Мареска о «Челси»: «Трансферы ради трансферов не нужны. Но если будет шанс подписать «девятку» – попытаемся»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Виктор Осимхен Джон Дуран Николас Джексон Марк Гиу Футбол

Энцо Мареска призвал «Челси» не совершать трансферы ради трансферов.

«Если мы подписываем игроков ради того, чтобы их подписать, то лучше нам этого не делать, нам не нужны трансферы ради трансферов. Но если мы хотим брать игроков потому, что они помогут нам стать лучше, то, конечно, мы подпишем их. В противном случае мы довольны тем, что есть.

Мне нравится [форвард] Марк Гиу. Но если у нас есть шанс заполучить девятого номера, который сможет нам помочь, мы попытаемся это сделать», – сказал тренер «Челси». 

The Guardian пишет, что Мареска хочет также купить центрального защитника.

Отмечается, что «Челси» хотел бы приобрести нападающего, чтобы тот конкурировал с Николасом Джексоном. Лондонцы следят за ситуацией вокруг Виктора Осимхена. Ранее «синие» рассматривали кандидатуру Джона Дурана из «Астон Виллы».

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47 комментариев
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Девятка это количество будущих подписаний или любимый напиток боули?
+105
0
+105
Ответ chalkidis nikolai
Девятка это количество будущих подписаний или любимый напиток боули?
Девятка это срок контракта очередного форварда.
+47
0
+47
Одной девятки мало. Нужно девять.
+43
-2
+41
Челси нужно бан на трансферы дать, только это им поможет)
+30
-5
+25
Ответ Назарбек Рамунанаев
А нкунку?
а Нкунку хороший)
+16
-2
+14
Мареска о «Челси»: «Не нужно совершать трансферы ради трансферов. Но если у нас будет шанс подписать девятку игроков, попытаемся это сделать»
+14
-1
+13
Ответ chalkidis nikolai
Девятка это количество будущих подписаний или любимый напиток боули?
Правильная цитата: "Мне нравится [форвард] Марк Гиу. Но если у нас есть шанс заполучить девятого номера, который сможет нам помочь [ПОПАДАТЬ В ВОРОТА], мы попытаемся это сделать», – сказал тренер «Челси».
+8
-1
+7
Боели заранее набирает, чтобы зимой не тратиться под нового тренера
+8
-2
+6
Ответ Олег Щёголев
Одной девятки мало. Нужно девять.
Девять однерок? Нужно больше вратарей!
+7
-1
+6
Они там всё чёкнутые в структуре Челси
+7
-2
+5
Ответ Proper Chels
Да, Боули далеко до гениальных менеджеров нашего МЮ. Сколько там зарплата у Трэшфорда? В 3 раза больше, чем у Палмера? 😭 А у Санчо?😭
Ну глупости, когда решу давали такую личку он был топ игроком с перспективой роста на него был спрос, санчо приходил главной звездой бундеслиги и молодой звездой. Палмер же не был звездой и выходил на замены в мс, просто удачно купили и парень выстрелил
+7
-2
+5
Ответ Твой друг из прошлого
Физреска выского мнения о себе. Выкинут к новому году и забудут физрука
По крайней мере, он сейчас перетряхивает состав. А что из этого получится - посмотрим
+5
0
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Боули о Мареске: «Этого человека мы уволили еще две недели назад, не понимаю, почему он все еще говорит, что он главный тренер нашей команды»)))
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Ответ gerik
Девять однерок? Нужно больше вратарей!
Мне кажется, примерно так и проходит обсуждение трансферов в руководстве Челси
+5
-1
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М.: Трансферы ради трансферов не нужны
Б.: Ты уволен
+5
-1
+4
Ответ Proper Chels
Да, Боули далеко до гениальных менеджеров нашего МЮ. Сколько там зарплата у Трэшфорда? В 3 раза больше, чем у Палмера? 😭 А у Санчо?😭
И толку, если Челси понабрал себе 50 Чуквуэмек и сейчас зарплатная ведомость у клуба на втором месте в лиге после Сити
+4
-1
+3
Физреска выского мнения о себе. Выкинут к новому году и забудут физрука
+4
-2
+2
А я думал это философия Челси. Трансферы ради трансферов, покупки ради покупок, продажи ради продаж, покупки ради продаж, продажи ради покупок.
+2
0
+2
Заберите карточку у Боэли)
+2
0
+2
Не нужно делать трансферы ради трансферов, говорит Мареска. А пока купим: девятку. центрального защитника, нападающего для конкуренции с Джексоном, Осимхена и Дурана.
Ну пожалуй пока хватит, завтра будет новый день
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Ну я так понимаю, Челси хочет обкатать в Лиге Конференций полностью второй состав. Проблема только в том, что уже собирается третий. Видимо, на кубки.
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Ответ onegin2007
Челси нужно бан на трансферы дать, только это им поможет)
Его и дадут, скорее всего.
Но с деятельностью нового руководства это никак не будет связано.
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Ответ KataDiaz
Ну глупости, когда решу давали такую личку он был топ игроком с перспективой роста на него был спрос, санчо приходил главной звездой бундеслиги и молодой звездой. Палмер же не был звездой и выходил на замены в мс, просто удачно купили и парень выстрелил
Нкунку получает сильно меньше, чем оба из МЮ.
Энцо получает очень сильно меньше, чем оба из МЮ.

