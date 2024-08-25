Мареска о 6:2 с «Вулвс»: «Челси» терял простые мячи, во 2-м тайме мы кое-что изменили, стало лучше. Мы должны еще многому научиться»
Энцо Мареска оценил игру «Челси» с «Вулверхэмптоном» (6:2) во 2-м туре АПЛ.
«Во втором тайме мы кое-что изменили, и стало лучше. Мне казалось, что в первом тайме план работал, но мы теряли четыре или пять простых мячей на стандартных положениях и контратаках. Второй тайм был совершенно другим: мы не теряли мячи и контролировали игру. Тактический план во втором тайме остался прежним, но мы стали немного эффективнее и не теряли мяч».
О том, будет ли «Челси» так же результативен каждую неделю
«Это наша цель, но есть команды, которые хотят того же, так что это нелегко. В первые 10 минут мы создали два или три момента и забили гол, а потом начали терять мячи, но в целом это была хорошая игра. Безусловно, всегда есть вещи, которые можно улучшить. Мы должны еще многому научиться».
О хет-трике Мадуэке
«В первые 10 минут у него было два момента, и в целом он играл очень хорошо. Единственное, что мне не понравилось в игре Нони, так это фол, который он совершил перед перерывом, чего можно было бы избежать, особенно против команды, которая хороша на стандартах», – сказал главный тренер «Челси».
Мадуэке после 6:2 с «Вулвс»: «Рад хет-трику, но победе «Челси» рад еще больше. Пост в соцсетях был случайностью – прошу прощения у всех, кого обидел, возможно»
— Да, в клубе уже переживают, мы срочно ищем кому его продать.
Очень даже здраво и больше в позитивном ключе, оценил Мареска игру своей команды, вцелом.
То что он не умолчал про большое количество ненужных потерь в первом тайме , так это называется ’реализм’ , а не ’открытая критика’