Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» против «Акрона», ЦСКА в гостях у «Ахмата», «Спартак» примет «Динамо» Махачкала

В Фонбет Кубке России пройдут матчи 3-го тура Пути РПЛ.

Во вторник « » проведет гостевой матч с « », – с « », « » примет махачкалинское «Динамо».

В среду «Краснодар» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Локомотив» примет «Химки», «Динамо» – «Крылья Советов».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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