Смородская о том, готов ли «Локо» бороться с «Зенитом»: «Нет. Лидерство в таблице удивило, но что такое 6 туров? Семак – опытный тренер, а Галактионова я таковым не считаю»

Ольга Смородская оценила результаты «Локомотива» в новом сезоне Мир РПЛ.

После победы над «Ростовом» (3:2) в матче 6-го тура железнодорожники вышли на 1-е место в турнирной таблице , опередив « ».

– Лидерство «Локомотива» очень удивило вопреки всем моим пессимистическим прогнозам. Пока еще рано говорить о конкретном первом месте, но текущее первое место случилось.

– В пользу «Локомотива» было несколько судейских ошибок. Вы согласны, что арбитры лояльны к железнодорожникам?

– Да, согласна. Я видела эти ошибки.

– Вы думаете, что это человеческий фактор или, может, другие обстоятельства?

– О каких других обстоятельствах я вам могу рассказать? Инсайдерской информации у меня нет.

– Выходит, что потеря не сильно сказалась на « »?

– Я не понимаю, как может было расстаться с таким футболистом. У меня нет объяснения. Они же полкоманды продали.

– Изменили ли вы мнение по главному тренеру «Локомотива» ? Весной вы критически о нем отзывались.

– Рано еще. Что такое шесть туров? Это шесть игр. Поживем – увидим.

– Готов ли «Локомотив» в нынешнем сезоне бороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Думаю, что не готов. Во-первых, нет глубины состава. Во-вторых, после перерыва в чемпионате будет очень много преображений во всех командах. Семак – очень опытный тренер. А Галактионова я не считаю таковым, – сказала экс-президент «Локомотива».