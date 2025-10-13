«Товарищеские матчи уже надоели – неинтересно, не вижу в них ничего. Тренер должен видеть костяк сборной, но его нет». Силкин об игре России и Боливии
14 октября команды сыграют в товарищеском матче
«Неинтересно. Это товарищеская игра, чего о ней думать вообще. Такие матчи ни о чем не говорят. Не вижу ничего в них. Если бы были официальные матчи, то мотивация уже другая.
Но игру я посмотрю. Понятно, что товарищеские матчи уже надоели, но мы попали в такую ситуацию, что это от нас не зависит, нас оттуда убрали.
Товарищеские матчи сильные соперники тоже с нами играть не хотят. Но надо с пониманием относиться к этому.
В сборной России постоянно происходят эксперименты с составом. Не знаю, хорошо это или плохо. Но у команды нет костяка. Тренер должен видеть костяк сборной.
Хотя сейчас тренер заднюю включил, уже говорит, что неважно, сколько футболисту лет, будут приглашать. Но создание костяка не получается», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.