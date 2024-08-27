Кьеза готов перейти в «Ливерпуль», с контрактом проблем не будет. «Ювентус» просит 15 млн евро

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Федерико Кьеза деньги Фабрицио Романо Футбол

Федерико Кьеза согласен играть в АПЛ.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, вингер «Ювентуса» уведомил «Ливерпуль» о готовности перейти. Итальянец рад такой возможности, проблем с согласованием контракта не будет.

«Ювентус» хочет получить за Кьезу 15 млн евро. Работа над сделкой продолжается.

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26 комментариев
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Карвальо продать за 27 и купить Кьезу за 15? Ниче так…
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За такого игрока 12М фунтов - топ трансфер
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15 млн для АПЛ это даром. Они друг у друга брусков, фамилии которых мало кому известны, по 40-50 млн перекупают как нефиг делать
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Ага проблем с согласованием контракта не будет, будут лишь проблемы с игрой от Кьезы)
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Универсальный форвард для глубины состава и на подмену ( меньше нагрузок и соответственно риска получения мышечных травм).
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Идеально и для Ливерпуля и для Кьезы
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Поломают парня
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Ответ Григоренко Виталий
Карвальо продать за 27 и купить Кьезу за 15? Ниче так…
Карвалью продали за 27 плюс 8. В фунтах
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Ответ Alex Nobilius
Кьеза как игрок ротации за эти деньги, это праздник какой то! Как Ювентус продает его за такие деньги, если на ТрансферМаркт его оценивают в 35? Объясните как такое возможно?
ЗП не соответствует роли в команде. Он чуть ли не самый высокооплачиваемый в клубе. Тренеру не нужен. Контракт заканчивается.
Для боссов Юве очевидная задача хоть что-то на нем заработать + экономия на ЗП.
Да и моральную обстановку в клубе такие игроки не улучшают.
Но не думаю что у них выйдет что-то приличное за него получить.
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Ответ ta-tosha
Да кто ж ему такую же личку тут даст? Тут дураков, как Аньели нет и близко
Подписной бонус свободным агентом какой-никакой получит. Если размазать на пару лет - то на то и выйдет.
Для игрока сейчас самое то - перейти в аренду в клуб в котором он будет гарантировано играть. Быть на виду в контрактный год.
Не вижу смысла в трансфере ни для кого кроме боссов Юве.
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Ответ @rtrblk
Взять можно, но со здоровыми Жотой, Диасом и Гакпо играть он не будет.
Будет основным игроком после с ноября
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Ответ Джанлука Нальюка
Не будем забывать про его зарплату и про адаптацию к апл. Там россыпь скоростных защитников, высокие требования к физике. Не факт , что он будет также крут в апл.
2 вопроса:
- кого можно купить в АПЛ за 12 лямов? Нкетия стоит 35
- откуда уверенность про такую же ЗП? Он свое от Аньели получил, больше никто столько платить не будет, тем более Ливерпуль. А Барса даст вообще на хлеб и воду
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Ответ ta-tosha
За такого игрока 12М фунтов - топ трансфер
В каком веке он был топом? Давно не топ
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Ответ ta-tosha
За такого игрока 12М фунтов - топ трансфер
Не будем забывать про его зарплату и про адаптацию к апл. Там россыпь скоростных защитников, высокие требования к физике. Не факт , что он будет также крут в апл.
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сейчас челси перехватит Боули же как ворона..
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так он хроник же. в апл только лечиться будет
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Кьеза как игрок ротации за эти деньги, это праздник какой то! Как Ювентус продает его за такие деньги, если на ТрансферМаркт его оценивают в 35? Объясните как такое возможно?
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Хороший трансфер у Слота заиграет дриблинг есть ,поле видит хорошо привыкнет
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Травмат на истекающем контракте с огромной личкой.
7-8 будет самое оно
Хотя игрок мне лично очень симпатичен. Может оправится от травмы еще.
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Взять можно, но со здоровыми Жотой, Диасом и Гакпо играть он не будет.
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Странный трансфер. Кьеза попадает в самый неподходящий чемпионат, в глубокий запас (основным 4 игрокам атаки он не конкурент). Парню надо в Испанию, верить, что на солнце и положительном настроении он воскреснет.
Зп явно не детская при этом.
Вообщем всем участникам это не нужно особо.
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Как грамотно подсуетился Ливерпуль когда у Барселоны не получился трансфер.
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