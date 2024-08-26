Ньямси о стыке с Осипенко в штрафной «Локо»: «Фола не было – это он меня ударил по инерции, а не я его. Судейство в РПЛ на хорошем уровне»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Владимир Москалев Максим Осипенко Жерзино Ньямси Футбол

Жерзино Ньямси высказался о стыке с Максимом Осипенко в матче с «Ростовом».

В матче 6-го тура Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Ростов» (3:2).

На 61-й минуте в штрафной железнодорожников произошел жесткий контакт Ньямси и Максима Осипенко после удара защитника «Ростова» по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.

После игры спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказал недовольство решением арбитра в данном эпизоде.

«Фола на пенальти в эпизоде с Осипенко не было. Да, я выставил ногу, но игрок «Ростова» пробил по мячу, и его нога по инерции пошла к моей ноге. Он ударил меня, а не я его.

В игре с «Ростовом» было хорошее судейство. И в целом в РПЛ уровень арбитров на хорошем уровне», – сказал защитник «Локомотива».

«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто бы сомневался. 😁
+28
-7
+21
Да, легче не стало. Конечно Осипенко сам пробил по ноге Ньямси. При накладках обычно атакующий игрок и бьёт по выставленной ноге. Вот если бы Ньямси в последний момент успел снять мяч с ноги Осипенко и тот его ударил бы, то был бы фол со стороны Осипенко. А так это накладка, с какой стороны на это не смотри. Судейская ошибка в чистом виде. Я хоть и болельщик Локо, но истина дороже.
+18
-2
+16
Новый кандидат в ЭСК)
+13
-3
+10
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Это, конечно, всего лишь моё мнение, но при накладке практически всегда виноват тот, кого бьют. Не, не так?
При накладке всегда виноват тот, кто ее делает
+10
0
+10
Как малое дитя,это он меня первый ударил
+12
-6
+6
Так при любом фоле в штрафной можно сказать: "Я его не сбивал, я просто выставил ногу. А дальше он по инерции о нее споткнулся... Здесь не было пенальти..."
+5
0
+5
Осипенко бил мяч, а не твою ногу. 😁
+11
-7
+4
Ответ Керж
Новый кандидат в ЭСК)
угол наклона ноги и оказанное на нее давление со стороны игрока наносящего удар по сферическому предмету не указывают на способность нанести урон мышечной ткани а также калициево-суставной сумке органического соединения в теле
+3
0
+3
Если игрок выставил шипы по направлению движения другого игрока, другой игрок хоть как по инерции на шипы напориться и это получаеться не фол по его словам. То тогда давайте всегда выставлять шипы на бегущих к воротам игроков, они же сами на них будут натыкаться, выставляющий не бьёт же по ногам, а просто выставит это по их словам не фол. Как то так играть и будим получаеться....
+3
0
+3
Все разложил по полочкам)))Это не я-это он))) а то устроили тут)))))
+3
0
+3
Ньямси хороший, как Мукунку!
+2
0
+2
а лунев подставил голову под ногу кордобы, так?
+2
0
+2
просто Сухина уже пять лет как уволился, а всё равно все его боятся и нам подсуживают. Сухина - сила!
+2
0
+2
Ответ Александр С._1116266175
А как же эпицод в центре поля с Осипенко и Батраковым, та же накладка, и арбитр молчит?
И там точно такая же ошибка. Цена этих ошибок только разная. В одном случае неназначенный пенальти, в другом - штрафной в центре поля. Если вспомнить незафиксированное этим же судьёй аналогичное нарушение Сперцяна на Роше, то становится понятным, что это какой-то системный сбой у Москалёва. Здесь большой вопрос, почему ВАР промолчал, ведь ошибка-то арбитра была существенная и очевидная.
+1
0
+1
Да будет срач )))
+1
0
+1
Ага, а белое это чёрное.
+2
-1
+1
я и не мутил эту гадость мне домой мешок принесли (с)
+1
0
+1
В полуфинале Евро-24 похожий случай был - назначили пенальти
+1
0
+1
То что люстру разбил , да когда уходил случайно стулом задел )))
+1
0
+1
Это, конечно, всего лишь моё мнение, но при накладке практически всегда виноват тот, кого бьют. Не, не так?
+6
-5
+1
Надо было ещё Осипенко ЖК дать, за то что ударил Ньямси.😁
+4
-3
+1
Лживый негр
+2
-2
0
Я бы людоеду не верил, если ему дают возможность пообедать нахаляву судьи, это не значит, что судейство находится на хорошем уровне)))
+1
-1
0
Просто у Ньямси уже очевидно сложилось мнение, что если его не наказали судьи за абсолютно такой же фол в игре с Махачкалой то можно продолжать и дальше. Безнаказанность порождает Вседозволенность.
0
0
0
Знаете, когда начинаешь болеть за футбол, тяжело привыкнуть к тому, что футболисты всегда врут. То есть обман судьи - часть игры. Помню это хорошо, хотя прошло больше 40 лет.
А вот когда футболисты сами верят в такую чушь, это до сих пор выбешивает. Не привыкну никак!!
0
0
0
И шипы были в ествественном положении
0
0
0
По себе не суди.
+1
-1
0
Ответ viktorpavlov70
Да, легче не стало. Конечно Осипенко сам пробил по ноге Ньямси. При накладках обычно атакующий игрок и бьёт по выставленной ноге. Вот если бы Ньямси в последний момент успел снять мяч с ноги Осипенко и тот его ударил бы, то был бы фол со стороны Осипенко. А так это накладка, с какой стороны на это не смотри. Судейская ошибка в чистом виде. Я хоть и болельщик Локо, но истина дороже.
В шипы защитника Осипенко ударил? Не могу момента найти, игру не видел.
0
0
0
Ответ viktorpavlov70
Да, легче не стало. Конечно Осипенко сам пробил по ноге Ньямси. При накладках обычно атакующий игрок и бьёт по выставленной ноге. Вот если бы Ньямси в последний момент успел снять мяч с ноги Осипенко и тот его ударил бы, то был бы фол со стороны Осипенко. А так это накладка, с какой стороны на это не смотри. Судейская ошибка в чистом виде. Я хоть и болельщик Локо, но истина дороже.
А как же эпицод в центре поля с Осипенко и Батраковым, та же накладка, и арбитр молчит?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий