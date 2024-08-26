«Барса» не подпишет Кьезу. Проблемы с финансовым фэйр-плей – одна из причин

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига Федерико Кьеза Футбол

Федерико Кьеза не перейдет в «Барселону».

Как сообщает Marca, каталонский клуб изучал возможность подписания вингера «Ювентуса» перед закрытием трансферного окна, но на данный момент этот вариант исключен по ряду причин. Одна из них – финансовый фэйр-плей. 

«Блауграна» не смогла разгрузить зарплатную ведомость в достаточной степени для того, чтобы покупать новичков. За трансфер Кьезы каталонцам пришлось бы заплатить около 12 миллионов евро без учета зарплаты самого игрока. «Барса» не может себе позволить такие траты. 

Кроме того, считается, что линия атаки у «Барселоны» хорошо укомплектована, продажи не планируются. 

64 комментария
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Ответ iniesta8
даже если бы были деньги, зачем вообще Кьеза Барселоне?
Чтобы в Класико было по одному Федерико с каждой стороны
+28
0
+28
Ответ ljolik888
Нет - для глубины состава был бы не плох . Но как я пинамаю Лапорта делает следующий сезон приоритетом . Возвращёние на Камп Ноу плюс контракт с Найк и вуаля - есть много денег на трансферы . Идёт вобанг . Посмотрим . Выборы есть - выборы . Состав на самом деле не плохой и даже здесь можно бороться за все. Главное - хорошие эмоции и все будет !
вобанг - в целом, это все, что нужно знать о типикал болельщиках мчк)
+43
-21
+22
даже если бы были деньги, зачем вообще Кьеза Барселоне?
+23
-3
+20
Им сначало бы Ольмо зарегистрировать!
+20
-7
+13
Редкий случай, когда верю Марке: Кьеза не нужен Барсе вообще.
+12
-6
+6
Ответ Ллб
Чтобы в Класико было по одному Федерико с каждой стороны
Эль-Федерико🤣
+6
0
+6
Ответ & Co1366
Редкий случай, когда верю Марке: Кьеза не нужен Барсе вообще.
Нет - для глубины состава был бы не плох . Но как я пинамаю Лапорта делает следующий сезон приоритетом . Возвращёние на Камп Ноу плюс контракт с Найк и вуаля - есть много денег на трансферы . Идёт вобанг . Посмотрим . Выборы есть - выборы . Состав на самом деле не плохой и даже здесь можно бороться за все. Главное - хорошие эмоции и все будет !
+10
-5
+5
Ответ Григорий Винов
Им сначало бы Ольмо зарегистрировать!
Как вам будет не удивительно сейчас, но это никак не связанные вещи. Проблема регистрации Ольмо сейчас заключается в выходе на правило 1/1, потому что, пока ,для Барсы действует правило 1/3 . Если удастяся выйти в нужный баланс и вернутся к возможности тратить один к одному ( сколько заработал -- столько тратишь. А не как сейчас , где можно тратить на зп только каждый третий заработанный Евро) , то деньги будут и на подобные трансферы и на регистрацию этих игроков, так как ’замороженные’ деньги из текущих доходов , которые Лига сейчас не даёт использовать -- снова станут доступны
+11
-6
+5
Ответ ljolik888
Нет - для глубины состава был бы не плох . Но как я пинамаю Лапорта делает следующий сезон приоритетом . Возвращёние на Камп Ноу плюс контракт с Найк и вуаля - есть много денег на трансферы . Идёт вобанг . Посмотрим . Выборы есть - выборы . Состав на самом деле не плохой и даже здесь можно бороться за все. Главное - хорошие эмоции и все будет !
"Во-банг"
+4
-1
+3
Какая неожиданность. А на месте Ольмо я бы задумался о том, смогут ли ему платить зарплату
+6
-4
+2
Ответ Ллб
Чтобы в Класико было по одному Федерико с каждой стороны
Это вам не это. Тут Федерико на Федерико попёрло.)))
+1
0
+1
Ответ Григорий Винов
Им сначало бы Ольмо зарегистрировать!
Ой это надолго 🤪
+2
-1
+1
Ответ Жора где ты был?
Кто нибудь объясните, что такое вобанг?
Это гангбанг, еще с 20 года от Баварии тянется.
+2
-1
+1
Ответ ljolik888
Нет - для глубины состава был бы не плох . Но как я пинамаю Лапорта делает следующий сезон приоритетом . Возвращёние на Камп Ноу плюс контракт с Найк и вуаля - есть много денег на трансферы . Идёт вобанг . Посмотрим . Выборы есть - выборы . Состав на самом деле не плохой и даже здесь можно бороться за все. Главное - хорошие эмоции и все будет !
кавабанга?
+2
-1
+1
Ответ ljolik888
Нет - для глубины состава был бы не плох . Но как я пинамаю Лапорта делает следующий сезон приоритетом . Возвращёние на Камп Ноу плюс контракт с Найк и вуаля - есть много денег на трансферы . Идёт вобанг . Посмотрим . Выборы есть - выборы . Состав на самом деле не плохой и даже здесь можно бороться за все. Главное - хорошие эмоции и все будет !
