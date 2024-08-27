Кьеза дает «Барселоне» один день. Если «блауграна» за сутки не гарантирует трансфер, вингер «Ювентуса» рассмотрит другие варианты

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Федерико Кьеза Футбол

Федерико Кьеза ставит «Барселоне» ультиматум.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, вингер «Ювентуса» и его агент готовы дать «блаугране» еще один день на то, чтобы разобраться, удастся ли ей заключить сделку.

Если в течение суток каталонцы не смогут гарантировать трансфер, футболист сборной Италии начнет рассматривать другие варианты, включая «Ливерпуль».

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50 комментариев
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Куда там Кьеза? Вон они там Кристенсена в морг укладывают на 4 месяца, чтобы зарегистрировать Ольмо
+132
-11
+121
Ответ Катя.Х.
Барса то че щас Кьезе даст? Бесплатный WiFi?
Бесплатный Spotify))
+60
-9
+51
-Ало, Барселона, я в аэропорту, если завтра не будет трансфера уйду в другой клуб
-Но это ты нам позвонил
-не могу говорить. Все, пока.
+44
-21
+23
Барса то че щас Кьезе даст? Бесплатный WiFi?
+27
-12
+15
По мне даже если Барса может взять Кьезу, то он им не нужен. Ольмо будет играть под Левой, Рафа слева. А еще после травм вернутся Гави, Де Йонг. Есть еще Педри. Куда их всех ставить
+17
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+11
Кьеза—"Смотри Барса, я не шучу! "))
+3
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Кьеза больше чем клуб!
+4
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Ответ BurBon
Про Фати забыл, если он остается, то левый вингер точно лишний уже. Если будет варик, лучше взять Канселу.
Да там еще Ферран, Пау , Торре, Фермин, Касадо
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Ответ Бутсы Крооса
Куда там Кьеза? Вон они там Кристенсена в морг укладывают на 4 месяца, чтобы зарегистрировать Ольмо
неплохая шутка ) вот Кьеза пока вообще не нужен, проходной двор без толкового опорника, будут и дальше пропускать с средними соперниками.
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Вы уже чувствуете этот аромат геморроя? Ещё не перешёл, а уже ставит условия и требует. Вот вам и ответ, почему Юве его сплавляет. В совокупности с личкой, травмами и оставшимся годом контракта. Мегазвезда ж. Ему бы клуб попроще, восстановиться и реанимировать карьеру. А то есть шанс снова с крестами на год заехать
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Кьеза даёт день? Кто бы ему чего дал бы до конца недели). Да и кому даёт? Дал бы денег им.)
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Звучит как анекдот)
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Кьеза че, охренел? Принципиально на месте Барсы закрыл бы вопрос. Похоже, что он довыёживается. Поедет в середнячок
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Ответ Ya_Mama
-Ало, Барселона, я в аэропорту, если завтра не будет трансфера уйду в другой клуб -Но это ты нам позвонил -не могу говорить. Все, пока.
Чё Зенит молчит? Пора вкупаться
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Ответ BurBon
Про Фати забыл, если он остается, то левый вингер точно лишний уже. Если будет варик, лучше взять Канселу.
Канселу уже в СА
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Ответ people people
По мне даже если Барса может взять Кьезу, то он им не нужен. Ольмо будет играть под Левой, Рафа слева. А еще после травм вернутся Гави, Де Йонг. Есть еще Педри. Куда их всех ставить
В матче с Атлетиком, Рафа на позиции 10ки был очень хорош. А гол он создал вообще подавая с фланга как левый вингер. Универсальный чел.
При том что Ямаль продолжает прогрессировать, Рафу можно было бы оставить на позиции 10ки(есть еще Фирмин), а слева выпускать Феррана Торреса или Педри.
И вот с такой подбором, покупать еще одну 10ку Ольмо..странно.
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Ответ people people
По мне даже если Барса может взять Кьезу, то он им не нужен. Ольмо будет играть под Левой, Рафа слева. А еще после травм вернутся Гави, Де Йонг. Есть еще Педри. Куда их всех ставить
Про Фати забыл, если он остается, то левый вингер точно лишний уже. Если будет варик, лучше взять Канселу.
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Ответ Катя.Х.
Барса то че щас Кьезе даст? Бесплатный WiFi?
Платный вид из новых комнат с кроватями на Ноу Камп) там же можно и в лазарете лежать
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Ответ Бутсы Крооса
Куда там Кьеза? Вон они там Кристенсена в морг укладывают на 4 месяца, чтобы зарегистрировать Ольмо
Смешно.
Наш клуб, он еще и веселый клуб
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Зачем он нужен Барселоне???
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Ответ BurBon
Про Фати забыл, если он остается, то левый вингер точно лишний уже. Если будет варик, лучше взять Канселу.
надо приобрести качественного опорника
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Ответ Андрей Меньшиков
Комментарий удален модератором
А никто и не собирается вести долгие переговоры. У Барсы в атаке и так куча народу, кому нужен Кьеза?
Слева могут и будут играть: Ферран, Рафа, Фати, Ольмо, в центре Лева, Ферран, Пау, справа Ямаль, Ферран, Рафа
+ в качестве вингеров иногда могут играть и Гави и Педри.

Куда пихать Кьезу и зачем?
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Ответ Кино Музыка
Когда нет денег, рано или поздно тебя начнут ставить на место. Барсе дают понять, что бесконечно нищенствовать нельзя даже с ее историей. Пора заняться финансами, а не покупками.
Денег много, проблема в ФФП
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Ответ Виктор Богданов
Вы уже чувствуете этот аромат геморроя? Ещё не перешёл, а уже ставит условия и требует. Вот вам и ответ, почему Юве его сплавляет. В совокупности с личкой, травмами и оставшимся годом контракта. Мегазвезда ж. Ему бы клуб попроще, восстановиться и реанимировать карьеру. А то есть шанс снова с крестами на год заехать
Так а что ему делать? Может Барса до конца ТО не сможет согласовать и оформить все... При условии, что в Мотта сказал ему, что он в его планы не входит, то уходить в любом случае надо, к тому же если есть варианты с АПЛ.
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Ответ Ya_Mama
-Ало, Барселона, я в аэропорту, если завтра не будет трансфера уйду в другой клуб -Но это ты нам позвонил -не могу говорить. Все, пока.
"Ало, Барселона" 🤣🤣🤣
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Ответ Xell
Комментарий удален модератором
Он жадина. За бабло поедет
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Ответ jeckk
Чё Зенит молчит? Пора вкупаться
Комментарий удален модератором
А не подпишете, уйду в Спартак!
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Ответ Kubinec_
Кьеза легенда Барселоны
что за тупая шутка
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Вы серьезно?!, с Ольмо не могут разобраться куда там Кьеза , давайте может и мне перейти )), могу так для трансфера прийти что бы успокоить уже наконец не покупать кого либо
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