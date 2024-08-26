Ньямси о стыке с Осипенко в штрафной «Локо»: «Фола не было – это он меня ударил по инерции, а не я его. Судейство в РПЛ на хорошем уровне»
Жерзино Ньямси высказался о стыке с Максимом Осипенко в матче с «Ростовом».
В матче 6-го тура Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Ростов» (3:2).
На 61-й минуте в штрафной железнодорожников произошел жесткий контакт Ньямси и Максима Осипенко после удара защитника «Ростова» по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.
После игры спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказал недовольство решением арбитра в данном эпизоде.
«Фола на пенальти в эпизоде с Осипенко не было. Да, я выставил ногу, но игрок «Ростова» пробил по мячу, и его нога по инерции пошла к моей ноге. Он ударил меня, а не я его.
В игре с «Ростовом» было хорошее судейство. И в целом в РПЛ уровень арбитров на хорошем уровне», – сказал защитник «Локомотива».
«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти
А вот когда футболисты сами верят в такую чушь, это до сих пор выбешивает. Не привыкну никак!!