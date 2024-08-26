«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти

В ЭСК ходят ради смеха.

Громкий судейский эпизод из матча «Локомотива» с «Ростовом»: мало кто понимает, почему этот удар Жерзино Ньямси шипами по ноге Максима Осипенко – не пенальти.

Судил Владимир Москалев, по его мнению – это даже не желтая.

«Ростов» ничего не понимает – и подает жалобу в экспертно-судейскую комиссию.

«Мы так, ради смеха обращаемся». «Ростов» идет в ЭСК РФС – по приколу

После матча высказался директор «Ростова» Алексей Рыскин – раскритиковал судейство, пообещал официальное обращение в ЭКС РФС, его цитировал «СЭ».

– Эпизод с пенальти. Что думаете?

– Считаю, что это пенальти. В ЛЧ ставятся такие пенальти. Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. У нас единственный шанс получить какую-то реакцию – обращение, а с такими ответами желание пропадает. Чувствуем себя идиотами. Прошлый сезон был лучше в плане судейства.

– Дело в квалификации арбитров?

– Думаю, им просто не объяснили что-то, не поставили под общий знаменатель. Надеюсь, что это не предвзятость, а отсутствие единых критериев. Мы видим, что нет единой трактовки.

– Есть объяснение плохому судейству?

– У меня нет.

Следом в разговоре с «РБ Спортом» Рыскин включил еще больше сарказма: «Обязательно напишем в ЭСК и прочитаем, почему это не пенальти».

– На игре был Милорад Мажич. Удалось с ним пересечься? – спросили у босса «Ростова».

– Нет, мы ведь в разных вселенных. Ему неинтересно с клубами общаться, а нам уже и с ним неинтересно общаться. Мы так, ради смеха обращаемся в ЭСК. Прикалываемся потом между собой, созваниваемся – какие там формулировки.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин согласен , что комментарии ЭСК смешны: «У всех это вызывает смех, даже не улыбку от действий этого непонятно зачем созданного органа. [Если бы я сказал то же, что Дмитрий Андреев ], меня бы отстранили игр на 10. Даже если бы сказал половину от тех слов. Меня бы не отправили в комитет по этике, а отправили бы в КДК и отстранили игр на 10, если не больше».

Экс-арбитры в шоке: тоже не понимают, как это не фол

Первым негодовал экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф!»:

«У Ньямси право кромсать нападающих? Не назначил пенальти Москалев – тут ноль других мнений и даже вариантов, как любят, «можно поддержать любое решение».

В ситуации, когда совершается удар по воротам и происходит контакт с защитником, так называемый неизбежный, рефери ориентируются на простую историю: если фол по неосторожности – продолжить матч. Если фол безрассудный – пенальти и желтая карточка. Тут желтая. Шипами, прямой ногой, выше голеностопа. Желтее не бывает».

Сергей Лапочкин тоже в шоке в студии «Матч ТВ»: «Ничего не напоминает этот момент? Тоже судил Москалев, это Роша и Сперцян . По-моему – один в один. Идет накладка. Это фол и желтая карточка. Что нам еще надо? Я не могу понять, как это объяснять».

Ньямси так уже жестил – с «Динамо» Мх. И тоже не фол!

Момент с Жерзино не впервые попадает на рассмотрение ЭКС РФС – причем очень похожий.

В матче с махачкалинским «Динамо» он же шипами попал в голеностоп Темиркана Сундукова прямо в штрафной. Тогда судья Евгений Кукуляк тоже не дал пенальти сам, ВАР его не поправил.

«Динамо» обращалось в судейскую комиссию, там встали на сторону арбитра. Формулировка: «Решение верное. Намерения игрока были направлены на игру в мяч в нормальной манере, а контакт также не безрассудный».

Ждем, что будет на этот раз.

Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло