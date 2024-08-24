Мареска о «Челси»: «Трансферы ради трансферов не нужны. Но если будет шанс подписать «девятку» – попытаемся»
Энцо Мареска призвал «Челси» не совершать трансферы ради трансферов.
«Если мы подписываем игроков ради того, чтобы их подписать, то лучше нам этого не делать, нам не нужны трансферы ради трансферов. Но если мы хотим брать игроков потому, что они помогут нам стать лучше, то, конечно, мы подпишем их. В противном случае мы довольны тем, что есть.
Мне нравится [форвард] Марк Гиу. Но если у нас есть шанс заполучить девятого номера, который сможет нам помочь, мы попытаемся это сделать», – сказал тренер «Челси».
The Guardian пишет, что Мареска хочет также купить центрального защитника.
Отмечается, что «Челси» хотел бы приобрести нападающего, чтобы тот конкурировал с Николасом Джексоном. Лондонцы следят за ситуацией вокруг Виктора Осимхена. Ранее «синие» рассматривали кандидатуру Джона Дурана из «Астон Виллы».
Б.: Ты уволен
Ну пожалуй пока хватит, завтра будет новый день
Но с деятельностью нового руководства это никак не будет связано.
Энцо получает очень сильно меньше, чем оба из МЮ.
Палмеру после прорывного сезона сильно подняли зарплату… и она теперь как у Энцо.
Дело не в удаче.