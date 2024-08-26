Гуренко о «Локо»: «Нравится, что команда очень омолодилась. У нее большое будущее. Обсуждать Галактионова было бы неэтично»

Теги Локомотив Сергей Гуренко премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

Сергей Гуренко считает, что у «Локомотива» отличные перспективы.

После 6 туров «Локо» возглавил турнирную таблицу Мир РПЛ.

«Нравится ли мне Галактионов как тренер? Это очень сложно, когда ты не работал вместе с ним, не знаешь тренера. Обсуждать его, с моей стороны, было бы неэтично.

Я уже говорил, мне нравится, что «Локомотив» очень омолодился, у команды есть перспективы. Если еще есть куда расти, то это уже хорошо. Хуже, когда уже все, предел, и ты понимаешь, что из команды достать нечего.

Я считаю, что у «Локомотива» есть большое будущее. Единственное, конечно, минус, что нет еврокубков, где ты мог бы увидеть реальную силу команды. Сложно оценивать только по чемпионату России», – сказал бывший игрок московского клуба. 

«Локо» – лидер РПЛ! Благодаря победной серии

Опрос

«Локо» – первый. На что они способны?
7801 голос
Борьба за чемпионство
21%
Локомотив
Борьба за тройку
49%
Михаил Галактионов
Быстро сдуются
30%
Артем Дзюба

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ПавелПавел
Неожиданно что Локомотив первый, большой плюс галактионову, на сколько хватит запала, время покажет.
Без трансферов в каждую линию,кроме вратарской, будет тяжко на длинной дистанции.
+3
0
+3
Неожиданно что Локомотив первый, большой плюс галактионову, на сколько хватит запала, время покажет.
+3
-1
+2
Если вдруг станут чемпионами, это покруче спартака-96 будет
+1
0
+1
Ответ ПавелПавел
Неожиданно что Локомотив первый, большой плюс галактионову, на сколько хватит запала, время покажет.
Очевидно, что не хватит. Да я и не думаю, что кто-то всерьез считает Локомотив претендентом на золото. Но в тройку могут попасть, если будут собирать все очки в матчах со второй половиной таблицы
+2
-1
+1
Ответ ПавелПавел
Неожиданно что Локомотив первый, большой плюс галактионову, на сколько хватит запала, время покажет.
Это да, учитывая что максимум(!) 35 игр за сезон. Наверняка ещё и устать успеют
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий