Карпин о 2:3 с «Локо»: «Выигрывать тяжело, если дарить два гола – как первый и третий. Было ощущение, что можно отыграться – с 70‑й минуты было три момента»
Валерий Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива» (2:3).
– Разберем, в чем основные причины. Понятно, что если два гола – такие как первый и третий – дарить «Локомотиву», то тяжело выигрывать.
– Третий пропущенный гол – явно наигранная комбинация «Локомотива», они были готовы к ней, получается?
– А что готовиться к этому? Защитник вместо того, чтобы отскакивать, идет вперед, и все.
– Есть вопросы по работе арбитров, в частности с эпизодом Осипенко и Ньямси?
– Судья сказал Осипенко, что это он ударил игрока «Локомотива». Есть вопросы – задайте судье. Зачем я буду про это говорить?
– У Батракова сегодня гол и пас. Можно ли говорить, что недоработали в его случае?
– Если мы даем передачу, Лангович дает ассист Батракову, да, это недоработка.
– Было чувство, что можете отыграться по ходу последних 15-20 минут?
– С 70‑й минуты было три момента у Сутормина, Осипенко, Кучаева. Конечно, было ощущение, что можно отыграться.
– Понравилось что‑то конкретное в матче, если абстрагироваться от результата?
– Не могу абстрагироваться от результата, когда с такими голами [проиграли]. Да, были такие моменты, но когда вот так проиграли, это перевешивает все.
– Может, дубль Роналдо?
– Забил и забил, и что? – сказал главный тренер «Ростова».