Ольмо пропустит 2-3 недели из-за травмы камбаловидной мышцы. Хавбек «Барсы» не сыграет с «Жироной» и «Олимпиакосом»
Дани Ольмо пропустит около двух-трех недель из-за травмы.
Полузащитник «Барселоны» ранее в ходе тренировке сборной Испании почувствовал дискомфорт в икроножной мышце.
Сегодня хавбек прошел медицинское обследование в расположении каталонского клуба. У футболиста выявлена травма камбаловидной мышцы левой ноги.
Дани Ольмо пропустит примерно две-три недели, сообщает журналистка Елена Кондис. Он точно не сыграет против «Жироны» в Ла Лиге и «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов.
Участие футболиста в игре 26 октября против «Реала» еще возможно.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналистки Елены Кондис
