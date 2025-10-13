Ольмо пропустит 2-3 недели из-за травмы камбаловидной мышцы. Хавбек «Барсы» не сыграет с «Жироной» и «Олимпиакосом»

Дани Ольмо пропустит около двух-трех недель из-за травмы.

Полузащитник «Барселоны» ранее в ходе тренировке сборной Испании почувствовал дискомфорт в икроножной мышце .

Сегодня хавбек прошел медицинское обследование в расположении каталонского клуба. У футболиста выявлена травма камбаловидной мышцы левой ноги.

Дани Ольмо пропустит примерно две-три недели, сообщает журналистка Елена Кондис. Он точно не сыграет против «Жироны» в Ла Лиге и «Олимпиакоса » в Лиге чемпионов.

Участие футболиста в игре 26 октября против «Реала » еще возможно.