Не вобанг вообще-то, а Боло Янг.
+2
-1
+1
Ответ Костя Киреев
Какая неожиданность. А на месте Ольмо я бы задумался о том, смогут ли ему платить зарплату
Попросят на время снизить зарплату, а когда придет время попытаются его продать, чтобы не платить, схема уже рабочая))
+2
-2
0
Ответ MESSIya
Финансы есть, проблема в ФФП. Вы путаете
ФФП говорит, что их нету, не заработали)))
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Ответ fussballer
Надо Барсе Джикию, Дзюбу и Антоху Миранчука предложить.
На свободные места в столовке? А то пайки пропадают зря.
0
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Ответ ljolik888
Ты сам понял , что написал ? Третий класс закончишь , тогда и поговорим . Правда в твоём возросте это уже будет сложно .
Лучше бы ты просто промолчал)) Вобанг)))
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Ответ Ramiz Tamazanov
"Во-банг"
Так в итоге как получается? 😂😂Ва-банк?
0
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Ответ kolt.
вобанг - в целом, это все, что нужно знать о типикал болельщиках мчк)
не вобанг, а в банк, за кредитами
+2
-2
0
Ответ Жора где ты был?
Кто нибудь объясните, что такое вобанг?
Кино такое польское, про профессиональных взломщиков.
0
0
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Ответ MESSIya
ФФП это про процент доходов и расходов, по факту Тебас говорил, что оборот под миллиард
Это не процент, а разница. И что с оборота, если вы в минусе? Оборот может быть любым, хоть триллиард.)
0
0
0
Ответ ljolik888
Нет - для глубины состава был бы не плох . Но как я пинамаю Лапорта делает следующий сезон приоритетом . Возвращёние на Камп Ноу плюс контракт с Найк и вуаля - есть много денег на трансферы . Идёт вобанг . Посмотрим . Выборы есть - выборы . Состав на самом деле не плохой и даже здесь можно бороться за все. Главное - хорошие эмоции и все будет !
Кьеза после травмы - сбитый лётчик.
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Ответ Кирилл
Войд, Кальчополи никуда из истории не делось, чтобы говорить что Ювентус - «честный клуб» )
Почитай про кальчополи)
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Ответ UlanSky
Ты жопой чтоли читаешь текст, написано из за проблем ФФП не будут покупать. Где там написано что Кьеза отказался? 🤣🤣🤣 Все мы знаем как Реал свои пару тройку ЛЧ брал с левейшими офсайдами и пенками. Помолчал бы и не позорился. "Тем более Ювентус более великий и честный" Такой честный что этот клубишко вытурили из серии А в серию Б из за договорных игр к твоему сведению. Где там величие то? 🤣🤣🤣🤣
У Реала 15 ЛЧ.
У Бибсы 20 лет Негрейры.
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-3
0
Ответ Ллб
Как вам будет не удивительно сейчас, но это никак не связанные вещи. Проблема регистрации Ольмо сейчас заключается в выходе на правило 1/1, потому что, пока ,для Барсы действует правило 1/3 . Если удастяся выйти в нужный баланс и вернутся к возможности тратить один к одному ( сколько заработал -- столько тратишь. А не как сейчас , где можно тратить на зп только каждый третий заработанный Евро) , то деньги будут и на подобные трансферы и на регистрацию этих игроков, так как ’замороженные’ деньги из текущих доходов , которые Лига сейчас не даёт использовать -- снова станут доступны
На самом деле вернувшись к 1/1 у Барсы уже было бы намного меньше проблем. Но Барса гарантировала выплату от Либердо в прошлом сезоне и зарегала Кюнде, сезон прошел, сделка так и не была совершена, Ла Лига осталась в дураках, но они вычитали эту сумму в 50 лямов в минус Барсе на этот сезон.
Все это не предвиденные обстоятельства из-за того что партнеры Барсы подвели с выплатами, и Найк тоже особо не хочет переплачивать увидев нужду Барсы захотели сыграть себе на руку.
+1
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0
Ответ Григорий Винов
Им сначало бы Ольмо зарегистрировать!
Уже
https://x.com/FCBRAC1/status/1828101418768880121?t=hfmfx7h0q-J-a8igqnD_xg&s=19
+1
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Бу-га-га! шеньки-га-га...) Эх, Федя-Федя... кому поверил-то... Там даже если подпишут, регистрация на следующий год только...)
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Могли бы подписать и потом попросить у сити адвокатов и после этого сняли очки бы с Лудогорцы.Это проверенная схэма.
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