Ньямси о стыке с Осипенко в штрафной «Локо»: «Фола не было – это он меня ударил по инерции, а не я его. Судейство в РПЛ на хорошем уровне»

Жерзино Ньямси высказался о стыке с Максимом Осипенко в матче с «Ростовом».

В матче 6-го тура Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Ростов» (3:2).

На 61-й минуте в штрафной железнодорожников произошел жесткий контакт и после удара защитника «Ростова» по воротам. Главный арбитр встречи не увидел оснований для назначения 11-метрового.

После игры спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказал недовольство решением арбитра в данном эпизоде.

«Фола на пенальти в эпизоде с Осипенко не было. Да, я выставил ногу, но игрок «Ростова» пробил по мячу, и его нога по инерции пошла к моей ноге. Он ударил меня, а не я его.

В игре с «Ростовом» было хорошее судейство. И в целом в уровень арбитров на хорошем уровне», – сказал защитник « ».

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