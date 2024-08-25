Мареска о 6:2 с «Вулвс»: «Челси» терял простые мячи, во 2-м тайме мы кое-что изменили, стало лучше. Мы должны еще многому научиться»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Вулверхэмптон Нони Мадуэке Футбол

Энцо Мареска оценил игру «Челси» с «Вулверхэмптоном» (6:2) во 2-м туре АПЛ.

«Во втором тайме мы кое-что изменили, и стало лучше. Мне казалось, что в первом тайме план работал, но мы теряли четыре или пять простых мячей на стандартных положениях и контратаках. Второй тайм был совершенно другим: мы не теряли мячи и контролировали игру. Тактический план во втором тайме остался прежним, но мы стали немного эффективнее и не теряли мяч».

О том, будет ли «Челси» так же результативен каждую неделю

«Это наша цель, но есть команды, которые хотят того же, так что это нелегко. В первые 10 минут мы создали два или три момента и забили гол, а потом начали терять мячи, но в целом это была хорошая игра. Безусловно, всегда есть вещи, которые можно улучшить. Мы должны еще многому научиться».

О хет-трике Мадуэке

«В первые 10 минут у него было два момента, и в целом он играл очень хорошо. Единственное, что мне не понравилось в игре Нони, так это фол, который он совершил перед перерывом, чего можно было бы избежать, особенно против команды, которая хороша на стандартах», – сказал главный тренер «Челси».

Мадуэке после 6:2 с «Вулвс»: «Рад хет-трику, но победе «Челси» рад еще больше. Пост в соцсетях был случайностью – прошу прощения у всех, кого обидел, возможно»

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11 комментариев
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И даже при таком мертвом Вулвз Мудрик себя толком не проявил
+20
-2
+18
Ответ Aristokrat_13
И даже при таком мертвом Вулвз Мудрик себя толком не проявил
Ну мертвый вулвз с арсеналом вполне неплохо смотрелся.
+13
0
+13
О хет-трике Мадуэке:
— Да, в клубе уже переживают, мы срочно ищем кому его продать.
+11
-2
+9
Ответ Azykbaev Zhanar
Комментарий скрыт
когда 0:6 будут побеждать
+9
0
+9
Ответ Azykbaev Zhanar
Комментарий скрыт
А где тут критика?
Очень даже здраво и больше в позитивном ключе, оценил Мареска игру своей команды, вцелом.
То что он не умолчал про большое количество ненужных потерь в первом тайме , так это называется ’реализм’ , а не ’открытая критика’
+10
-2
+8
Мудрика надеюсь отдадут в аренду,днарь днарем.
+7
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+7
Неужели что-то да получится ?!
+1
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Кажется, перевод неправильный, не кое-что поменяли, а кое-кого (под 10 номеро бегал).
+1
0
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Ответ deadjoker
Ну мертвый вулвз с арсеналом вполне неплохо смотрелся.
Так он и с Челси в первом тайме был ничего,только вот во втором провал. Или это просто Мудрика заменили😂
+2
-2
0
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