«Родина» принимает «Челябинск». Ждем всех на домашнем кубковом матче против челябинцев!

В пятом раунде Фонбет Кубка России «Родина» сыграет с «Челябинском».

Матч пройдет в среду, 15 октября, в 17:00 на стадионе «Арена Химки».

В предыдущем раунде «Родина» одержала победу над хабаровским СКА (3:0). Челябинцы же минимально обыграли «Иркутск» (3:2). Команде нужна ваша поддержка в кубковой игре против «Челябинска»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .