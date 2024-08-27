Кьеза готов перейти в «Ливерпуль», с контрактом проблем не будет. «Ювентус» просит 15 млн евро

Федерико Кьеза согласен играть в АПЛ.

По сведениям инсайдера , вингер «Ювентуса» уведомил « » о готовности перейти. Итальянец рад такой возможности, проблем с согласованием контракта не будет.

« » хочет получить за Кьезу 15 млн евро. Работа над сделкой продолжается.

«Барса» не подпишет Кьезу. Проблемы с финансовым фэйр-плей – одна из причин