Глебов о судействе с «Локо»: «Одно и то же по-разному трактуют – какой смысл рассуждать? Арбитр еще в 1-м тайме, когда про трактовку спросил, сказал: «Ты у меня не доиграешь»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Оренбург Владимир Москалев Максим Осипенко Данил Глебов Андрей Лангович Футбол

Данил Глебов высказался о недостатках судейства в Мир РПЛ.

В матче 6-го тура Мир РПЛ «Ростов» в гостях уступил «Локомотиву» (2:3). На 61-й минуте в штрафной хозяев произошел жесткий контакт между защитником «Ростова» Максима Осипенко и Жерзино Ньямси после удара первого по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.

– Что скажете о судействе?

– Какой смысл рассуждать и комментировать, если одни и те же эпизоды трактуются по-разному? Пенальти в прошлой игре, с «Оренбургом», на Ланговиче был назначен – чем это отличается от эпизода с Осипенко? Должна, на мой взгляд, быть одна линия и трактовка, когда за одни и те же нарушения одинаковые решения.

– Подходили к арбитру после этого эпизода или после матча?

– После матча не подходил – у меня желтая была. Он еще в первом тайме мне сказал, что «ты у меня не доиграешь» – это было еще до желтой карточки, после одного из эпизодов, когда я спросил про трактовку нарушения, – сказал капитан «Ростова».

Директор «Ростова» Рыскин о стыке Ньямси и Осипенко: «Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. Чувствуем себя идиотами, прошлый сезон был лучше в плане судейства»

«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти

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23 комментария
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Будете смеяться, но именно Москалёв эти эпизоды трактует одинаково. Известный эпизод Сперцян-Роша, по его мнению не нарушение и нет ЖК, вчера Ньмси, нет нарушения и ЖК, минут через десять аналогичное нарушение со стороны ростовчанина в центре поля, нет нарушения и ЖК. Другой вопрос, что во всех этих эпизодах очевидные ошибки судьи. Но трактовка-то одинаковая))))
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Он еще в первом тайме мне сказал, что «ты у меня не доиграешь» – это было еще до желтой карточки, после одного из эпизодов, когда я спросил про трактовку нарушения, – сказал капитан «Ростова».

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Офигевшие бандитские судьи открыто угрожают

Комитет по этике и КДК, ау
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Всё верно. В матче с Оренбургом Лангович сделал передачу, а потом его срубили. Вопросов по пенальти не возникло. Одно и тоже трактуется по разному.
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Ответ Утка_по_пекински
Правильно судья сказал. Подход к арбитру уже желтая.
Капитану можно.
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Так задавайте вопросы судьям псоле матча,в неформальной обстановке,где они ни как не смогут уже повлиять и удалить.Можно даже у подъезда встретить и спросить...гаденышей.Помню как Казарцев заскулил когда ему просто стали писать в соц сетях.А был такой крутой.
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Согласен, судья сказал что не доиграет, а он доиграл! Можно жалобу подавать в ЭСК
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Ответ Утка_по_пекински
Правильно судья сказал. Подход к арбитру уже желтая.
А взгляд? Три взгляда - желтая!!))))))
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
На самом деле капитанство в этом вопросе не даёт никаких привилегий.
Было можно, потом отменили, теперь, вроде опять можно. Недавно приняли такое правило. Вроде читал. Только капитан может с судьёй общаться.
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Ответ Чебурашка от Гены
Капитану можно.
На самом деле капитанство в этом вопросе не даёт никаких привилегий.
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Явное злоупотребление служебным положением.
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Ответ Wiley Fox
Он еще в первом тайме мне сказал, что «ты у меня не доиграешь» – это было еще до желтой карточки, после одного из эпизодов, когда я спросил про трактовку нарушения, – сказал капитан «Ростова». ---- Офигевшие бандитские судьи открыто угрожают Комитет по этике и КДК, ау
Есть доказательства того, что Москалев уме об этом сказал?? Тем более Глебов доиграл. Получается Москалев за базар не отвечает? ))
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Ответ Karel
Тем более Глебов не грубо, а очень вежливо спросил, типа ".. товарищ ефрейтор, неужели Вы не видите, что припой с вашего паяльника капает мне за воротник ? Будьте внимательнее, пожалуйста."
Раньше к арбитру игроки обращались - товарищ судья. Интересно, как сейчас. Если обратится - ваша честь, какая будет реакция.
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Ответ Чебурашка от Гены
Капитану можно.
Тем более Глебов не грубо, а очень вежливо спросил, типа ".. товарищ ефрейтор, неужели Вы не видите, что припой с вашего паяльника капает мне за воротник ? Будьте внимательнее, пожалуйста."
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Ответ Wiley Fox
Он еще в первом тайме мне сказал, что «ты у меня не доиграешь» – это было еще до желтой карточки, после одного из эпизодов, когда я спросил про трактовку нарушения, – сказал капитан «Ростова». ---- Офигевшие бандитские судьи открыто угрожают Комитет по этике и КДК, ау
Если Москалев действительно сказал такие слова в адрес Глебова, то это уже нечто большее, чем реакция на правду!
Так вели себя братки из 90-х за которыми, действительно, стояли очень серьёзные люди оттуда...☝️☝️☝️
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Спросил о трактовке: "Товарищ судья! Извините, но мне кажется, что вы по-разному трактуете идентичные эпизоды..."
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Почему же , абсолютно одинаково трактовали эти эпизоды , что с Махачкалой 100 % не дали что здесь так же , хоть какая стабильность
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Не всех ещё в Ростове опросили? Жду новости про мнение Комличенко об арбиртах матча. С такой позицией, будто в поражении виноват исключительно Москалев с ВАР, можно и дальше сливать, хихикая над ЭСК и чувствуя себя идиотами (с) От игры команды, получается, ничего не зависит. Выученная беспомощность, да еще с придурью
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Ответ Чебурашка от Гены
Капитану можно.
ага, в большом океане нельзя спрыгнуть с лодки
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Валере сразу говори, он у него не досудит до конца матча!
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«Бедные» судьи заложники своих трактовок)
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Ответ Утка_по_пекински
Правильно судья сказал. Подход к арбитру уже желтая.
С какого ###?
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Решение на ускорение игры и не вмешательство в единоборства получила отрицательную тенденцию в работе судей: не реагировать на фолы внутри штрафной.
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