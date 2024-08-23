«Барса» предложит 9+4 млн евро за Кьезу. Вингер «Юве» готов снизить зарплату с 5 до 4 млн евро (Diario Sport)

«Барселона» готовит предложение по Федерико Кьезе.

По информации Diario Sport, каталонский клуб готов предложить за вингера « » 9+4 млн евро. Отмечается, что « » сможет позволить себе подписать благодаря продаже Микаила Файе в «Ренн» за 12 млн евро.

Также сообщается, что Кьеза готов снизить требования по зарплате с 5 до 4 млн евро, чтобы облегчить переход в «Барсу».

Действующий контракт вингера с «Ювентусом» истекает летом 2025 года. Со статистикой итальянца можно ознакомиться здесь.