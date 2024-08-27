Кьеза дает «Барселоне» один день. Если «блауграна» за сутки не гарантирует трансфер, вингер «Ювентуса» рассмотрит другие варианты
Федерико Кьеза ставит «Барселоне» ультиматум.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, вингер «Ювентуса» и его агент готовы дать «блаугране» еще один день на то, чтобы разобраться, удастся ли ей заключить сделку.
Если в течение суток каталонцы не смогут гарантировать трансфер, футболист сборной Италии начнет рассматривать другие варианты, включая «Ливерпуль».
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-Но это ты нам позвонил
-не могу говорить. Все, пока.
При том что Ямаль продолжает прогрессировать, Рафу можно было бы оставить на позиции 10ки(есть еще Фирмин), а слева выпускать Феррана Торреса или Педри.
И вот с такой подбором, покупать еще одну 10ку Ольмо..странно.
Наш клуб, он еще и веселый клуб
Слева могут и будут играть: Ферран, Рафа, Фати, Ольмо, в центре Лева, Ферран, Пау, справа Ямаль, Ферран, Рафа
+ в качестве вингеров иногда могут играть и Гави и Педри.
Куда пихать Кьезу и зачем?