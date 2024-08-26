«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти
В ЭСК ходят ради смеха.
Громкий судейский эпизод из матча «Локомотива» с «Ростовом»: мало кто понимает, почему этот удар Жерзино Ньямси шипами по ноге Максима Осипенко – не пенальти.
Судил Владимир Москалев, по его мнению – это даже не желтая.
«Ростов» ничего не понимает – и подает жалобу в экспертно-судейскую комиссию.
«Мы так, ради смеха обращаемся». «Ростов» идет в ЭСК РФС – по приколу
После матча высказался директор «Ростова» Алексей Рыскин – раскритиковал судейство, пообещал официальное обращение в ЭКС РФС, его цитировал «СЭ».
– Эпизод с пенальти. Что думаете?
– Считаю, что это пенальти. В ЛЧ ставятся такие пенальти. Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. У нас единственный шанс получить какую-то реакцию – обращение, а с такими ответами желание пропадает. Чувствуем себя идиотами. Прошлый сезон был лучше в плане судейства.
– Дело в квалификации арбитров?
– Думаю, им просто не объяснили что-то, не поставили под общий знаменатель. Надеюсь, что это не предвзятость, а отсутствие единых критериев. Мы видим, что нет единой трактовки.
– Есть объяснение плохому судейству?
– У меня нет.
Следом в разговоре с «РБ Спортом» Рыскин включил еще больше сарказма: «Обязательно напишем в ЭСК и прочитаем, почему это не пенальти».
– На игре был Милорад Мажич. Удалось с ним пересечься? – спросили у босса «Ростова».
– Нет, мы ведь в разных вселенных. Ему неинтересно с клубами общаться, а нам уже и с ним неинтересно общаться. Мы так, ради смеха обращаемся в ЭСК. Прикалываемся потом между собой, созваниваемся – какие там формулировки.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин согласен, что комментарии ЭСК смешны: «У всех это вызывает смех, даже не улыбку от действий этого непонятно зачем созданного органа. [Если бы я сказал то же, что Дмитрий Андреев], меня бы отстранили игр на 10. Даже если бы сказал половину от тех слов. Меня бы не отправили в комитет по этике, а отправили бы в КДК и отстранили игр на 10, если не больше».
Экс-арбитры в шоке: тоже не понимают, как это не фол
Первым негодовал экс-арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф!»:
«У Ньямси право кромсать нападающих? Не назначил пенальти Москалев – тут ноль других мнений и даже вариантов, как любят, «можно поддержать любое решение».
В ситуации, когда совершается удар по воротам и происходит контакт с защитником, так называемый неизбежный, рефери ориентируются на простую историю: если фол по неосторожности – продолжить матч. Если фол безрассудный – пенальти и желтая карточка. Тут желтая. Шипами, прямой ногой, выше голеностопа. Желтее не бывает».
Сергей Лапочкин тоже в шоке в студии «Матч ТВ»: «Ничего не напоминает этот момент? Тоже судил Москалев, это Роша и Сперцян. По-моему – один в один. Идет накладка. Это фол и желтая карточка. Что нам еще надо? Я не могу понять, как это объяснять».
Ньямси так уже жестил – с «Динамо» Мх. И тоже не фол!
Момент с Жерзино не впервые попадает на рассмотрение ЭКС РФС – причем очень похожий.
В матче с махачкалинским «Динамо» он же шипами попал в голеностоп Темиркана Сундукова прямо в штрафной. Тогда судья Евгений Кукуляк тоже не дал пенальти сам, ВАР его не поправил.
«Динамо» обращалось в судейскую комиссию, там встали на сторону арбитра. Формулировка: «Решение верное. Намерения игрока были направлены на игру в мяч в нормальной манере, а контакт также не безрассудный».
Ждем, что будет на этот раз.
Черников дернул Лаксальта за руку в штрафной – это пенальти или нет? Не дали, а «Динамо» проиграло
Если Карпину непонятно, могу объяснить - орган создан в современных тенденциях симуляции обратных связей. Это, если кто не заметил, по всему миру так. Если раньше пресс-служба солидной организации должна была сглаживать углы и иногда даже объяснять, то сейчас ее функции все больше сводятся к «нести чушь с непроницаемым лицом» и «в любой ситуации я ДАртаньян». Никто не стремится даже к минимальной правдоподобности изложения. У всех все ОК, потерь нет, бьют только по военным объектам, допинг употребляют только ОНИ (а никак не мы), выборы исключительно демократические даже в Ираке, в общем и целом все всё понимают...
От этого получаются ситуации, как сегодня: главный не видит оснований для пенальти, а ребята на варе не могут не видеть, но знают, что если позовут коллегу к монитору, то тому снизят оценку. Вот они и не зовут, дабы не подставлять товарища, а дальше ЭСК, где умельцы выдумают новые трактовки, перевернут все с ног на голову, отмазав всех. Красота? Красота.
Ну и ещё оставим небольшой процент на то, что главный действительно не рассмотрел момент, а два профессионала у монитора забыли правила.
Пенальти железный.
Что курят на ВАР, я не понимаю?