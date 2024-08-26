Мареска о «Челси»: «Руководство не требует от меня бороться за ЛЧ или победу в АПЛ – в этом сезоне это нереально. Чтобы построить что-то существенное, уйдут месяцы и годы»

Энцо Мареска высказался о целях «Челси» на текущий сезон.

«Наша цель в данный момент – сделать лучше игроков и понять, что мы можем усовершенствовать. Владельцы просто просили поднять уровень игроков и команды – от нас не требуют бороться за чемпионство в АПЛ или за Лигу чемпионов в этом сезоне.

Я чувствую, что мне повезло с командой и игроками, но не повезло, потому что от меня не требуется выиграть Премьер-лигу или обеспечить место в чемпионов. Этот клуб три года назад выиграл Лигу чемпионов, но затем финишировал 12-м [в ], а потом занял 6-е место. Так что бороться [за чемпионство] в этом сезоне нереально.

Думаю, мы сможем построить что-то существенное со временем – уйдут месяцы, годы. И тогда мы сможем снова бороться за трофеи. Это не тот процесс, когда можно внезапно начать конкурировать прямо сейчас. Мы отличаемся от «Манчестер Сити» и «Арсенала» тем, что в «Сити» тренер не меняется уже 8 или 9 лет, а в «Арсенале» – 4-5 лет. «Челси» работает с новым тренером только два месяца. Считаю, это самое важное отличие.

Я хочу видеть, что моя команда играет так, как мы этого хотим, и борется в каждой игре. Мы хотим четкого представления, как нужно действовать с мячом, а также как можно более агрессивной игры без мяча. В какие-то моменты мы видим то, что хотели бы видеть. Я очень рад получить такой вызов и чувствую, что мне повезло», – сказал главный тренер « ».