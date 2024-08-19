«Акрон» перед матчем с «Рубином» убрал эмблему «Крыльев» с трибуны «Самара-Арены», заменив кресла. Клуб пообещал сделать это, если под постом в телеграме будет 63 тысячи комментариев

Теги Крылья Советов Рубин премьер-лига Россия Самара-Арена стадионы соцсети Акрон Футбол

«Акрон» убрал логотип «Крыльев Советов» с трибуны «Самара-Арены».

Перед сегодняшним домашним матчем Мир РПЛ против «Рубина» «Акрон» пообещал убрать эмблему «Крыльев Советов» с верхнего яруса трибун, если болельщики напишут 63 тысячи комментариев под публикацией в клубном телеграм-канале (63 – автомобильный код Самарской области – Спортс’’).

Подписчикам удалось набрать необходимое количество комментариев за несколько часов. После этого в телеграм-канале «Акрона» появилось фото трибуны стадиона – после замены кресел с нее исчез логотип «Крыльев Советов».

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Фото: fcakron/9386

Напомним, что «Акрон» проводит домашние матчи в Самаре в нынешнем сезоне.

32 комментария
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Дополнили бы новость фоткой как выглядело с эмблемой
+59
0
+59
Ответ superbro
Лучше бы на матчи ходили, чем комментарии строчили
Фанайди уберут, глядишь придут)
+41
-5
+36
Не вижу ничего такого. Стадион Крыльям не принадлежит
+39
-8
+31
Ответ Анатолий Дмитриевич
так ВЭБ арена тоже ЦСКА не принадлежит. может ли там убрать лого ЦСКА условный Факел, если будет там домашки играть?)
Почему нет?
+34
-5
+29
Ответ Pucheslav
Не вижу ничего такого. Стадион Крыльям не принадлежит
так ВЭБ арена тоже ЦСКА не принадлежит. может ли там убрать лого ЦСКА условный Факел, если будет там домашки играть?)
+18
-8
+10
Ответ Dimonty
То есть тебя не смущает, что владелец стадиона и ЦСКА - одно и тоже юридическое лицо? Понятно...
ну так владелец от клуба рано или поздно избавится, а вот от стадиона с офисами вряд ли.
+6
0
+6
Лучше бы на матчи ходили, чем комментарии строчили
+11
-5
+6
Ответ Анатолий Дмитриевич
так ВЭБ арена тоже ЦСКА не принадлежит. может ли там убрать лого ЦСКА условный Факел, если будет там домашки играть?)
ЦСКА (АО "ПФК ЦСКА") - это единственный клуб в РПЛ, которому принадлежит стадион.
+6
-1
+5
Приехали в гости и хозяйничают тут , вообще Акрону надо было отдать поле Металлурга
+9
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+4
Ответ green-white-blue
И кто-то в Самаре будет болеть за это недоразумение? Клубу без году неделя, вроде бы интересно стало, что дерби самарской области в РПЛ, новичка приютили на стадионе, который делали под Крылья Советов. А эти сразу показали своё гнилое нутро, мол у нас "оплачено". Пусть лучше сидят в своём Жигулёвске
Кто приютил-то? Стадион принадлежит Самарской области - Акрон команда Самарской области
+4
-1
+3
Приехали в гости и хозяйничают тут , вообще Акрону надо было отдать поле Металлурга
+6
-4
+2
Смысл этой акции в чём?) Выглядит что просто так кресла собирать и разбирать.
+4
-2
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Теперь болею за маленький частный клуб Акрон. Краснодар в прошлом году со своим физруком Мусаевым сильно разочаровал. А гранды с квазигосцдарственным финансированием желаю умеренных бюджетов
+2
0
+2
Ответ superbro
Максимум пиво разрешат, фаниди с нами к сожалению уже надолго
всё меняется, ничто не вечно
+3
-2
+1
Надеюсь, Акрону передадут в управление стадион в Тольятти, клуб его реконструирует и будет играть дома.
Акрон вызывает симпатию
+2
-1
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Ответ superbro
Лучше бы на матчи ходили, чем комментарии строчили
Закупить кресла, провести работы - на все это требуется много дней. Они не могли так рисковать))) комментарии очень несложно купить, болельщики Акрона тут не сильно при делах))))

Но ни в коем случае не осуждаю Акрон - дело хорошее, движ. Если не окажется, что это фотошоп)
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Мерзкий поступок.
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А на 80.000, переименуют стадион?)
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Но с другой стороны, конечно, стадион был построен из-за успехов КС. Не будь их, ЧМ вполне мог проходить в каком-нибудь Воронеже или Уфе. Это тоже забывать Акрону не стоит.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
так ВЭБ арена тоже ЦСКА не принадлежит. может ли там убрать лого ЦСКА условный Факел, если будет там домашки играть?)
Если владелец разрешит, то да
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просто. ненавижу. акрон.
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Ответ Анатолий Дмитриевич
ну так владелец от клуба рано или поздно избавится, а вот от стадиона с офисами вряд ли.
А разве не Гинер его строил и офисы? Не его?
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Ответ Pigmalion
Кто приютил-то? Стадион принадлежит Самарской области - Акрон команда Самарской области
Так сложилось, что клубу за 1 рубль никто ничего не сдавал в бессрочную аренду.
Представь, что на арене Зенита играет условный питерский Динамо и убирает лого Зенита. Ты тоже скажешь, что справедливо?
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Ответ green-white-blue
Так сложилось, что клубу за 1 рубль никто ничего не сдавал в бессрочную аренду. Представь, что на арене Зенита играет условный питерский Динамо и убирает лого Зенита. Ты тоже скажешь, что справедливо?
Ну да, если расходы на стадион будут равны.
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