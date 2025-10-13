«Родина» принимает «Челябинск». Ждем всех на домашнем кубковом матче против челябинцев!
В пятом раунде Фонбет Кубка России «Родина» сыграет с «Челябинском».
Матч пройдет в среду, 15 октября, в 17:00 на стадионе «Арена Химки».
В предыдущем раунде «Родина» одержала победу над хабаровским СКА (3:0). Челябинцы же минимально обыграли «Иркутск» (3:2). Команде нужна ваша поддержка в кубковой игре против «Челябинска»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
