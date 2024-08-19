«Акрон» перед матчем с «Рубином» убрал эмблему «Крыльев» с трибуны «Самара-Арены», заменив кресла. Клуб пообещал сделать это, если под постом в телеграме будет 63 тысячи комментариев
«Акрон» убрал логотип «Крыльев Советов» с трибуны «Самара-Арены».
Перед сегодняшним домашним матчем Мир РПЛ против «Рубина» «Акрон» пообещал убрать эмблему «Крыльев Советов» с верхнего яруса трибун, если болельщики напишут 63 тысячи комментариев под публикацией в клубном телеграм-канале (63 – автомобильный код Самарской области – Спортс’’).
Подписчикам удалось набрать необходимое количество комментариев за несколько часов. После этого в телеграм-канале «Акрона» появилось фото трибуны стадиона – после замены кресел с нее исчез логотип «Крыльев Советов».
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Фото: fcakron/9386
Напомним, что «Акрон» проводит домашние матчи в Самаре в нынешнем сезоне.
Акрон вызывает симпатию
Но ни в коем случае не осуждаю Акрон - дело хорошее, движ. Если не окажется, что это фотошоп)
Представь, что на арене Зенита играет условный питерский Динамо и убирает лого Зенита. Ты тоже скажешь, что справедливо?