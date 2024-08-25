Мареска о 6:2 с «Вулвс»: «Челси» терял простые мячи, во 2-м тайме мы кое-что изменили, стало лучше. Мы должны еще многому научиться»

Энцо Мареска оценил игру «Челси» с «Вулверхэмптоном» (6:2) во 2-м туре АПЛ.

«Во втором тайме мы кое-что изменили, и стало лучше. Мне казалось, что в первом тайме план работал, но мы теряли четыре или пять простых мячей на стандартных положениях и контратаках. Второй тайм был совершенно другим: мы не теряли мячи и контролировали игру. Тактический план во втором тайме остался прежним, но мы стали немного эффективнее и не теряли мяч».

О том, будет ли «Челси» так же результативен каждую неделю

«Это наша цель, но есть команды, которые хотят того же, так что это нелегко. В первые 10 минут мы создали два или три момента и забили гол, а потом начали терять мячи, но в целом это была хорошая игра. Безусловно, всегда есть вещи, которые можно улучшить. Мы должны еще многому научиться».

О хет-трике Мадуэке

«В первые 10 минут у него было два момента, и в целом он играл очень хорошо. Единственное, что мне не понравилось в игре Нони, так это фол, который он совершил перед перерывом, чего можно было бы избежать, особенно против команды, которая хороша на стандартах», – сказал главный тренер «Челси».

Мадуэке после 6:2 с «Вулвс»: «Рад хет-трику, но победе «Челси» рад еще больше. Пост в соцсетях был случайностью – прошу прощения у всех, кого обидел, возможно»