Мареска о «Челси»: «Руководство не требует от меня бороться за ЛЧ или победу в АПЛ – в этом сезоне это нереально. Чтобы построить что-то существенное, уйдут месяцы и годы»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Лига чемпионов УЕФА Футбол

Энцо Мареска высказался о целях «Челси» на текущий сезон.

«Наша цель в данный момент – сделать лучше игроков и понять, что мы можем усовершенствовать. Владельцы просто просили поднять уровень игроков и команды – от нас не требуют бороться за чемпионство в АПЛ или за Лигу чемпионов в этом сезоне.

Я чувствую, что мне повезло с командой и игроками, но не повезло, потому что от меня не требуется выиграть Премьер-лигу или обеспечить место в Лиге чемпионов. Этот клуб три года назад выиграл Лигу чемпионов, но затем финишировал 12-м [в АПЛ], а потом занял 6-е место. Так что бороться [за чемпионство] в этом сезоне нереально.

Думаю, мы сможем построить что-то существенное со временем – уйдут месяцы, годы. И тогда мы сможем снова бороться за трофеи. Это не тот процесс, когда можно внезапно начать конкурировать прямо сейчас. Мы отличаемся от «Манчестер Сити» и «Арсенала» тем, что в «Сити» тренер не меняется уже 8 или 9 лет, а в «Арсенале» – 4-5 лет. «Челси» работает с новым тренером только два месяца. Считаю, это самое важное отличие.

Я хочу видеть, что моя команда играет так, как мы этого хотим, и борется в каждой игре. Мы хотим четкого представления, как нужно действовать с мячом, а также как можно более агрессивной игры без мяча. В какие-то моменты мы видим то, что хотели бы видеть. Я очень рад получить такой вызов и чувствую, что мне повезло», – сказал главный тренер «Челси».

