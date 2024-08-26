Герои 6-го тура РПЛ: Роналдо, Заболотный, новое имя «Крыльев», кипер «Краснодара»

Кто понадобится дальше?

Сборная 6-го тура фэнтези-турнира РПЛ .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Станислав Агкацев, вратарь, «Краснодар» (10,79%) – 9 очков

Свой сухарь не получил на халяву, а выстрадал, совершил девять сэйвов. Один из героев матча с «Динамо» может поймать кураж, но пока лучше понаблюдать со стороны. Впереди «Локомотив» (г), «Ростов» (д), «Акрон» (г) и «Зенит» (д). Слишком много забивных соперников.

Томас Гальдамес, защитник, «Крылья Советов» (2,39%) – 14 очков

Супергерой важной для самарцев победы над «Пари НН». У защитника дубль, за три матча в РПЛ уже три результативных действия, был ассист в стартовой игре. Впереди «Динамо» Махачкала, точечно усилиться Гальдамесом – здравая идея.

Иван Обляков, полузащитник, ЦСКА (28,99%) – 16 очков

Еще один герой тура, сделал 2+1. ЦСКА в этом сезоне побеждает, только если забил Обляков. Три матча с голами – три победы. Впереди «Химки» (д), затем «Зенит» (г). Против подмосковной команды Иван так и просится в состав. А перед «Зенитом» можно будет решить: оставлять в основе или убрать в запас.

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Роналдо, полузащитник, «Ростов» (17,08%) – 13 очков

Ростовчанин в хорошей форме, календарь делает его выбор крайне логичным: «Факел» (д), «Краснодар» (г), «Динамо» Махачкала (д), «Акрон» (д). Потенциально тяжелый матч с «Краснодаром», а в остальных «Ростов» должен как минимум забивать. Первый претендент на голы в команде – как раз Роналдо.

Антон Заболотный, нападающий, «Химки» (9,28%) – 10 очков

У форварда голевые действия в каждом втором матче, Антон твердо основной, стоит привлекательные 7. Но брать его прямо сейчас – риск. Впереди ЦСКА. Бывшим клубам забивать приятно, но фаворит все-таки соперник. Лучше подождать тур, после армейцев «Химкам» играть с «Акроном» (г), «Оренбургом» (д) и «Крыльями Советов» (г). Там-то Антон и может пригодиться!

Дедлайн 7-го тура – 31 августа (суббота) в 15:00 мск . Откроет матч «Рубин» – «Динамо» Махачкала.