Роднина о норвежском паспорте Хайкина: «И что? Вы же ничего не говорите про айтишников. Надо быть объективными к спортсменам. Как мы можем осуждать?»
Ирина Роднина оценил желание Никиты Хайкина получить паспорт Норвегии.
Голкипер «Буде-Глимт» уже сдал языковые тесты для получения норвежского паспорта, который ему оформляют по ускоренной системе.
«Во-первых, будьте грамотными: спортивного гражданства не бывает! Бывает только гражданство страны, за которую ты выступаешь.
Значит, Хайкин отказался от российского гражданства. И что теперь? У нас что ли так мало людей, которые меняют гражданство по разным причинам? Вы же ничего не говорите про айтишников или остальных людей.
Надо быть более объективным к спортсменам. Почему спортсмен должен лишаться права, которое имеют все остальные в стране? Такая практика часто встречается.
Как мы можем осуждать?» – сказала депутат Госдумы Ирина Роднина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости