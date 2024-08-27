Кьеза дает «Барселоне» один день. Если «блауграна» за сутки не гарантирует трансфер, вингер «Ювентуса» рассмотрит другие варианты

Федерико Кьеза ставит «Барселоне» ультиматум.

По данным журналиста , вингер « » и его агент готовы дать «блаугране» еще один день на то, чтобы разобраться, удастся ли ей заключить сделку.

Если в течение суток каталонцы не смогут гарантировать трансфер, футболист сборной Италии начнет рассматривать другие варианты, включая « ».

«Барса» предложит 9+4 млн евро за Кьезу. Вингер «Юве» готов снизить зарплату с 5 до 4 млн евро (Diario Sport)