – с «Ахматом», «Спартак» примет махачкалинское «Динамо». 

В среду «Краснодар» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Локомотив» примет «Химки», «Динамо» – «Крылья Советов». 

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

3-й тур

Акрон – Зенит
Дата проведения
27 августа, 17:15, «Самара-Арена»
Онлайн матча

 

Ахмат – ЦСКА
Дата проведения
27 августа, 17:15, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

Факел – Рубин
Дата проведения
27 августа, 19:30, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча

 

Спартак – Динамо Махачкала
Дата проведения
27 августа, 19:30, «Лукойл Арена»
Онлайн матча

 

Оренбург – Ростов
Дата проведения
28 августа, 15:00, «Газовик»
Онлайн матча

 

Пари НН – Краснодар
Дата проведения
28 августа, 17:15, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча

 

Локомотив – Химки
Дата проведения
28 августа, 19:30, «РЖД Арена»
Онлайн матча

 

Динамо – Крылья Советов
Дата проведения
28 августа, 19:30, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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35 комментариев
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Зрелищного футбола и без травм!
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Первая встреча в истории.
Что немудрено, учитывая, что Акрон основан шесть лет назад.
Однако уже успел погреметь в Кубке в прошлом году.

Васютина у Акрона и Васильева у Зенита в старт)

Давай, Зенит!
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Ответ Мистер Уайт
Сегодня болельщики Акрона присоединятся к всероссийскому флэшмобу ЗПРФ. МатчТв пора готовить запись интершума, чтобы заглушать голос народа.
Какой прямо-таки эталонный персонаж для спортсру. Что ни коммент, так политота, грязь и борцунство. И ничего про спорт. Хах, забавно.
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Зениту очередной победы в кубке России! Без травм и судейских ошибок!
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Ответ Мистер Уайт
Сегодня болельщики Акрона присоединятся к всероссийскому флэшмобу ЗПРФ. МатчТв пора готовить запись интершума, чтобы заглушать голос народа.
ага, нарисуется еще одна гордость рос футбола с самарской обл.
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