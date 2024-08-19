«Акрон» перед матчем с «Рубином» убрал эмблему «Крыльев» с трибуны «Самара-Арены», заменив кресла. Клуб пообещал сделать это, если под постом в телеграме будет 63 тысячи комментариев

«Акрон» убрал логотип «Крыльев Советов» с трибуны «Самара-Арены».

Перед сегодняшним домашним матчем Мир против « » «Акрон» пообещал убрать эмблему « » с верхнего яруса трибун, если болельщики напишут 63 тысячи комментариев под публикацией в клубном телеграм-канале (63 – автомобильный код Самарской области – Спортс’’).

Подписчикам удалось набрать необходимое количество комментариев за несколько часов. После этого в телеграм-канале « » появилось фото трибуны стадиона – после замены кресел с нее исчез логотип «Крыльев Советов».

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Фото: fcakron/9386

Напомним, что «Акрон» проводит домашние матчи в Самаре в нынешнем сезоне.