Карпин о 2:3 с «Локо»: «Выигрывать тяжело, если дарить два гола – как первый и третий. Было ощущение, что можно отыграться – с 70‑й минуты было три момента»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Алексей Сутормин Матч ТВ Константин Кучаев Максим Осипенко Жерзино Ньямси Андрей Лангович Роналдо дос Сантос Алексей Батраков Футбол

Валерий Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива» (2:3).

– Разберем, в чем основные причины. Понятно, что если два гола – такие как первый и третий – дарить «Локомотиву», то тяжело выигрывать.

– Третий пропущенный гол – явно наигранная комбинация «Локомотива», они были готовы к ней, получается?

– А что готовиться к этому? Защитник вместо того, чтобы отскакивать, идет вперед, и все.

– Есть вопросы по работе арбитров, в частности с эпизодом Осипенко и Ньямси?

– Судья сказал Осипенко, что это он ударил игрока «Локомотива». Есть вопросы – задайте судье. Зачем я буду про это говорить?

– У Батракова сегодня гол и пас. Можно ли говорить, что недоработали в его случае?

– Если мы даем передачу, Лангович дает ассист Батракову, да, это недоработка.

– Было чувство, что можете отыграться по ходу последних 15-20 минут?

– С 70‑й минуты было три момента у Сутормина, Осипенко, Кучаева. Конечно, было ощущение, что можно отыграться.

– Понравилось что‑то конкретное в матче, если абстрагироваться от результата?

– Не могу абстрагироваться от результата, когда с такими голами [проиграли]. Да, были такие моменты, но когда вот так проиграли, это перевешивает все.

– Может, дубль Роналдо?

– Забил и забил, и что? – сказал главный тренер «Ростова».

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9 комментариев
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Когда Раков упускал один голевой момент за другим, было ощущение, что Локомотив выиграет с крупным счётом.
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Ростов временами смотрелся неплохо !
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Как всегда, неподражаемо… по-карпински. Какая-то склонность к «подаркам», откуда ни возьмись, закрепляется в играх, да и Роналдо со своими двумя мячами мешается под ногами…
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Вот каринин говорит дело что поиграли , не использовали моменты , а не эти горе комментаторы был пенальти был пенальти
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Тренер, не выигравший ни одного трофея – остается физруком.
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Карп конечно это нечто.он с женой тоже так Валера я тебе картошку пожарила .ну подарила и что))))
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Игра была ровна, подарков дохрена)
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Ответ Скорый поезд
Когда Раков упускал один голевой момент за другим, было ощущение, что Локомотив выиграет с крупным счётом.
Ракову тренироваться с центра поля бегать по скакающему мячу
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