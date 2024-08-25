Карпин о 2:3 с «Локо»: «Выигрывать тяжело, если дарить два гола – как первый и третий. Было ощущение, что можно отыграться – с 70‑й минуты было три момента»

Валерий Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива» (2:3).

– Разберем, в чем основные причины. Понятно, что если два гола – такие как первый и третий – дарить « », то тяжело выигрывать.

– Третий пропущенный гол – явно наигранная комбинация «Локомотива», они были готовы к ней, получается?

– А что готовиться к этому? Защитник вместо того, чтобы отскакивать, идет вперед, и все.

– Есть вопросы по работе арбитров, в частности с эпизодом Осипенко и ?

– Судья сказал Осипенко, что это он ударил игрока «Локомотива». Есть вопросы – задайте судье. Зачем я буду про это говорить?

– У Батракова сегодня гол и пас. Можно ли говорить, что недоработали в его случае?

– Если мы даем передачу, дает ассист Батракову, да, это недоработка.

– Было чувство, что можете отыграться по ходу последних 15-20 минут?

– С 70‑й минуты было три момента у , Осипенко, . Конечно, было ощущение, что можно отыграться.

– Понравилось что‑то конкретное в матче, если абстрагироваться от результата?

– Не могу абстрагироваться от результата, когда с такими голами [проиграли]. Да, были такие моменты, но когда вот так проиграли, это перевешивает все.

– Может, дубль Роналдо?

– Забил и забил, и что? – сказал главный тренер «Ростова».