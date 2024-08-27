Кьеза готов перейти в «Ливерпуль», с контрактом проблем не будет. «Ювентус» просит 15 млн евро
Федерико Кьеза согласен играть в АПЛ.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, вингер «Ювентуса» уведомил «Ливерпуль» о готовности перейти. Итальянец рад такой возможности, проблем с согласованием контракта не будет.
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Для боссов Юве очевидная задача хоть что-то на нем заработать + экономия на ЗП.
Да и моральную обстановку в клубе такие игроки не улучшают.
Но не думаю что у них выйдет что-то приличное за него получить.
Для игрока сейчас самое то - перейти в аренду в клуб в котором он будет гарантировано играть. Быть на виду в контрактный год.
Не вижу смысла в трансфере ни для кого кроме боссов Юве.
- кого можно купить в АПЛ за 12 лямов? Нкетия стоит 35
- откуда уверенность про такую же ЗП? Он свое от Аньели получил, больше никто столько платить не будет, тем более Ливерпуль. А Барса даст вообще на хлеб и воду
7-8 будет самое оно
Хотя игрок мне лично очень симпатичен. Может оправится от травмы еще.
Зп явно не детская при этом.
Вообщем всем участникам это не нужно особо.