«Барса» предложит 9+4 млн евро за Кьезу. Вингер «Юве» готов снизить зарплату с 5 до 4 млн евро (Diario Sport)

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Федерико Кьеза деньги Футбол

«Барселона» готовит предложение по Федерико Кьезе.

По информации Diario Sport, каталонский клуб готов предложить за вингера «Ювентуса» 9+4 млн евро. Отмечается, что «Барселона» сможет позволить себе подписать Кьезу благодаря продаже Микаила Файе в «Ренн» за 12 млн евро.

Также сообщается, что Кьеза готов снизить требования по зарплате с 5 до 4 млн евро, чтобы облегчить переход в «Барсу».

Действующий контракт вингера с «Ювентусом» истекает летом 2025 года. Со статистикой итальянца можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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Ответ Djek teroz
Комментарий скрыт
Вот это ты меня рассмешила🤣🤣🤣
Иди уроки делать
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Через год его попросят снизить з/п и Кьеза будет ещё должен Барсе.. Хе..
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В 2020-ом году Ювентус отдал за него Фиорентине в общей сложности с учетом аренды почти 60 млн. евро... Сейчас скидывают как какой-то просроченный баласт, а ведь котировался тогда как один из главных итальянских талантов покопения...
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Ответ Barcelonafun
Да что с Кьезой случилось то? Покупали за 60 топового игрока в последний раз когда что-то слышал про него. Что произошло?!
После травмы стал заметно хуже, еще и характер оказался скверным
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Ржач
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Да что с Кьезой случилось то? Покупали за 60 топового игрока в последний раз когда что-то слышал про него. Что произошло?!
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Ну вот, то 9 млн требовал, а теперь в Барсе и на 4 млн согласен, оформляем ) Понятно, это они с Дибалой насмотрелись на Рабьо и Рэмзи, вот и решили требовать такие же суммы, но молодцы в руководстве, что сразу на корню пресекли таких шарлатанов, и отправили этих двоих прочь из команды, теперь есть надежда, что Йлдыз завтра не станет требовать 9 млн, бгг
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Ожидание: Нико Уильямс, реальность: Кьеза…. Офигенно🤦🏻‍♂️
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Что-то мало предложили
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Не подумал😁
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Наш кабинет имени Негрейры нынче только такие трансферы может себе позволить в рассрочку
Что осталось заложить?
Свисток Айтекина из клубного музея можно🤓
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Странно, что не предложили кусок газона и старых кресел со стадиона. А Кьезе ещё хотят деньгами платить, а не пустыми популисткими высказываниями о величии клуба
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Ответ heymon95
Вот это ты меня рассмешила🤣🤣🤣 Иди уроки делать
Так у них же каникулы еще😃
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