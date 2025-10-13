  • Спортс
  • Тебас о матче «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Поможет Ла Лиге в конкуренции с американскими лигами. Мы принесли за границу испанскую культуру, язык, так почему бы и не футбол?»
15

Тебас о матче «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Поможет Ла Лиге в конкуренции с американскими лигами. Мы принесли за границу испанскую культуру, язык, так почему бы и не футбол?»

Хавьер Тебас высказался о финансовой составляющей матча Ла Лиги в США.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами.

– Получат ли клубы деньги за матч в Майами?

– НФЛ приезжает в Мадрид не ради денег. НБА тоже не ради этого ездит в Европу. Они приезжают, потому что строят бренд и создают новых фанатов.

У нас много болельщиков в США, особенно каталонцев. Что касается денег клубов, то это зависит от промоутера. Кассовые сборы неизвестны. Это будет зависеть от окончательного расчета.

Подчеркну, это не тот проект, где мы ищем финансовый результат. Ла Лига денег не даст. Для этого есть промоутер. Мы не получим ни евро.

Мы сыграем только один матч. Это наше намерение. Это поможет нам в конкуренции с ведущими американскими лигами. У нас в Европе есть что-то хорошее – это футбол, – сказал Хавьер Тебас.

«Мы считаем, что это способ продвинуть испанский футбол. Мы принесли за границу нашу культуру, университеты, наш язык. Так почему бы нам не принести футбол?» – добавил президент Ла Лиги.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
