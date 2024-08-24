Мареска о «Челси»: «Трансферы ради трансферов не нужны. Но если будет шанс подписать «девятку» – попытаемся»

Энцо Мареска призвал «Челси» не совершать трансферы ради трансферов.

«Если мы подписываем игроков ради того, чтобы их подписать, то лучше нам этого не делать, нам не нужны трансферы ради трансферов. Но если мы хотим брать игроков потому, что они помогут нам стать лучше, то, конечно, мы подпишем их. В противном случае мы довольны тем, что есть.

Мне нравится [форвард] . Но если у нас есть шанс заполучить девятого номера, который сможет нам помочь, мы попытаемся это сделать», – сказал тренер «Челси».

The Guardian пишет, что хочет также купить центрального защитника.

Отмечается, что « » хотел бы приобрести нападающего, чтобы тот конкурировал с . Лондонцы следят за ситуацией вокруг . Ранее «синие» рассматривали кандидатуру Джона Дурана из «Астон Виллы».