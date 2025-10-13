Женский «Локомотив» выиграл молодежную лигу. Ротенберг заявил: «Единая система подготовки игроков работает»

«Локомотив» стал чемпионом женской молодежной лиги.

«Женская молодежная команда «Локо» стала победителем Молодежной Лиги 2025!

В 2022 году команда впервые завоевала золотые медали, спустя два года мы вернули себе титул чемпиона, а сейчас вновь доказали, что кубок должен находиться в Черкизово. Команда Николая Ковардаева с минимальным счетом обыграла ЦСКА в 21-м туре и гарантировала себе золотые медали за тур до конца чемпионата», – говорится в сообщении «Локомотива».

Победительниц поздравил заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг .

«Поздравляю женскую молодежную команду и весь тренерский штаб во главе с Николаем Николаевичем Ковардаевым с чемпионством в Молодежной Лиге! Победа в чемпионате второй год подряд – это прямое доказательство того, что единая система подготовки наших игроков работает на высоком уровне.

Стать чемпионами в третий раз за все время существования соревнования – задача колоссальной сложности, и наши футболистки с ней блестяще справились. Огромная благодарность клубу и нашим болельщикам за их поддержку, без которой этого исторического результата невозможно было бы достичь», – сказал Ротенберг.

Фото: пресс-служба «Локомот ива»