Гуренко о «Локо»: «Нравится, что команда очень омолодилась. У нее большое будущее. Обсуждать Галактионова было бы неэтично»

Сергей Гуренко считает, что у «Локомотива» отличные перспективы.

После 6 туров «Локо» возглавил турнирную таблицу Мир РПЛ.

«Нравится ли мне как тренер? Это очень сложно, когда ты не работал вместе с ним, не знаешь тренера. Обсуждать его, с моей стороны, было бы неэтично.

Я уже говорил, мне нравится, что « » очень омолодился, у команды есть перспективы. Если еще есть куда расти, то это уже хорошо. Хуже, когда уже все, предел, и ты понимаешь, что из команды достать нечего.

Я считаю, что у «Локомотива» есть большое будущее. Единственное, конечно, минус, что нет еврокубков, где ты мог бы увидеть реальную силу команды. Сложно оценивать только по чемпионату России», – сказал бывший игрок московского клуба.

«Локо» – лидер РПЛ! Благодаря победной серии