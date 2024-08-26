Смородская о том, готов ли «Локо» бороться с «Зенитом»: «Нет. Лидерство в таблице удивило, но что такое 6 туров? Семак – опытный тренер, а Галактионова я таковым не считаю»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Ольга Смородская Михаил Галактионов Максим Глушенков Футбол

Ольга Смородская оценила результаты «Локомотива» в новом сезоне Мир РПЛ.

После победы над «Ростовом» (3:2) в матче 6-го тура железнодорожники вышли на 1-е место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит».

– Лидерство «Локомотива» очень удивило вопреки всем моим пессимистическим прогнозам. Пока еще рано говорить о конкретном первом месте, но текущее первое место случилось.

– В пользу «Локомотива» было несколько судейских ошибок. Вы согласны, что арбитры лояльны к железнодорожникам?

– Да, согласна. Я видела эти ошибки.

– Вы думаете, что это человеческий фактор или, может, другие обстоятельства?

– О каких других обстоятельствах я вам могу рассказать? Инсайдерской информации у меня нет.

– Выходит, что потеря Глушенкова не сильно сказалась на «Локомотиве»?

– Я не понимаю, как может было расстаться с таким футболистом. У меня нет объяснения. Они же полкоманды продали.

– Изменили ли вы мнение по главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову? Весной вы критически о нем отзывались.

– Рано еще. Что такое шесть туров? Это шесть игр. Поживем – увидим.

– Готов ли «Локомотив» в нынешнем сезоне бороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Думаю, что не готов. Во-первых, нет глубины состава. Во-вторых, после перерыва в чемпионате будет очень много преображений во всех командах. Семак – очень опытный тренер. А Галактионова я не считаю таковым, – сказала экс-президент «Локомотива».

