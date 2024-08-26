«Барса» не подпишет Кьезу. Проблемы с финансовым фэйр-плей – одна из причин

Федерико Кьеза не перейдет в «Барселону».

Как сообщает Marca, каталонский клуб изучал возможность подписания вингера « » перед закрытием трансферного окна, но на данный момент этот вариант исключен по ряду причин. Одна из них – финансовый фэйр-плей.

«Блауграна» не смогла разгрузить зарплатную ведомость в достаточной степени для того, чтобы покупать новичков. За трансфер каталонцам пришлось бы заплатить около 12 миллионов евро без учета зарплаты самого игрока. «Барса» не может себе позволить такие траты.

Кроме того, считается, что линия атаки у «Барселоны» хорошо укомплектована, продажи не планируются.