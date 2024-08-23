«Барса» предложит 9+4 млн евро за Кьезу. Вингер «Юве» готов снизить зарплату с 5 до 4 млн евро (Diario Sport)
«Барселона» готовит предложение по Федерико Кьезе.
По информации Diario Sport, каталонский клуб готов предложить за вингера «Ювентуса» 9+4 млн евро. Отмечается, что «Барселона» сможет позволить себе подписать Кьезу благодаря продаже Микаила Файе в «Ренн» за 12 млн евро.
Также сообщается, что Кьеза готов снизить требования по зарплате с 5 до 4 млн евро, чтобы облегчить переход в «Барсу».
Действующий контракт вингера с «Ювентусом» истекает летом 2025 года. Со статистикой итальянца можно ознакомиться здесь.
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