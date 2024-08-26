Глебов о судействе с «Локо»: «Одно и то же по-разному трактуют – какой смысл рассуждать? Арбитр еще в 1-м тайме, когда про трактовку спросил, сказал: «Ты у меня не доиграешь»
Данил Глебов высказался о недостатках судейства в Мир РПЛ.
В матче 6-го тура Мир РПЛ «Ростов» в гостях уступил «Локомотиву» (2:3). На 61-й минуте в штрафной хозяев произошел жесткий контакт между защитником «Ростова» Максима Осипенко и Жерзино Ньямси после удара первого по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.
– Что скажете о судействе?
– Какой смысл рассуждать и комментировать, если одни и те же эпизоды трактуются по-разному? Пенальти в прошлой игре, с «Оренбургом», на Ланговиче был назначен – чем это отличается от эпизода с Осипенко? Должна, на мой взгляд, быть одна линия и трактовка, когда за одни и те же нарушения одинаковые решения.
– Подходили к арбитру после этого эпизода или после матча?
– После матча не подходил – у меня желтая была. Он еще в первом тайме мне сказал, что «ты у меня не доиграешь» – это было еще до желтой карточки, после одного из эпизодов, когда я спросил про трактовку нарушения, – сказал капитан «Ростова».
Директор «Ростова» Рыскин о стыке Ньямси и Осипенко: «Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. Чувствуем себя идиотами, прошлый сезон был лучше в плане судейства»
«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти
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Офигевшие бандитские судьи открыто угрожают
Комитет по этике и КДК, ау
Так вели себя братки из 90-х за которыми, действительно, стояли очень серьёзные люди оттуда...☝️☝️☝️