«Барса» не подпишет Кьезу. Проблемы с финансовым фэйр-плей – одна из причин
Федерико Кьеза не перейдет в «Барселону».
Как сообщает Marca, каталонский клуб изучал возможность подписания вингера «Ювентуса» перед закрытием трансферного окна, но на данный момент этот вариант исключен по ряду причин. Одна из них – финансовый фэйр-плей.
«Блауграна» не смогла разгрузить зарплатную ведомость в достаточной степени для того, чтобы покупать новичков. За трансфер Кьезы каталонцам пришлось бы заплатить около 12 миллионов евро без учета зарплаты самого игрока. «Барса» не может себе позволить такие траты.
Кроме того, считается, что линия атаки у «Барселоны» хорошо укомплектована, продажи не планируются.
У Бибсы 20 лет Негрейры.
Все это не предвиденные обстоятельства из-за того что партнеры Барсы подвели с выплатами, и Найк тоже особо не хочет переплачивать увидев нужду Барсы захотели сыграть себе на руку.
https://x.com/FCBRAC1/status/1828101418768880121?t=hfmfx7h0q-J-a8igqnD_xg&s=19