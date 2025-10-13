Президент Сербии раскритиковал спортивных фанатов страны: «Слышу заряд «Вучич – пидор» на каждом матче. Вы ненавидите футбол, баскетбол, волейбол. Что вы сделали для Сербии?»

Президент Сербии раскритиковал спортивных болельщиков страны.

В субботу Сербия дома уступила Албании (0:1) в квалификации ЧМ-2026 и после 5 матчей занимает 3-е место в группе. Тренер сербов Драган Стойкович подал в отставку с поста главного тренера.

«Как мы поддерживаем наши сборные? Давайте я напомню, как это было в баскетболе. Был матч Сербии и Словении в августе (106:72). И что мы сделали? Арена была заполнена, заводящий чуть не помер, чтобы болельщики начали скандировать «Сербия, Сербия!», чтобы они аплодировали. В итоге два раза прокричали «Сербия, Сербия». Поэтому главной новостью было то, что болельщики освистали Додика (бывшего президента Республики Сербской, образования в составе Боснии и Герцеговины – Спортс’‘). Молодцы, красавцы. Браво вам за поддержку нашей сборной. Просто гады.

Я с 2013-го слышу на каждом матче заряд «Вучич – пидор». Стандартный репертуар. Потому что это задача активистов. Потому что они приходят только для этого. Вы ничего другого не делаете. Вы ненавидите футбол, вы ненавидите баскетбол, вы ненавидите волейбол.

За полтора часа до матча с Албанией говорили: «Попытка Вучича заполнить трибуны болельщиками провалилась». Вот это была главная новость – пустые трибуны. За полтора часа до начала. С добрым утром. Вот так поддерживают сборную.

Вы когда-нибудь анализировали это? Вы когда-нибудь задумывались, как это возможно? Задумывались ли мы, где наша вина? Когда мы проигрываем, надо любить свою страну, держать ее флаг, даже когда проигрываем. Даже когда поражение тяжелее всего. Я рад, что не посетил матч с Албанией.

Нам теперь повесить всех футболистов? Начните с себя. Что вы сделали для своей страны? Вы что-то где-то сделали? Вы что-то где-то построили? Когда вы делали что-то, кроме того, чтобы ждать, пока кто-то вам что-то принесет? А вы просто разрушаете свою страну», – заявил президент Сербии Александр Вучич.

Президент Сербии о поражении от Албании: «Сборная была плохо подготовлена. Из нее только сын Станковича играет в ЛЧ – даже имени его не знаю. Страна обеспечила игроков всем необходимым»