Палмеру после прорывного сезона сильно подняли зарплату… и она теперь как у Энцо.

Дело не в удаче.
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Ответ KataDiaz
Ну глупости, когда решу давали такую личку он был топ игроком с перспективой роста на него был спрос, санчо приходил главной звездой бундеслиги и молодой звездой. Палмер же не был звездой и выходил на замены в мс, просто удачно купили и парень выстрелил
Топом? Решфорд??? Давай поднимаем историю. Когда реш играл на топ уровне? Прикинь- полтора года назад. А сколько он играл? Месяц. А за полтора года без этого месяца сколько он играл на уровне" не мешает и ладно"? 4 месяца, сколько в итоге месяцев он играл на уровне худших игроков самого последнего клуба в Англии? 13 месяцев ... из полутора лет из 18 месяцев... а когда реш играл на уровне топ клуба до того классного месяца? Прикинь, ещё полтора года. То есть примерно на уровне топ клуба реш показывал игру всего три месяца из 39. И когда давали личку он играл средне и всего месяц по всем показателям кроме голов где он забил три мяча почти в пустые ворота каждый. Ему и тогда говорили фаны за что его переполписывают на такую личку? Реш не просто переоцененный игрок- он талантлив был в первые два года за мю. Ну три. И всё. Больше никакой стабильности- он в 4 матчах провалиться в 2-3. И так последние 39 месяцев... в Англии любят воспитанников. Если кто-то играет хотя бы на среднем уровне то стараются его не отпускать хотя бы до 25-27 лет ( челси с галахером и подобные трансферы это скорее исключение из правил).
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Они так стараются, аж хочется поболеть за них
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В последнее время и были трансферы ради трансферов. Пенсионеры, похоже, этим и живут... Увы...
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Ответ chalkidis nikolai
Девятка это количество будущих подписаний или любимый напиток боули?
мне кто-нибудь объяснит почему они продолжают покупать игроков.. по 600 млн каждый год тратят уже 3 года подряд , с доходом чистым в год 80 млн ну пусть продают на 100 млн в год ещё кого-то.. все равно в минус уже на миллиард , мне это нравится и не завидую , сейчас напишут, но чисто интересно трансферный фэйрплэй где тут
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Девятку вратарей подписали, теперь девятку "девяток"
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А нкунку?
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Ответ Svobodu Mne
Нельзя давать бан, незачто. Перезагрузка только поможет. Пусть растратят финансовый гандикап и потом всё может быть
А за 1,5 млрд потраченных денег на бестолковые трансферы? Или только Эвертон да Ноттенгем штрафовать за это будут, но не этот мешок
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