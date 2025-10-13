Роднина о норвежском паспорте Хайкина: «И что? Вы же ничего не говорите про айтишников. Надо быть объективными к спортсменам. Как мы можем осуждать?»

Ирина Роднина оценил желание Никиты Хайкина получить паспорт Норвегии.

Голкипер «Буде-Глимт» уже сдал языковые тесты для получения норвежского паспорта , который ему оформляют по ускоренной системе.

«Во-первых, будьте грамотными: спортивного гражданства не бывает! Бывает только гражданство страны, за которую ты выступаешь.

Значит, Хайкин отказался от российского гражданства. И что теперь? У нас что ли так мало людей, которые меняют гражданство по разным причинам? Вы же ничего не говорите про айтишников или остальных людей.

Надо быть более объективным к спортсменам. Почему спортсмен должен лишаться права, которое имеют все остальные в стране? Такая практика часто встречается.

Как мы можем осуждать?» – сказала депутат Госдумы Ирина Роднина.