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51 комментарий
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Потратить 1,5 млрд и не бороться за трофеи - так может только клуб мем-челси
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+70
Поэтому уволили Поча? От руководства ничего нельзя предсказать
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+26
"Руководство не требует от меня бороться за ЛЧ или победу в АПЛ – в этом сезоне это нереально"
"Попросили хотя бы слить нелеквид", добавил Мареска.
+21
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у Тен Хаага появился конкурент по отмазкам
+8
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+5
Клуб без целей и задач, ниочем вобще, жалкое зрелище, а когда то был топ клубом которого в Европе боялись
+8
-3
+5
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Эвребе передаёт привет
+17
-12
+5
Задача на сезон. Выиграть Лигу Конференций, побороться за внутренние кубки, место в топ4. Он думает ему дадут годы? У Поча начало что то получаться в конце прошлого сезона, убрали. С этим тоже никто не собирается церемониться.
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+3
Где-то тихонько посмеивается Почеттино
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Ответ DolJun
сыроват, момент с тройным промахом тому подтверждение. мастера вроде левандовского оформили бы хладнокровно без вопросов. но настрой у парня просто бешеный, не расстроюсь если осимхен не придет и челси пойдет в сезон с джексоном и гиу. в моменте барса явно ничего не потеряла, 6 лямов он и стоит. но если получится обтереться в апл около основы - то синие как за того же брою смогут выручить 20-30 лямов легко, пусть и не паспортист.
Не думаю , что он получит много времяни , но интересно будет посмотреть . У него отличный рост плюс пластика . Конечно ещё очень молод , но я желею , что Барселона его потеряла . Пусть развивается и поставлю , что в этом сезоне забьёт как минимум семь голов !
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Болельщики Челси ещё долго будут вспоминать время Абрамовича как лучшее что было с их клубом.
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Ответ DolJun
в топ 4 должны залетать, особенно если еще и осимхен подъедет. иначе к чему это все?
Осимхена вроде как в Саудовскую Аравию сплавляют. Аль Ахли предложили 75 миллионов Наполи и те согласились . Сейчас он думает , так как зарплата ... большая . И кстати - не так хорошо он провел прошлый сезон . На Дрогба - он не потянит .
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Ответ ljolik888
Осимхена вроде как в Саудовскую Аравию сплавляют. Аль Ахли предложили 75 миллионов Наполи и те согласились . Сейчас он думает , так как зарплата ... большая . И кстати - не так хорошо он провел прошлый сезон . На Дрогба - он не потянит .
агент опроверг вроде. хотя правды сейчас не отыскать, даже если с футболкой сфоткают
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Ответ DolJun
агент опроверг вроде. хотя правды сейчас не отыскать, даже если с футболкой сфоткают
До конца трансферного времяни не так много осталось - посмотрим . Как Гиу на твой взгляд ?
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Ответ ljolik888
До конца трансферного времяни не так много осталось - посмотрим . Как Гиу на твой взгляд ?
сыроват, момент с тройным промахом тому подтверждение. мастера вроде левандовского оформили бы хладнокровно без вопросов. но настрой у парня просто бешеный, не расстроюсь если осимхен не придет и челси пойдет в сезон с джексоном и гиу. в моменте барса явно ничего не потеряла, 6 лямов он и стоит. но если получится обтереться в апл около основы - то синие как за того же брою смогут выручить 20-30 лямов легко, пусть и не паспортист.
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Челси сейчас не клуб, Челси сейчас это куча.
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Ответ ljolik888
Не думаю , что он получит много времяни , но интересно будет посмотреть . У него отличный рост плюс пластика . Конечно ещё очень молод , но я желею , что Барселона его потеряла . Пусть развивается и поставлю , что в этом сезоне забьёт как минимум семь голов !
серьезная ставка, учитывая что сам же сомневаешься что он получит много времени)) но 7 голов вполне реальная стата, учитывая что в лиге конференций скорее всего будет выходить, причем достаточно регулярно.
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Ответ DolJun
серьезная ставка, учитывая что сам же сомневаешься что он получит много времени)) но 7 голов вполне реальная стата, учитывая что в лиге конференций скорее всего будет выходить, причем достаточно регулярно.
Сезон длинный и поэтому шансы будут , все в его руках - вернее в голове и ногах. Успехов парню !
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Ответ KataDiaz
Клуб без целей и задач, ниочем вобще, жалкое зрелище, а когда то был топ клубом которого в Европе боялись
Ломать не строить
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Если перевести это на русский, то получается: «Верните Абрамовича, говно эти ваши новые хозяева клуба».. переводил по словарю, если где-то ошибся в орфографии сори 😹😹
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Правильно, а когда у него начнёт получаться и будет узнаваемый стиль, Боули уволит его и начнёт новый проект.
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в топ 4 должны залетать, особенно если еще и осимхен подъедет. иначе к чему это все?
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Сегодня не требуют, завтра требуют.
Не тот это клуб сейчас, где можно говорить о последовательности.
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Годы..??
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В 2022-м году пригласи топового спортдира, дай ему нанять топового тренера и дай им 1,5 млрд, думаю Челси сейчас был бы одним из главных претендентов на титул АПЛ и ЛЧ, а не посмешищем как сейчас…
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Какой дурдом!!!
Клуб был готов к этой борьбе, когда пришли новые владельцы. Они принесли с собой ещё денег.
И стало всё намного хуже в результате.
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Вот только Мареску уволят уже зимой
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Ответ DolJun
в топ 4 должны залетать, особенно если еще и осимхен подъедет. иначе к чему это все?
Да ничего они не должны
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Да чего уж там годы… Десятки лет
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Ответ Don Cherry 67
Хуже чем в прошлом сезоне все равно нельзя, так что ориентир в этом сезоне 4-6 место .
Хуже может быть всегда, запомни
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Ответ Andrey_Rlv
Даже если Мареска разберется в бардаке, не факт что Боули его опять не устроит.
Если придаст команде стабильности в этом сезоне, то оставят его
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