Жоан Лапорта: «Барселона» – больше, чем клуб, потому что представляет Каталонию и является глобальным клубом. «Барса» инклюзивна, принимает любые образы мышления»
Жоан Лапорта объяснил, почему «Барселона» является больше, чем клубом.
«Барселона» очень инклюзивна – она принимает любые образы мышления и идеологии.
«Барселона» – больше, чем просто клуб, потому что она представляет Каталонию и в то же время является глобальным клубом.
В этом и заключается величие «Барселоны»: она радушно принимает всех», – сказал президент каталонской команды Жоан Лапорта.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