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68 комментариев
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Самое интересное, что она себя правда считает экспертом, и ей льстит, когда интересуются ее мнением, но кроме желчи там нет ничего.
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Не удивлюсь, что Джабба, даже если вдруг Локо и чемпионом станет, что-то подобное все равно скажет, типа Аля "повезло, просто Зенит и другие не лучший сезон провели".
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Ответ тот самый Кадрус
"Семак – очень опытный тренер." Который тупо не знает что делать в отсутствии Глушенкова. Команда с ним и без него, две разные команды. А человек всего то месяц как в клубе!! "А Галактионова я не считаю таковым" А вот как раз таки Михалыч спокойно обходится без Глушенкова, на котором строилась игра его команды 2 последних сезона. Хотя куда нам до Смородской, она точно разбирается в тренерах, которых меняла как перчатки.
Семак тупо выиграл 6 золотых медалей без Глушенкова.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не удивлюсь, что Джабба, даже если вдруг Локо и чемпионом станет, что-то подобное все равно скажет, типа Аля "повезло, просто Зенит и другие не лучший сезон провели".
Нет, скажет, что 80% состава это её заслуга и в академию Локо они пришли ещё при ней.
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Ответ тот самый Кадрус
"Семак – очень опытный тренер." Который тупо не знает что делать в отсутствии Глушенкова. Команда с ним и без него, две разные команды. А человек всего то месяц как в клубе!! "А Галактионова я не считаю таковым" А вот как раз таки Михалыч спокойно обходится без Глушенкова, на котором строилась игра его команды 2 последних сезона. Хотя куда нам до Смородской, она точно разбирается в тренерах, которых меняла как перчатки.
ну да, всего-навсего выиграл 6 чемпионств подряд и все без Глушенкова что интересно xDD
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Шансы на успешный сезон для Локомотива растут, сейчас бы еще Черданцев в них «поверил» и как попрет… 😏
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В защите поуже, в атаке пошире и гречки кушайте побольше (с) Смородская
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Чего об этом говорить. В прошлом сезоне, если память не изменяет, после 7 тура Самара на первом месте шла. У Локо много молодняка. На весь сезон этого мало. Карпин не даст соврать. Тут пока больше физика и энтузиазм.
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Бороться Локомотив возможно и будет в какой-то степени(как и некоторые клубы) но чемпионом конечно же не станет
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Ответ vitanloko@yandex.ru
Дайте мне неограниченный бюджет я выиграю лч
У Спартака денег мало? 😊
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Ответ La Crosse Bobcats
ну да, всего-навсего выиграл 6 чемпионств подряд и все без Глушенкова что интересно xDD
Это он от испуга выиграл. Увидел, что у него ещё нет Глушенкова, запаниковал и начал на все кнопки сразу нажимать. Тупо везение новичка. 6 чемпионств не считается, играем до 7 из 13.
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Ответ Nickolai
И со штрафных пусть по девяткам бьют)) - из вчерашнего от Юрана
Это был шедевр)
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Ответ azfotki
В защите поуже, в атаке пошире и гречки кушайте побольше (с) Смородская
И со штрафных пусть по девяткам бьют)) - из вчерашнего от Юрана
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Тетя Оля, копайте картошку, а мы поболеем и понаблюдаем. Поставь этого "опытного" Семака к нам и я бы посмотрел на его достижения с пионеротрядом.
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Почему у этой 4х главной берут комментарии ?? Нам не интересно что эта старая К.. говорит про галактионова ! У него все получается а она хейтит
Больная шиза
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Ответ ПавелПавел
Галактионов ещё не оброс мясом, может пришло время набирать вес?
Зато он его почуял
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Ответ Owen_the_Simple
Каких таких? Тебе в голову не приходило, Дима, что Артур не играет на 15 миллионов и Зенит за него дико переплатил? Шокирующая мысль, правда? Это нужно разжёвывать? Шестой тур этого чемпионата - твой первый в жизни и ты не слышал про неудачные трансферы?
ты сам не видишь ответа?
Локо за 2 года что ММ работает в в клубе потратил меньше чем, вы на лавочника. Вот РАЗНИЦА! Вот благодаря чему игрушка газпрома имеет запас прочности, а не благодаря гениальному Семаку. Жаль нет еврокубков, а то вы уже забыли как вас там выставляли посмешищем клубы в 4 раза дешевле чем ваш зенит
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Ответ Чебурашка от Гены
Чего об этом говорить. В прошлом сезоне, если память не изменяет, после 7 тура Самара на первом месте шла. У Локо много молодняка. На весь сезон этого мало. Карпин не даст соврать. Тут пока больше физика и энтузиазм.
В прошлом сезоне очень долго лидировал Краснодар, до 16 тура, КС до 12 тура шли вторыми, пока не проиграли Зениту. Чемпионство Спартака после 3-х туров было ими выдумано, делили первое место с Краснодаром.
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Ответ Чебурашка от Гены
Чего об этом говорить. В прошлом сезоне, если память не изменяет, после 7 тура Самара на первом месте шла. У Локо много молодняка. На весь сезон этого мало. Карпин не даст соврать. Тут пока больше физика и энтузиазм.
То же неплохо смотрится
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Ответ no cry
О, Совунья в нас не верит, хороший знак! Что же думает второй великий эксперт - Чердаш?
Чердаш вчера Галактионова персоной тура назвал на матче, так что тут не все однозначно))
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Ответ Owen_the_Simple
Семак тупо выиграл 6 золотых медалей без Глушенкова.
тупо имея по два- три силньых игрока на позицию у вас Артур за 15 млн на банке сидит. Клаудиньо за 12 млн не всегда в старт попадает
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Ответ Чётко_как_чечётка
Вот-вот, даже в канализации признают, что Семак выйграл тупо. Имея лучший состав с отрывом, чемпионство можно только проиграть.
Удачи вам там, в канализации! Не падайте духом!
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Ответ Чётко_как_чечётка
У меня есть дом, в отличие от некоторых.
Да я понял, что ты её домом считаешь, Донателло. Привет Сплинтеру!
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бабка сердится
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Эксперт, чье мнение ждали все любители футбола 😁
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О, Совунья в нас не верит, хороший знак! Что же думает второй великий эксперт - Чердаш?
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Ответ Чебурашка от Гены
Чего об этом говорить. В прошлом сезоне, если память не изменяет, после 7 тура Самара на первом месте шла. У Локо много молодняка. На весь сезон этого мало. Карпин не даст соврать. Тут пока больше физика и энтузиазм.
Слушьте, а я был бы рад, если бы Локомотив удержался в верхней части турнирной таблицы и составил плотную конкуренцию Зениту, Краснодару и Динамо, несмотря на все прогнозы. Это бы придало дополнительного драйва и адреналина, а значит и смотрибельности, для всей РПЛ. Чем больше команд устраивают давку в верхушке, тем прикольнее :)
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Ответ afil57
Правильно говорит, Зенит стабильностью возьмет, другой такой команды пока нет в РПЛ. Но слушать всё равно не хочется.
Каким стабильным может быть Зенит видно было в прошлом сезоне
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Ответ goleodor
На поле играют игроки, а не бабло.
Согласен, но побеждают в большинстве случаев игроки, которые больше стоят.
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Ответ Tim_FJ
А может дело не в тренерах, а в составе, а он у Зенита в 2,5 раза дороже.
На поле играют игроки, а не бабло.
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