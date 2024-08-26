Смородская о том, готов ли «Локо» бороться с «Зенитом»: «Нет. Лидерство в таблице удивило, но что такое 6 туров? Семак – опытный тренер, а Галактионова я таковым не считаю»
Ольга Смородская оценила результаты «Локомотива» в новом сезоне Мир РПЛ.
После победы над «Ростовом» (3:2) в матче 6-го тура железнодорожники вышли на 1-е место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Зенит».
– Лидерство «Локомотива» очень удивило вопреки всем моим пессимистическим прогнозам. Пока еще рано говорить о конкретном первом месте, но текущее первое место случилось.
– В пользу «Локомотива» было несколько судейских ошибок. Вы согласны, что арбитры лояльны к железнодорожникам?
– Да, согласна. Я видела эти ошибки.
– Вы думаете, что это человеческий фактор или, может, другие обстоятельства?
– О каких других обстоятельствах я вам могу рассказать? Инсайдерской информации у меня нет.
– Выходит, что потеря Глушенкова не сильно сказалась на «Локомотиве»?
– Я не понимаю, как может было расстаться с таким футболистом. У меня нет объяснения. Они же полкоманды продали.
– Изменили ли вы мнение по главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову? Весной вы критически о нем отзывались.
– Рано еще. Что такое шесть туров? Это шесть игр. Поживем – увидим.
– Готов ли «Локомотив» в нынешнем сезоне бороться с «Зенитом» за чемпионство?
– Думаю, что не готов. Во-первых, нет глубины состава. Во-вторых, после перерыва в чемпионате будет очень много преображений во всех командах. Семак – очень опытный тренер. А Галактионова я не считаю таковым, – сказала экс-президент «Локомотива».
Больная шиза
Локо за 2 года что ММ работает в в клубе потратил меньше чем, вы на лавочника. Вот РАЗНИЦА! Вот благодаря чему игрушка газпрома имеет запас прочности, а не благодаря гениальному Семаку. Жаль нет еврокубков, а то вы уже забыли как вас там выставляли посмешищем клубы в 4 раза дешевле чем ваш зенит